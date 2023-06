L'État vend 6 Porsche de compétition saisies à un entrepreneur Une vente aux enchères exceptionnelle se tiendra le 29 juin prochain à l'occasion du Mans Classic : celle de six Porsche de compétition saisies par l'État à un entrepreneur français en délicatesse avec la justice. Lumière sur ces voitures de course uniques qui s'apprêtent à être adjugées.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Le 29 juin 2023, six Porsche de compétition saisies à un entrepreneur français seront vendues aux enchères au profit de l'État. Maison Balsan

Il est courant que l'État saisisse les biens de ses débiteurs récalcitrants. Il est en revanche rarissime que ces saisies portent sur d'authentiques autos de course présentant un prestigieux historique en compétition. C'est pourtant ce type de bolides qui a été appréhendé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en vue de leur vente au profit de l'État. C'est le 29 juin 2023, jour de l'ouverture du Mans Classic, que les six Porsche de compétition saisies à un entrepreneur dont l'identité est à ce jour inconnue seront cédées au plus offrant. Organisée par la maison Balsan, cette vente aux enchères baptisée « The Six Racing Cars Auction » ne manquera pas de donner lieu à des coups de marteau eux aussi historiques.

À lire aussi L'Etat vend les voitures saisies aux trafiquants de drogue

Trois sport-prototypes d'endurance de renom

Parmi les lots proposés à la vente figurent tout d'abord trois sport-prototypes d'endurance ayant participé aux plus grandes courses d'endurance.

Le plus ancien d'entre eux est une Porsche 906 K de 1966 également appelée « Carrera 6 », dotée d'un châssis tubulaire en acier et d'un moteur six-cylindres 2.0 de 210 ch de 911. Il s'agit tout simplement du prototype d'usine présenté à la presse et de la première 906 à avoir été engagée en championnat du monde d'endurance.

Media Image Image Cette Porsche 906 K de 1966 a terminé sixième au classement général des 24H de Daytona en 1966 en remportant la victoire dans sa catégorie. Maison Balsan Media Image Image Son moteur six-cylindres 2.0 de 911 développe 210 ch. Maison Balsan

Elle a terminé à la sixième place au général des 24 Heures de Daytona en 1966 et a remporté la victoire dans sa catégorie à cette occasion. Elle a fait l'objet d'une restauration complète par un spécialiste en 2010, se présente avec sa couleur bleue d'origine et est estimée entre 1 000 0000 et 2 000 000 €.

La Porsche 907 K modifiée LH de 1967 est également l'un des exemplaires phares de cette vente. C'est la seule 907 en carrosserie courte transformée par Porsche en longue queue, dans une configuration spécifique, sur les vingt et une 907 assemblées au total. Elle s'est classée à la quatrième place aux 6 Heures de Brands Hatch 1967 en version LH.

Media Image Image La Porsche 907 K modifiée LH de 1967 à vendre est le premier modèle à avoir hérité d'un huit-cylindres 2.2 de 270 ch. Maison Balsan Media Image Image Elle a connu six propriétaires depuis l'écurie Porsche et est aujourd'hui estimée entre 1 500 000 et 2 500 000 €. Maison Balsan

Initialement, la 907 embarquait un six-cylindres 2.0 de 220 ch sur un châssis en acier tubulaire monocoque. Avec ses 600 kg et son aérodynamisme exceptionnel, elle était capable de dépasser les 300 km/h. L'exemplaire qui sera prochainement vendu est le premier à avoir hérité d'un huit-cylindres 2.2 de 270 ch, encore plus performant. Il a connu six propriétaires depuis l'écurie Porsche et est aujourd'hui estimé entre 1 500 000 et 2 500 0000 €.

Une Porsche 908 LH de 1968 constitue le troisième lot de cette vente atypique. C'est la deuxième 908 à avoir été inscrite au championnat avec son huit-cylindres à plat de 2 996 cm3 de cylindrée développant 320 ch. Côté palmarès, elle revendique la onzième place aux 1 000 Km de Monza en 1968 et la troisième place de sa catégorie Prototype 3.0 lors de cette même course.

Media Image Image En 2014, cette Porsche 908 LH de 1968 a fait l'objet d'une restauration complète pour un coût total de 700 000 €. Maison Balsan Media Image Image Son huit-cylindres à plat de 2 996 cm3 de cylindrée développe 320 ch. Maison Balsan

Elle a appartenu durant près de quarante-quatre ans à Gérard Larrousse, pilote Porsche entre 1969 et 1971 et double vainqueur des 24 Heures du Mans en 1973 et 1974 avec Henri Pescarolo sur Matra MS 670 B. Elle a fait l'objet d'une restauration, ainsi que d'une révision du moteur et de la boîte de vitesses pour un coût total de 700 000 € en 2014. Son estimation est à la hauteur de son historique : entre 2 000 000 et 3 000 000 €.

Trois fameuses Porsche 911 de course

Cette vente se caractérise également par la présence de trois Porsche 911 de course, au passé remarqué en compétition. La première d'entre elles est une Porsche 911 2.3 ST Le Mans de 1971. Il s'agit d'une version rarissime de la voiture iconique de la marque de Stuttgart. Comme son nom l'indique, elle a participé aux 24 Heures du Mans en 1971 au sein de l'écurie Paul Watson Race Organisation, qui parviendra à la positionner douzième au classement général et à la sixième place de sa catégorie GTS (Grand Tourisme Spécial). Une belle performance pour cette voiture dotée d'un six-cylindres à plat 2.3 de 240 ch qui a lutté avec des rivales plus puissantes dont la cylindrée pouvait culminer à 2 500 cm3.

Media Image Image Cette Porsche 911 2.3 ST Le Mans a participé aux 24H du Mans en 1971. Elle termina douzième au classement général et à la sixième place de la catégorie GTS. Maison Balsan Media Image Image Bien après la fin de sa carrière, l'auto fut exposée durant plusieurs mois au musée des 24H du Mans, entre 2018 et 2019. Maison Balsan

Elle s'est ensuite distinguée par une deuxième place au championnat de France de la Montagne en 1974 en catégorie Groupe 4 et participa à de nombreuses courses jusqu'en 1981. Entièrement restaurée avant le Tour de France 1977, lors duquel elle a été contrainte d'abandonner, elle a par la suite été exposée durant plusieurs mois au musée des 24 Heures du Mans entre 2018 et 2019. Sa valeur est aujourd'hui comprise entre 500 000 et 1 000 000 €.

Le cinquième lot n'est autre que sa descendante, une Porsche 911 Carrera 2.8 RSR de 1973. Celle qui est proposée à la vente est la deuxième des quatre 911 2.8 RSR livrées neuves en France et la trente-cinquième produite. Elle a couru pour l'écurie Défense Mondiale, sous les couleurs de laquelle elle a remporté le championnat de France de la Montagne en 1973 en catégorie Groupe 4 et s'est classée deuxième au général du Tour de France 1973. C'est à l'occasion de cette dernière course qu'elle a été modifiée esthétiquement sur la base des RSR d'usine des 24 Heures du Mans. Son bloc 2.8 de plus de 300 ch aurait aussi été réalésé à 3.0 pour développer 335 ch et disputer des courses en Groupe 5.

Media Image Image La Porsche 911 Carrera 2.8 RSR de 1973 qui sera vendue est très rare, surtout en France. Il s'agit de la deuxième des quatre autos livrées neuves en France et de la trente-cinquième produite. Maison Balsan Media Image Image Si en 1973 son bloc 2.8 de plus de 300 ch a été réalésé à 3.0 pour développer 335 ch, il est revenu en configuration d'origine dès l'année suivante. Maison Balsan

En 1974, elle fut remise en configuration d'origine Groupe 4 et remporta ensuite le championnat de France des rallyes 1975 en catégorie Groupe 3 désormais. Parmi ses derniers faits d'armes, on peut notamment citer le Tour de France 1975 où elle s'imposa en catégorie Groupe 3 et prit la deuxième place au classement général. Elle est aujourd'hui dans sa configuration Groupe 5, aux couleurs du Tour auto 1973, et est estimée entre 1 000 000 et 2 000 000 €

Une Porsche 911 Carrera 3.0 RSR de 1974 ferme le bal. Cette voiture, qui développe 330 ch pour moins de 900 kg, est une évolution de la 2.8 RSR. Elle n'a été produite qu'à 54 exemplaires entre 1974 et 1975. Une rareté absolue donc. Celle qui s'apprête à changer de mains a été livrée neuve à l'écurie espagnole Ges Escuderia en avril 1974.

Elle a participé aux 24 Heures du Mans en 1974 mais a abandonné juste avant la vingtième heure de course en raison d'un problème mécanique. Néanmoins, ce début de carrière manqué sera vite gommé par une carrière bien remplie : onzième aux 6 Heures de Silverstone 1977 (3e en catégorie GT), septième aux 6 Heures de Brands Hatch (3e en catégorie GT), neuvième aux 6 Heures de Silverstone 1978 (3e en catégorie GT)… Elle va courir intensément en Angleterre jusqu'en 1982.

Media Image Image Le sixième et dernier lot est encore une rareté. Cette Porsche 911 Carrera 3.0 RSR de 1974 est l'une des 54 produites entre 1974 et 1975. Maison Balsan Media Image Image Elle affiche fièrement son palmarès sur son toit. Le nombre de lignes témoigne d'une activité soutenue en compétition alors qu'elle ne totalise à ce jour que 22 850 km. Maison Balsan

Jamais accidentée, l'auto a toujours son châssis, son moteur et sa boîte de vitesses d'origine. Cela permet de considérer qu'il s'agit d'un exemplaire « Matching numbers » qui n'a jamais intégralement été restauré d'ailleurs. Elle se distingue enfin par son faible kilométrage de seulement 22 850 km. Tout cela a un prix : entre 1 000 000 et 2 000 000 € selon la maison Balsan en charge de la vente.

Tags