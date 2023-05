Kia EV9 (2023). Découverte du SUV familial XXL 100% électrique Kia dévoile la version définitive de l’EV9 présenté en 2021 sous la forme de concept. Ce gros SUV familial arrivera sur le marché des véhicules électriques 7 places début 2024 face au BMW iX et Tesla Model X. L’argus vous emmène à bord du nouveau porte-étendard de la marque.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Kia présente la version de série de son SUV familial EV9. Il sera commercialisé début 2024. Ben Brillante

Plus d’un an et demi après sa présentation sous la forme de concept, le Kia EV9 se dévoile dans sa version finale. Le deuxième membre de la famille EV (après EV6) est le premier d’une flopée de 15 nouveaux modèles électriques Kia attendus d’ici à 2027. Son gabarit de mastodonte le place au sommet de la gamme du constructeur sud-coréen. Le SUV familial 7 places 100% électrique se destine davantage au marché nord-américain mais sera également commercialisé en Europe début 2024.

Look robuste, style américain

Kia ne nous avait pas menti en assurant que le concept EV9 préfigurait à plus de 90% la version de série. Le SUV au style très américain en conserve de nombreux éléments. Il dévoile des lignes géométriques, un look robuste, proche d’un Land Rover Defender, et affiche des dimensions de paquebot avec 5,01 m de long, 1,98 m de large et 1,75 m de haut. Rien de surprenant me direz-vous vu la tendance actuelle du marché. La face avant conserve le panneau de carrosserie qui remplace la traditionnelle grille de calandre. Les nouveaux blocs optiques verticaux sont associés à une signature lumineuse en forme de S, dont la partie inférieure sert d’encadrement à la calandre. Sur cette dernière, la nuée de petites étoiles à LED, apparues sur le concept, a disparu. Les volets en partie basse du bouclier s’ouvrent pour permettre le refroidissement de la batterie logée sous le plancher.

Media Image Image Avec 5,01 m de long, le modèle de série est 8 cm plus grand que le concept. Ben Brillante Media Image Image Le Kia EV9 vient se placer au sommet de la gamme du constructeur sud-coréen. Kia

Media Image Image L'empattement du SUV familial 7 places culmine à 3,10 m. Kia Media Image Image A l'arrière, le becquet vient prolonger la vitre de custode. Kia

Présenté en version haut de gamme GT-Line, le SUV s’équipe de jantes alliage de 21 pouces. Il laissera aussi le choix entre des jantes de 19 et 20’’ selon les versions. En guise de rétroviseurs, les caméras seront disponibles en option sur les finitions haut de gamme. Comme elles, les montants du pare-brise ou encore les poignées de portes affleurantes contribuent à réduire le coefficient de trainée du véhicule (CX) à 0,28. C’est correct pour ce type de véhicule mais moins bien que les Tesla Model X, BMW iX et Mercedes EQE SUV. Des éléments de carrosserie de couleur noire prennent place au niveau des passages de roues ainsi qu’au dessus des protections inférieures des boucliers couleur métallisée. L’arrière est tout aussi impressionnant. Le becquet au sommet du hayon vient dans la continuité de la vitre de custode. Il permet de dissimuler la caméra de recul ainsi que l’essuie-glace. La signature lumineuse rappelle celle de la face avant alors que le volet de coffre dispose d'une ouverture automatisée.

Le nouveau genre de véhicule familial 7 places

La principale différence entre le concept EV9 et le modèle de série se trouve du côté de l’habitacle. L’intérieur est moins futuriste : exit les portes à ouverture antagoniste et l’absence de montant central. La planche de bord horizontale dévoile une grande dalle numérique totalisant 29,7 pouces. Elle se compose d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, tout comme l’écran tactile central. Ils encadrent un affichage de 5,1 pouces indiquant les informations propres à chaque siège. Des touches à retour haptique apparaissent sous l’écran. Le système d'infodivertissement offre une multitude de fonctionnalités comme la connexion Bluetooth de série, la réplication smartphone Apple CarPlay et Android. Le système de reconnaissance vocale a été optimisé et permet de gérer la navigation ou encore la température dans l’habitacle.

A bord du Kia EV9... Ben Brillante ... la planche de bord est nettement moins futuriste que dans le concept. Kia Dans cette configuration 6 places, les sièges du 2e rang pivotent à 180°. Ben Brillante Les sièges du 3e rang sont faciles d'accès. Kia L'espace est impressionnant. Un adulte y est très bien installé. Ben Brillante

Le SUV familial est disponible en version 6 ou 7 places. Dans la première configuration, c’est le siège central du rang 2 qui disparaît. Il permet aux deux autres sièges de pivoter à 180° et de faire face aux sièges du 3e rang. Plusieurs manipulations sont nécessaires pour créer cette ambiance de salon et l’espace n’est pas aussi généreux qu’annoncé par Kia. En réalité, il est presque impossible de loger quatre adultes dans cette architecture, par manque d’espace aux jambes. En revanche, en configuration classique, l’espace au rang 3 est grandiose. L’empattement de 3,10 m n’y est pas étranger. Des adultes peuvent parfaitement prendre place et réaliser tout un trajet dans cette position. La notion de véhicule familial est redéfinie avec l'EV9 mais avec un empattement de 3,10 m et une longueur de 5,01 m, on en attendait pas moins. Le volume de coffre atteint 333 litres et culmine à 828 litres une fois les sièges du rang 2 rabattues grâce à un système de languette à tirer. Et dans le cas où cela ne suffisait pas, le SUV sud-coréen offre 52 ou 90 litres en sus, selon les versions 2 ou 4 roues motrices, grâce à un coffre à l’avant.

Media Image Image Avec 1,75 m de haut, autant dire que même les grands gabarits n'ont pas besoin de baisser la tête. Ben Brillante Media Image Image Une fois les sièges du 2e et 3e rang rabattus, le volume de coffre atteint 828 litres. Kia

Puissance, capacité de batterie et recharge du Kia EV9

L’EV9 est développé sur la plate-forme E-GMP du Groupe Hyundai, commune à l’EV6. Il reçoit une batterie de 99,8 kWh offrant une autonomie de 541 km selon le cycle WLTP en version 2 roues motrices de 204 ch. Un bloc puissant de 385 ch sera également au catalogue en version 4 roues motrices. Son autonomie est logiquement moins élevée et tombe à 497 km. Une version GT arrivera dans un second temps, en 2025. Kia n’a pas encore communiqué la fiche technique de ce modèle mais il pourrait reprendre le bloc de 585 ch que l’on retrouve sur l’EV6. Côté recharge, grâce à une tension de 800 V, l’EV9 peut récupérer 219 km en 15 minutes sur la déclinaison à transmission intégrale, et 239 km en version à propulsion. Le SUV est également équipé du système de recharge bidirectionnelle (V2G) qui lui permet d’alimenter des appareils en 220 V, de recharger un autre véhicule électrique et même d’alimenter en électricité son domicile.

Media Image Image Le SUV 100% électrique peut récupérer 239 km d'autonomie en 15 minutes grâce à son architecture 800V. Kia

Technologie de pointe d’aides à la conduite

Le Kia EV9 est le premier modèle de la marque doté de capacités de conduite autonome de niveau 3, autorisé depuis peu en France notamment. Le SUV dispose de nombreux capteurs sur le pourtour de la carrosserie dont 2 lidars. Il bénéficie du régulateur de vitesse adaptatif associé au maintien et au changement de voie. L’avertisseur d’angles morts, la vision 360°, le système anti-collision font également partie de la panoplie d’équipements. En outre, l’assistance au stationnement à distance permet au conducteur de garer son EV9 sans même être à bord.

Media Image Image Les caméras de rétroviseurs ont été reprises du concept. Elles sont disponibles en option. Kia Media Image Image La grande dalle numérique horizontale sur la planche de bord totalise 29,7 pouces. Kia

L’EV9 est aussi le premier modèle Kia à pouvoir être actualisé via l’application Kia Connect Store. Cette dernière permet à la clientèle d’activer ou désactiver des équipements depuis la boutique en ligne. Les fonctionnalités supplémentaires commandées seront installées via des mises à jour à distance.

Les prix dévoilés au mois de juin

Media Image Image Kia annonce un volume de vente de 3 000 unités pour la France, dont 80 % seront destinés aux professionnels. Kia

Kia n’a pas encore communiqué les tarifs de son nouveau porte-étendard. Mais selon nos informations, le ticket d’entrée de gamme se situera aux alentours des 85 000 €, ce qui le place en dessous du Tesla Model X, du Mercedes EQE SUV et au même niveau qu’un BMW iX. Il sera assemblé à l’usine de Hwaseong en Corée du Sud, comme l’EV6. Les premières livraisons sont prévues pour le début d’année prochaine.

