L'usine Peugeot-Citroën de Rennes-La Janais ouvre ses portes au public Depuis le 4 mai 2023, l'usine Stellantis de La Janais, au sud de Rennes, a ouvert ses portes au public pour des visites guidées assurées par l'office de tourisme de la métropole bretonne. Focus sur cette initiative destinée à promouvoir le savoir-faire industriel « made in France ».

Voir les photos Fermée au public depuis 5 ans, l'usine Stellantis de La Janais, au sud de Rennes, vient de rouvrir ses portes pour des visites guidées assurées par l'office de tourisme de la métropole bretonne. Lumière sur cette initiative. Stellantis

Chaque jour, 410 voitures sortent de l'usine de La Janais près de Rennes. Ce site historique qui emploie aujourd'hui 2300 salariés, produit toutes les Citroën C5 Aircross thermiques et hybrides destinées au marché européen mais également une partie des modèles pour le marché japonais. Le site breton fabrique en outre des Peugeot 5008 en complément de l'usine de Sochaux. Le public va désormais pouvoir découvrir la fabrication de ces deux modèles, au cœur d'un outil de production incontournable dans l'histoire de PSA, amenée à se poursuivre avec le groupe Stellantis.

Une visite d'1h30 sur réservation

Plusieurs visites d'1h30 sont proposées chaque semaine depuis le 4 mai 2023. Le tarif est de 15 € par personne avec un maximum de 12 participants. Mais tout le monde ne peut malheureusement pas profiter de ce tour de l'usine bretonne. L'office du tourisme de Rennes indique en effet que l'âge minimum requis est de 16 ans et que les personnes à mobilités réduites (PMR) ne peuvent y accéder. Secret de fabrication industrielle oblige, photos et vidéos sont interdites à l'intérieur du site dont il ne sera donc pas possible de repartir avec un souvenir. Pour prendre part à ces visites, il est nécessaire de réserver ses places en ligne sur le site de l'office de tourisme de Rennes.

Media Image Image Depuis le 4 mais 2023, les visites ont lieu chaque semaine au tarif de 15 € par personne. Les places doivent être réservées en ligne sur le site de l'office de tourisme de Rennes. Stellantis

Un site industriel à l'histoire chargée

L'usine Citroën de La Janais a été inaugurée en 1960 en présence du Général de Gaulle. Dès l'année suivante, les premières Ami 6 sortent des chaînes de production sur lesquelles elles seront fabriquées durant 10 ans. Bien d'autres voitures seront produits dans cette usine qui a jusqu'à présent fabriqué 17 modèles différents. C'est notamment le cas de la Citroën GS produite à 2 008 889 exemplaires de 1971 à 1981 ou encore de l'Ami 8. Après la création du groupe PSA en 1976, l'usine produira notamment 560 000 exemplaires de la Visa et de l'AX, 1 918 253 BX, plus de 300 000 XM, 1 080 891 Xantia et 963 787 Xsara.

Media Image Image L'usine de La Janais a été inaugurée en 1960 en présence du Général de Gaulle. Stellantis Media Image Image La Citroën Ami 6 est la première voiture a avoir été fabriquée dans l'usine bretonne. Sa production s'est étalée sur 10 ans, de 1961 à 1971. Stellantis

En 2004, le site de Rennes a passé le cap des 10 millions de véhicules produits avec la Peugeot 407. En 2012, la Peugeot 508 RXH sera le premier modèle hybride réalisé sur le site avant que l'originale E-Mehari n'ouvre la voie de la production de voitures électriques en 2016. La production de l'usine de La Janais s'apprête d'ailleurs à s'électriser dans un avenir proche.

Media Image Image L'usine de La Janais a jusqu'à présent produit 17 modèles différents. Stellantis

Une usine décarbonée qui produira le futur SUV électrique « CR3 »

Stellantis a annoncé que le site de La Janais sera décarboné à l'horizon 2038. Pour y parvenir, d'importants investissements ont été réalisés, notamment pour développer, en collaboration avec Engie Solutions, un système de chauffage à base d'énergie biomasse permettant de réduire de 30 % les consommations de gaz de l'usine. Une installation vertueuse qui devrait être mise en service en 2024.

Media Image Image Le process industriel du futur SUV électrique de Stellantis baptisé « CR3 » devrait démarrer dans cette usine à la mi-2024. Il remplacera l'actuelle Citroën C5 Aircross. Stellantis

Le groupe automobile travaille également sur un projet électrique baptisé « CR3 ». Cette 2e génération du Citroën C5 Aircross sera produite sur le site breton. Si l'on ignore encore quelles seront ses lignes et sa date de lancement, une autonomie de 700 km avait été évoquée en 2021. Selon Etienne Martin-Commandeur, directeur du site, les travaux d'aménagement du site ont déjà débuté et le process industriel devrait démarrer à la mi-2024, 300 robots devant être montés pour sa fabrication d’ici quelques mois. Mais cette partie du site en transformation ne devrait logiquement pas être accessible au public dans le cadre des visites guidées organisées par le groupe.

