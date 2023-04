La fin du retrait de point pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h à partir du 1er janvier 2024 Bonne nouvelle pour les automobilistes : le ministère de l'Intérieur vient d'acter l'abandon du retrait de point pour les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 5 km/h, à compter du 1er janvier 2024. Une décision attendue qui devrait bientôt être officialisée.

Le ministère de l'Intérieur vient d'acter l'abandon du retrait de point pour les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 5 km/h à compter du 1er janvier 2024.

En France, 58 % des excès de vitesse sont de moins de 5 km/h, selon le ministère de l'Intérieur. Il y a tout juste un an, l'exécutif s'était prononcé en faveur de la suppression du retrait de point du permis de conduire pour ces « petits excès de vitesse ». Une sanction vécue au quotidien comme une véritable injustice par bon nombre d'automobilistes. Gérald Darmanin passe désormais à l'acte en validant ce projet appelé de ses vœux depuis de nombreux mois par la Ligue de Défense des Conducteurs ou encore 40 millions d'automobilistes. Encore faudra-t-il patienter jusqu'au 1er janvier 2024 : un délai que beaucoup estiment injustifié.

Une décision attendue à l'application tardive

C'est la Ligue de Défense des Conducteurs qui a annoncé la décision de supprimer le retrait de point pour les petits excès de vitesse. L'association tient cette information de la sénatrice du Var Françoise Dumont qui lui a remis un courrier de Gérald Darmanin au terme duquel ce dernier confirme sa décision de mettre fin au retrait de point pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h à compter du 1er janvier 2024. Le ministre de l'Intérieur y affirme sa volonté « d’introduire une indulgence administrative » en considérant que « ces manquements [relèvent] davantage du manque d’attention que de la volonté délibérée de s’affranchir de la règle. »

Media Image Image On ne peut que s'interroger sur le délai d'application de la décision de supprimer le retrait de point encouru pour les petits excès de vitesse : un simple décret ministériel suffit en effet à instaurer cette nouvelle règle. kotoyamagami - stock.adobe.com

Si Nathalie Troussard, Secrétaire générale de la Ligue de Défense des Conducteurs, se félicite de cette décision, elle s'interroge néanmoins sur les raisons ayant pu motiver un délai aussi long pour passer à l'acte alors que les premières annonces à ce sujet datent du printemps dernier. Il faut dire aussi que la date du 1er janvier 2024 est lointaine. La mise en œuvre de cette mesure pourrait être quasi immédiate dans la mesure où elle ne requiert aucun vote du parlement puisqu'elle ne relève que d'un simple décret ministériel.

Plus de retrait de point mais une amende maintenue

Jusqu'à présent, commettre un excès de vitesse de moins de 20 km/h au dessus de la vitesse maximale autorisée expose le contrevenant au retrait d'un point de son permis de conduire, qu'il n'est susceptible de regagner que s'il ne commet aucune infraction durant un délai de 6 mois.

Le montant de l'amende est variable selon les cas :

si la vitesse est limitée à plus de 50 km/h (contravention de 3 ème classe) : amende forfaitaire de 68 € minorée à 45 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement), pouvant être majorée à 180 €, voire 450 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le Tribunal de police ;

(contravention de 3 classe) : amende forfaitaire de 68 € minorée à 45 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement), pouvant être majorée à 180 €, voire 450 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le Tribunal de police ; si la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins (contravention de 4ème classe) : amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement), pouvant être majorée à 375 €, voire 750 € en cas de poursuite devant le tribunal de police suite au rejet d'une contestation.

Media Image Image S'il n'y aura plus de retrait de point pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h à compter du 1er janvier 2024, l'amende encourue, elle, subsiste. Son montant reste également variable en fonction de la vitesse maximale autorisée (50 km/h ou moins, ou plus de 50 km/h). delkro - stock.adobe.com

A compter du 1er janvier 2024, les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 5 km/h ne donneront donc plus lieu au retrait d'un point. Cette sanction sera réservée aux excès de vitesse compris entre 6 et 19 km/h. L'amende subsistera dans tous les cas. La Ligue de Défense des Conducteurs estime que ces contraventions rapportent chaque année 400 millions d’euros à l’État et considère que le gouvernement « vise un objectif de rentabilité et non de sécurité » en maintenant la sanction financière de l'amende.

