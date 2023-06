L'unique Citroën 2CV en bois exposée au musée des Arts forains Après avoir été vendue aux enchères le 4 juin 2023 à Montbazon près de Tours (37), la seule Citroën 2CV entièrement en bois est désormais exposée au musée des Arts forains à Paris. Lumière sur la mise en valeur de cette auto insolite.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Quelques jours après sa vente aux enchères le 4 juin dernier, l'unique Citroën 2CV a rejoint le musée des Arts forains à Paris pour y être exposée. Pavillons de Bercy

Le 4 juin 2023, « La Belle Lochoise », une Citroën 2CV en bois unique au monde, véritable œuvre d'art dont on doit la paternité à Michel Robillard, a été adjugée au marteau au prix de 210 000 € (170 € hors frais). Quelques jours seulement après son acquisition par Jean-Paul Favand, elle rejoint l'exposition du musée des Arts forains aux Pavillons de Bercy à Paris. Une arrivée en grande pompe qui ne doit rien au hasard.

À lire aussi L'unique Citroën 2CV en bois vendue 210 000 € aux enchères

Une Citroën 2CV mi-voiture, mi-oeuvre d'art

Cette œuvre d'art a été construite à partir d'une Citroën 2CV type AZKA de 1955. Elle a été entièrement fabriquée en bois par Michel Robillard, un ébéniste à la retraite. Elle a nécessité 5 000 heures de travail, réparties sur plus de cinq années jusqu'en septembre 2017. Les éléments de sa carrosserie d'un poids total de 600 kg sont en bois fruitier. Le moteur est un bloc essence de 3CV d'une cylindrée de 602 cm3 développant 32 ch, lui permettant d'atteindre 80 km/h.

Media Image Image « La Belle Lochoise » a été construite à partir d'une Citroën 2CV type AZKA de 1955. Son moteur est un bloc essence de 3CV et sa carcasse en bois pèse 600 kg. Corinne Beltzer

Car « La Belle Lochoise » roule et ce serait même la seule voiture en bois capable de circuler selon son créateur. Une singularité qui explique son estimation entre 150 000 et 200 000 €, cohérente avec l'enchère finale de 170 000 € portée par Jean-Paul Favand. Mi-voiture, mi-oeuvre d'art, elle se destine désormais à un avenir hors du commun, à la mesure de son originalité et de celle du musée des Arts forains qui lui ouvre ses portes.

Media Image Image Arrivée au musée des Arts forains le 8 juin 2023, elle se destine à y être exposée de manière permanente. Pavillons de Bercy

Une scénographie sur mesure dans un espace dédié

Le musée des Arts Forains a été fondé par l'acquéreur de cette incroyable 2CV, Jean-Paul Favand, un antiquaire originaire de Saint-Étienne. Après un passage à Gentilly puis dans le 15e arrondissement de Paris, le musée s’est implanté en 1996 dans le quartier de Bercy, dans les anciens chais à vin Lheureux datant du 19e siècle. Ce musée pas comme les autres accueille plus de 300 000 personnes par an pour des soirées événementielles et des visites guidées. Il s'étend sur 11 400 m2 et présente une importante collection d’objets du spectacle du 19e siècle et du 20e siècle, sans vitrines ni cartels, les visiteurs étant autorisés à toucher les objets.

Media Image Image Elle a été adjugée au prix de 170 000 € (210 000 € frais compris) lors d'une vente aux enchères à Montbazon près de Tours (37). Rouillac Media Image Image Elle est aujourd'hui garée dans les réserves du musée des Arts forains, non accessibles au public. Théo Blanc Favand

« La Belle Lochoise » est pour l'instant garée dans les réserves, non accessibles au public, le temps pour les équipes du musée de créer une scénographie à la hauteur de cette nouvelle curiosité. Elle devrait être exposée cet été mais bénéficiera d'un traitement de faveur par la suite. Le musée envisage en effet de lui faire investir un espace dédié à l'horizon 2025. On peut compter sur le travail de Jean-Paul Favand pour mettre en valeur cette 2CV insolite. Car l'une des spécialités du maître des lieux est justement la mise en scène des objets notamment grâce à un travail axé sur la lumière.

Media Image Image Le musée espère pouvoir l'exposer dès cet été et lui réservera un espace dédié avec une scénographie particulière à partir de 2025. Pavillons de Bercy

Tags