L’Alpine A290 présentée en avant-première au rassemblement Alpine à Dieppe Le show-car A290_β est présenté en avant-première au public du 19 au 21 mai 2023 à Dieppe, à l’occasion du rassemblement Alpine. La citadine sportive électrique est l'une des stars de l'événement, dont voici le programme.

Cette année encore, Dieppe accueille un festival consacré à la marque Alpine. Sur ses terres, le constructeur au « A fléché » célèbre le 50e anniversaire de son sacre en rallye WRC. Pour réitérer la performance de 2022, où plus de 1 000 véhicules Alpine avaient fait le déplacement pour les 100 ans du créateur Jean Rédélé, la marque et l'association chargée de l'événement ont prévu un programme sur mesure. Outre la présence de plusieurs centaines de véhicules, telles que l’A110 San Remo et l’A110 E-ternité, la principale vedette du rassemblement se nomme A290_β. Développée sur la base de la future Renault 5, ce show-car a été dévoilé début mai (voir la vidéo ci-dessous). Il préfigure à 85 % la version définitive dont le lancement commercial est prévu pour le second semestre 2024. Le concept sera présent lors du rassemblement à Dieppe samedi 20 mai à 14h.

Le programme complet du rassemblement Alpine 2023

Collectionneurs et fans de la marque Alpine ont rendez-vous du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2023, à Dieppe. Malgré l’annulation du Grand Prix d’Imola, qui devait être diffusé au public sur grand écran, le programme des festivités est bien rempli. Voici le programme complet communiqué par les organisateurs :

Vendredi 19 mai

Accueil des participants sur les pelouses - À partir de 8h30

Départ des rallyes touristique de Dieppe à Bully via Neufchâtel par 2 itinéraires - 9h et 14h

Village Dieppe Passion Alpine avec stands de la marque, partenaires et Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé - 9h30-19h30

Animations sur podium à destination du grand public - 9h30-19h30

Exposition de voitures mythiques, d’objets et souvenirs relatifs au rallye - 9h30-19h30

Séance de dédicaces des pilotes et VIP - 10h30 et 17h

Simulations d’assistance rallye versions 1973 et 2023 - 18h

Soirée clubs « Passion Alpine» avec dîner et animation - 20h

Samedi 20 mai

Village Dieppe Passion Alpine - 9h30-19h

Animations sur podium - 9h30-19h

Exposition de voitures mythiques, d’objets et souvenirs relatifs au rallye - 9h30-14h et 15h-19h

Simulations d’assistance rallye versions 1973 et 2023 - 14h et 17h15

Inauguration; visite du « village Alpine »; présentation de l’A110 San Remo et du nouveau concept car A290-B - 14h00

- 14h00 Prises de parole des officiels - 15h30

Démonstration « Rallye » avec des voitures et des pilotes historiques et modernes - 16h

Séance de dédicaces pilotes et VIP - 17h30

Vente aux enchères d’objets appartenant à « Biche » et à des VIP - 17h30

Soirée « Anniversaire 73 » avec dîner, animations et témoignages - 20h

Dimanche 21 mai

Départ des parades Alpine dans Dieppe - 9h45

Village Dieppe Passion Alpine - 9h30-18h

Animations sur podium - 9h30-18h

Exposition de voitures mythiques, d’objets et souvenirs relatifs au rallye - 9h-18h

Simulations d’assistance rallye versions 1973 et 2023 - 10h et 16h40

Dédicaces pilotes et VIP - 10h15

Animation « Covering » Hexis / Aseptogyl - 11h

Dépôt de gerbes par l’IDéA à la stèle Jean Rédélé - 11h30

Fermeture du village - 18h

