L'Etat vend les voitures saisies aux trafiquants de drogue Une vente aux enchères exceptionnelle organisée par le Domaine se tiendra le 25 avril prochain à Paris. Des bolides confisqués aux trafiquants de drogue par l'Etat y seront adjugés au marteau par la maison d'enchères Drouot. Focus sur cette vente atypique.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Une vente aux enchères exceptionnelle se tiendra le 25 avril prochain à Paris. Des bolides confisqués aux trafiquants de drogue par l'Etat y seront vendus aux côtés de nombreux autres lots. Focus sur cet évènement. DR

Le 25 avril prochain, le palais de justice de Paris accueillera une vente aux enchères judiciaire pas comme les autres, destinée à mettre en valeur l’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. 277 lots y seront vendus dont du mobilier, des bijoux, de l'horlogerie, des articles de maroquinerie de luxe, des motos et… 24 voitures parmi lesquelles figurent notamment des Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz et même un buggy.

Deux Lamborghini à saisir

Lors de cette vente, deux Lamborghini devraient monopoliser l'attention des amateurs de supercars : une Gallardo LP 560-4 et une Huracan LP 580-2. La première est un exemplaire de 2010 doté d'une boîte de vitesses automatique et affichant seulement 28 000 kilomètres au compteur. Avec son V10 5.2 et sa transmission intégrale, elle propose 560 ch et est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 s. 60 000 € : c'est le montant étonnant de sa mise à prix. Il y a naturellement une explication à cela. Bien qu'elle soit munie d'une clé, de son carnet d'entretien et d'un contrôle technique favorable en date du 4 avril 2023, cette auto d'exception est vendue sans son certifcat d'immatriculation et est immobilisée sur parc depuis 2016. Elle nécessite donc une révision complète comme le mentionne le descriptif du catalogue de vente qui préconise également quelques retouches cosmétiques sur une jante et sur l'aile arrière droite.

Media Image Image La mise à prix de cette Lamborghini LP 560-4 de 2010 est de 60 000 € seulement. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Media Image Image Elle est dépourvue de son certificat d'immatriculation et est immobilisée depuis 2016. Outre les démarches administratives, son acquéreur devra prévoir une grosse révision et quelques retouches cosmétiques. Direction Nationale d'Interventions Domaniales

La Lamborghini Huracan LP 580-2, elle aussi mue par un V10 5.2, est ici associée à une boîte de vitesses robotisée à 7 rapports et propose quant à elle 580 ch sur ses seules roues arrière. Elle est mise à prix à 160 000 €, un montant qui semble ici élevé au regard des circonstances. Immatriculée en juin 2017, elle totalise aujourd'hui un peu moins de 30 000 km et sera livrée avec une clé et une batterie neuve. Elle est cependant immobilisée depuis le début du mois de juin 2020. Bien qu'elle ait passé l'épreuve du contrôle technique avec succès le 7 mars dernier, une révision d'ampleur sera ici encore à prévoir, tout comme les formalités nécessaires à l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation puisqu'elle en est dépourvue comme toutes autres voitures de cette vente.

Media Image Image Les enchères démarrerons à 160 000 € pour cette Lamborghini Huracan LP 580-2 de juin 2017. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Media Image Image Elle semble extérieurement en très bon état mais est immobilisée depuis près de trois ans et ne possède pas non plus de certificat d'immatriculation. Direction Nationale d'Interventions Domaniales

Des voitures allemandes et un buggy

Cette vente aux enchères se caractérise aussi par la forte présence de voitures allemandes. Audi semble d'ailleurs avoir la faveur des trafiquants de stupéfiants puisque la marque aux anneaux est de loin la plus représentée. La berline compacte A3 représente plus de 20 % des lots avec 5 unités sur les 24 à vendre. On trouve parmi elles deux RS3 et une S3 dont les mises à prix de départ s'échelonnent de 17 000 à 33 200 €. Une A5 Coupé Quattro 3.0 V6 TDI 240 de 2010 avec sa boîte automatique S-Tronic à 7 rapports est affichée à partir de 6 400 €. Elle côtoie notamment dans cette vente, une Golf 7 R de 2014 proposée à 15 200 € ou encore un Mercedes-Benz GLC 220 D de 2021 pour lequel les enchères démarrerons à 32 000 €.

Cette Audi RS3 Sportback de 2020 affiche un peu moins de 30 000 km au compteur. L'enchère de départ est fixée à 31 100 €. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Mise à prix de cette Audi S3 Sportback de 2021 : 33 200 €. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Encore une Audi RS3 Sportback. Celle-ci est de 2020 et totalise un peu plus de 91 000 km. Sa mise à prix est de 17 000 €. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Cette Golf 7 R de 2014 affiche 106 000 km au compteur. Mise à prix : 15 200 €. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Cette Audi A5 Coupé Quattro 3.0 V6 TDI 240 de 2010 S-Tronic est affichée à partir de 6 400 €. Direction Nationale d'Interventions Domaniales Il y en a pour tous les goûts comme en témoigne le premier lot de cette vente : un Mercedes-Benz GLC 220 D de 2021 avec 21 000 km au compteur. Pour l'acquérir, il faudra débourser au moins 32 000 €, en plus de frais de vente de 11 %. Direction Nationale d'Interventions Domaniales

Mais ce n'est pas tout, un buggy Can-Am Maverick Max X RS Turbo de 2019 avec moins de 3 800 km au compteur figure parmi les lots disponibles. Ce modèle est équipé d'un trois-cylindres turbo de 900 cm3 développant 172 ch pour un poids de moins de 850 kg. Mis à prix à 28 000 €, sa description fait état d'une mécanique à revoir puisqu'il n'a pas roulé depuis début juin 2020, ainsi que d'un choc sur le toit. Il est par ailleurs rappelé qu'il n'est pas homologué pour la conduite sur route et qu'il devra faire l'objet d'une déclaration obligatoire dans un délai de 15 jours auprès du ministère de l’Intérieur.

Media Image Image Un véhicule atypique, ce buggy Can-Am Maverick Max X RS Turbo de 2019. Pour vous l'offrir, comptez au moins 28 000 € hors frais, le montant de l'enchère minimum. Direction Nationale d'Interventions Domaniales

Des bolides à voir aux quatre coins de la France avant la vente

Si cette vente aux enchères vous intéresse, sachez qu'il est possible de voir les véhicules sur rendez-vous. Il faudra dans ce cas se déplacer sur leur lieu de stockage, souvent des fourrières, situées aux quatre coins de l'Hexagone. Une démarche on ne peut plus conseillée dans la mesure où ils ne seront pas présents sur le lieu des enchères et devront être retirés sur un plateau aux frais de leurs acquéreurs après celles-ci. Au rang des frais à prévoir, il conviendra de garder à l'esprit que les prix affichés sur le catalogue de la vente ne comprennent pas la taxe domaniale forfaitaire qui s'élève à 11 % du montant de l'adjudication finale. Il sera en tout cas possible d'enchérir sur place, dans la salle des grands procès du palais de justice de Paris ou en ligne, moyennant une inscription avant le début de la vente prévue le 25 avril prochain à partir de 13h30.

À lire aussi Que deviennent les voitures abandonnées à la fourrière ?

Tags