L'unique Citroën 2CV en bois est à vendre aux enchères Une 2CV pour le moins insolite est à vendre aux enchères le 4 juin 2023 à Montbazon, près de Tours (37). Une véritable œuvre d'art roulante, entièrement en bois, réalisée par Michel Robillard, un ébéniste à la retraite. Focus sur cette 2CV unique en son genre.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Frédéric Wells pour Rouillac

Le 4 juin 2023 à Montbazon, près de Tours (37), se tiendra une vente aux enchères lors de laquelle une Citroën 2CV extraordinaire subira l'épreuve du marteau. Entièrement réalisée en bois fruitier par son créateur, Michel Robillard, un ébéniste à la retraite, cette 2CV type AZKA de 1955 surnommée « La Belle Lochoise » est décrite comme la seule voiture en bois au monde en parfait état de fonctionnement. Estimée entre 150 000 et 200 000 €, elle ne manquera pas d'éveiller l'intérêt des esthètes en quête d'exotisme.

Une oeuvre d'art unique et fonctionnelle

La carrosserie et l'intérieur de « La Belle Lochoise » a été entièrement réalisée en bois par son créateur. Ce dernier a utilisé du noyer pour les ailes avant et arrière, du poirier et du pommier pour la carrosserie, du merisier pour le coffre et le remplissage des portes et enfin de la loupe d’orme pour le tableau de bord. La capote noire en alpaga est quant à elle plus conventionnelle, à l'image de la sellerie en tissu gris. Elle a nécessité 5 000 heures de travail, réparties sur plus de cinq années avant de quitter l'atelier de l'artiste en septembre 2017, prête à rouler.

Cette 2CV unique porte un nom : « La Belle Lochoise ». L'Aventure Citroën La carrosserie, les ailes, le coffre, les portes... tout cela a été réalisé en bois fruitier par Michel Robillard, un ébéniste à la retraite. L'Aventure Citroën A l'intérieur, le tableau de bord et le volant sont également en bois. L'Aventure Citroën Le châssis est celui d'une Dyane de 1969. Le moteur a quant lui été emprunté à une 3CV. L'Aventure Citroën

L'ébéniste a utilisé un châssis de Dyane de 1969 pour supporter la carcasse de bois, lourde de 600 kg. Côté moteur, c'est un bloc essence de 3CV d'une cylindrée de 602 cm3 développant 32 ch qui se loge sous le capot. De quoi permettre à « La Belle Lochoise » d'accrocher les 80 km/h en pointe : une belle performance pour cette 2CV à l'allure fascinante.

Une voiture inestimable vendue sans garantie

Cette auto, mise à l’honneur dans la collection « Citroën Origins » du musée virtuel Citroën, est inestimable dans l'absolu. Mi-voiture, mi-œuvre d'art, elle n'a aucun équivalent sur le marché de l'automobile ni même sur celui de l'art. Il est donc extrêmement délicat d'évaluer sa valeur, même approximativement. L'annonce de vente fait état d'une estimation comprise entre 150 000 et 200 000 €, outre des frais de vente de 24 %. Un prix nécessairement fixé de manière arbitraire par Aymeric Rouillac, commissaire-priseur qui organise la vente aux enchères.

Media Image Image « La Belle Lochoise » est décrite comme la seule voiture en bois au monde en parfait état de fonctionnement. Sa valeur est estimée entre 150 000 et 200 000 € par le commissaire-priseur qui organise la vente. L'Aventure Citroën Media Image Image Elle dispose d'une carte grise de 1957 et est vendue avec un contrôle technique réalisé cette année. L'annonce ne précise pas si ce dernier est favorable ou non. L'Aventure Citroën

Chose incroyable, l'auto dispose d'une carte grise de 1957 et surtout d'un procès-verbal de contrôle technique datant de 2023. En revanche, l'annonce ne précise pas si celui-ci est favorable ou non. Reste que s'aventurer sur la voie publique avec un tel engin s'avère hasardeux en terme de sécurité. De même, tenter d'assurer cette voiture pour un usage routier risque sérieusement de poser difficulté. Tout cela explique vraisemblablement l'absence totale de garantie offerte dans le cadre de la vente dont le descriptif mentionne sans la moindre ambiguïté : « Véhicule vendu sans garantie d'aucune sorte ».

Si cette 2CV vous intéresse, sachez qu'il est possible de la voir avant les enchères qui se dérouleront le dimanche 4 juin 2023 au château d’Artigny à Montbazon, au nord de Tours (37). La belle y est en effet d'ores et déjà exposée.

