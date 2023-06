Kia Picanto X-line (2023). Retour de la série limitée au look de SUV La Kia Picanto se décline en une nouvelle série X-line au style aventurier, légèrement différente de la précédente et limitée à 1 000 exemplaires. Outre son look, elle propose un équipement relativement complet pour 18 440 €.

En fin de carrière, la Kia Picanto troisième du nom, lancée en 2017, entend bien profiter de la raréfaction de la concurrence. La série spéciale X-Line, proposée pour la première fois en 2021 chez nous, fait son retour au catalogue de la petite citadine. Affichant un style baroudeur et profitant d’un équipement complet, elle est limitée à 1 000 exemplaires.

Media Image Image Cette édition mêle gris foncé métallisé et vert acide. Kia

Le citadine qui voulait ressembler à un SUV

Comme un SUV, la Kia Picanto X-line est dotée de protections de soubassement avant et arrière façon métal, et de passages de roues cerclés de plastique noir au-dessus de jantes de 16 pouces propres à cette version. Elle se reconnaît aussi à ses boucliers spécifiques et ses antibrouillards avant exclusifs. Cette nouvelle X-line diffère de la précédente par sa livrée. Elle est exclusivement proposée avec une carrosserie gris « Météore » contrastée un liseré vert « Lime » courant le long de ses bas de caisse.

Media Image Image La finition intérieure reprend les couleurs de la carrosserie. Kia

On retrouve ces couleurs dans l’habitacle, où la sellerie en similicuir mêlant noir et gris comporte des surpiqûres vertes. Cette finition se retrouve sur les contreportes, le volant à méplat gainé de cuir, le soufflet du levier de vitesses. Le pédalier est en aluminium.

Media Image Image L'équipement de la Picanto X-Line se révèle fourni pour la catégorie. Kia

Un rapport prix/équipement attractif

La configuration de la Kia Picanto X-line est basée sur la finition GT-line et y ajoute certains équipements. Sa dotation de série comprend notamment :

climatisation manuelle

écran central tactile de 8"

système audio à 6 haut-parleurs

Android Auto et Apple CarPlay sans fil

chargeur à induction

accoudoir central avant avec rangement

radar de recul

caméra de recul

régulateur de vitesse

aide au démarrage en côte

rétroviseurs rabattables électriquement

feux avant et arrière à LED

feux automatiques

vitres arrière surteintées

Media Image Image En version X-Line, la citadine prend des allures de mini-SUV. Kia

L’édition X-line est uniquement disponible avec la motorisation intermédiaire de la Picanto, à savoir le quatre-cylindres 1.2 DPi de 84 ch, associé au choix à une boîte de vitesses manuelle ou robotisée à cinq rapports. La Picanto X-Line est affichée 18 440 € hors option. « Kia souhaite réaffirmer son intérêt pour le segment A (petites citadines, NDLR), sur lequel l’offre thermique est désormais limitée à 7 modèles seulement », insiste le constructeur sud-coréen.

Prix Kia Picanto (juin 2023)

Motion Active GT-line X-line* GT-line Premium 1.0 essence DPi 67 ch BVM5 13 240 € 14 840 € 16 640 € - - 1.2 essence DPi 84 ch BVM5 - - 17 140 €** 18 440 € 18 640 €** 1.0 essence T-GDi 100 ch BVM5 - - 18 740 € - 20 240 €

*série spéciale

** boîte auto : + 900 €

