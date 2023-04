L’argus repart sur les routes du Tour Auto en 2023 La rédaction de L’argus a, une nouvelle fois, la chance de prendre le départ du Tour Auto. On ne change pas une équipe qui gagne ! Nos journalistes Mathieu Sentis et Géraldine Gaudy reprennent le volant de la BMW 2002 turbo de 1973 avec laquelle ils ont remporté trois spéciales en 2022.

Voir les photos La rédaction de L'argus est au départ du Tour Auto 2023. Benjamin Brillante - L'argus

De Paris à Cannes en passant par Beaune, Clermont-Ferrand, Valence et le Castellet… tel est le tracé du Tour Auto 2023. Un rallye d’environ 2 000 km, sur 5 jours, au cours duquel 10 spéciales sur routes fermées et 4 épreuves sur circuits sont organisées. Sur les 230 voitures engagées, on compte quelques joyaux et des modèles incontournables de nationalité :

française : Alpine A110, Matra Djet, Renault 4CV, Jidé…

: Alpine A110, Matra Djet, Renault 4CV, Jidé… britannique : Jaguar Type C, Mini Cooper, Aston Martin DB4 GT, …

: Jaguar Type C, Mini Cooper, Aston Martin DB4 GT, … italienne : Ferrari 512 M et 250 MM, Lancia Fulvia, Alfa Romeo Giula TZ…

: Ferrari 512 M et 250 MM, Lancia Fulvia, Alfa Romeo Giula TZ… allemande : BMW 3.0 CSL et M1 Procar, Porsche 911 RS, Opel Commodore…

: BMW 3.0 CSL et M1 Procar, Porsche 911 RS, Opel Commodore… ou encore américaine : Ford Mustang et GT40, Shelby Cobra…

Media Image Image L'équipage composé de Géraldine Gaudy et Mathieu Sentis est engagé en catégorie régularité. Benjamin Brillante - L'argus

Pour la 3e année consécutive, la rédaction de L’argus est au départ au côté de BMW. Nos journalistes, Géraldine Gaudy et Mathieu Sentis, rempilent au volant de la 2002 turbo de 1973 avec laquelle ils se sont illustrés sur plusieurs manches en 2022. Ils ont à cœur de faire au moins aussi bien en 2023 dans leur catégorie Régularité qui récompense la… régularité plutôt que le meilleur chrono. Leur vaillant bolide de 170 ch, dont on fête les 50 ans en 2023, a montré tout son potentiel et aura toutes les chances de briller même face aux plus redoutables concurrents.

Suivez-nous sur le parcours !

Comme les années passées, notre équipage se partagera le volant au fil des étapes. Géraldine pilotera ainsi la 2002 turbo lors des épreuves sur piste, où elle aura pour mission d’aligner plusieurs tours chronos dans la même seconde que son temps de référence. Mathieu mettra à profit son expérience « rallystique » pour respecter la vitesse moyenne donnée au départ de chaque spéciale. Une tâche particulièrement ardue sur les parcours tortueux mitonnés par les organisateurs.

La BMW 2002 turbo développe 170 ch, 241 Nm de couple et réclame moins de 8 sec pour passer de 0 à 100 km/h. Benjamin Brillante - L'argus Le road book est commun à tous les concurrents qu'ils soient en catégorie Régularité ou Compétition. Benjamin Brillante - L'argus Le chrono mécanique est le meilleur allié des compétiteurs engagés en régularité. Benjamin Brillante - L'argus Le 2.0 à quatre-cylindres reçoit un turbo KKK soufflant à 0,55 bar. Benjamin Brillante - L'argus Le casque est obligatoire sur les épreuves sur routes fermées et sur circuit. Benjamin Brillante - L'argus Mathieu Sentis et Géraldine Gaudy sont journalistes à la rédaction de L'argus et sont tous les deux licenciés FFSA (Fédération du Sport Automobile) depuis plusieurs années. Benjamin Brillante - L'argus

En 2021 sur leur BMW 2002 tii, nos deux journalistes occupaient la troisième place de leur catégorie avant qu’un léger souci mécanique ne les empêche de se présenter dans les temps au départ de l’ultime boucle. En 2022, c’est une autre petite panne mécanique qui les a empêchés de monter sur le podium. Que feront-ils en 2023 ? Pour le savoir, suivez les aventures de Géraldine et Mathieu en live sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram @largus_auto) et/ou sur notre chaîne YouTube au travers de vidéos quotidiennes.

Et pour ceux qui préfèrent le contact humain, rendez-vous sur les parcs fermés des différentes étapes et sur le bord des routes. L’argus d'ailleurs vous offre des places pour venir nous rencontrer !

Le programme du Tour Auto 2023

L'accès aux circuits est gratuit (sauf le Paul Ricard), celui aux parcs fermés est payante (15 €), sauf à participer au jeu-concours sur les comtpes Facebook et Instagram de L'argus.

Media Image Image Si la 2002 Turbo est privée du logo M, c’est bien avec elle que tout à commencé... Benjamin Brillante - L'argus

Lundi 17 avril 2023, Paris

Vérifications techniques et administratives

+ exposition au public 10h à 17h

Étape 1 – mardi 18 avril 2023, Paris - Beaune

+ circuit de Dijon Prenois

+ 1 épreuve spéciale

Étape 2 – mercredi 19 avril 2023, Beaune - Clermont-Ferrand

+ circuit de Bresse

+ 2 épreuves spéciales sur route

Étape 3 – jeudi 20 avril 2023, Clermont-Ferrand – Valence

+ circuit de Charade

+ 2 épreuves spéciales sur route

Étape 4 – vendredi 21 avril 2023, Valence – Circuit Paul Ricard

+ circuit du Castellet

+ 2 épreuves spéciales sur route

Étape 5 – samedi 22 avril 2023, Circuit Paul Ricard - Cannes

+ 3 épreuves spéciales sur route

Le Tour Auto près de chez vous ?

Pour savoir si la caravane du Tour passe près de chez vous, voici les points de passage du cortège, jour par jour.

Media Image Image Parcours du Tour Auto 2023 pour la journée du mardi 18 avril DR Media Image Image Parcours du Tour Auto 2023 pour la journée du mercredi 19 avril DR

Media Image Image Parcours du Tour Auto 2023 pour la journée du jeudi 20 avril DR Media Image Image Parcours du Tour Auto 2023 pour la journée du vendredi 21 avril DR

Media Image Image Parcours du Tour Auto 2023 pour la journée du samedi 22 avril DR Media Image Image BMW est le partenaire officiel du Tour Auto pour la 13e année consécutive. Benjamin Brillante - L'argus

