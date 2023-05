La Citroën Visa Chrono du musée de Reims restaurée par Wheeler Dealers Dans le cadre de l’émission Wheeler Dealers, diffusée le 29 mai sur RMC Découverte, une Citroën Visa Chrono a été restaurée. Le modèle, commercialisé à un nombre limité d’exemplaires, provient des réserves du musée de l’automobile de Reims. Près de 8 000 € ont été investis pour sa remise en état.

Voir les photos Cette Citroën Visa II Chrono provient des réserves du musée de l'automobile de Reims. DR

L’automobile ancienne et les Youngtimers ont de plus en plus d’adeptes. Preuve du fort intérêt des Français pour ces modèles : le nombre de programmes télévisés consacrés à leur restauration. Dans le 7e épisode de la 14e saison de Wheeler Dealers France, diffusée sur RMC Découverte ce 29 mai, Gerry Blyenberg et Aurélien Letheux s’attaquent à la remise en état d’une rare Citroën Visa II Chrono. Cet exemplaire, produit en 1982, n’a pas été déniché sur un site de petites annonces auprès d’un particulier. Le véhicule provient des réserves du musée de l’automobile de Reims. Il est donc question pour les deux comparses d’honorer une commande pour préserver un morceau du patrimoine automobile français.

Près de 8 000 € et 47 heures de travail

Cette Visa II Chrono, commercialisée à 3 810 unités, a bénéficié d’une restauration en profondeur. La voiture a été entièrement dépouillée pour lui donner une seconde jeunesse. Le moteur a été entièrement refait (remplacement des pistons, coussinets de bielle et de vilebrequin…), certaines pièces de carrosseries - dévorées par la rouille - ont été remplacées. La bombinette a bénéficié d’une peinture complète. L’habitacle n’est pas en reste avec le remplacement de nombreuses pièces dont les sièges. Finalement, la restauration a réclamé 47 heures de travail. Les équipes ont déboursé pas loin de 7 800 € soit la moitié de ce que coûte un très bel exemplaire sur le marché de l’occasion. Découvrez cet épisode, le lundi 29 mai à 21h10 sur RMC Découverte et sans plus attendre sur la plate-forme de replay rmcbfmplay.com.

