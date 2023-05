La Hyundai Pony Coupé concept ressuscitée pour ses 50 ans Hyundai a recréé son premier concept-car, la Pony Coupé de 1974, avec l’aide du designer Giorgetto Giugiaro qui avait créé le modèle original. Il y a maintenant 50 ans, ce concept fit connaître la marque sud-coréenne. Mais la Pony de série ne fut jamais déclinée en coupé.

C’est en 1967 que l’entreprise sud-coréenne Hyundai, qui œuvrait dans les domaines de la construction lourde et de la mécanique depuis sa fondation vingt ans plus tôt, décida d’étendre ses activités en créant Hyundai Motor. Son apprentissage de la fabrication de véhicules particuliers passa par l’assemblage de modèles Ford pour le marché local. Au début des années 1970, la firme de Séoul entreprit de se lancer dans l’automobile en son nom. En raison du manque de savoir-faire en Corée du Sud, autant que pour bénéficier d’un rayonnement international, Hyundai s’adressa au designer italien Giorgetto Giugiaro pour concevoir et fabriquer cinq prototypes. Deux furent dévoilés au Salon de Turin 1974 pour présenter la marque Hyundai au monde : les concepts Pony et Pony Coupé.

Media Image Image Le concept de 1974 (ci-dessus) présenta au monde les ambitions automobiles de Hyundai. Hyundai

Le premier aboutit, l’année suivante, à la berline compacte qui devint alors la première voiture de grande série conçue en Corée. Le second devait suivre la même voie, mais le projet fut abandonné en 1981 du fait d’un contexte économique défavorable. Il n’existe plus aujourd’hui mais, pour son 50ème anniversaire, Hyundai a décidé de le recréer. Et pour ce faire, l’entreprise qui est aujourd’hui le quatrième plus gros producteur de voitures au monde (en incluant ses filiales Kia et Genesis) a de nouveau fait appel à Giugiaro. Giorgetto a réalisé cette réplique avec son fils Fabrizio, tous deux travaillant aujourd’hui ensemble au sein de leur studio GFG Style.

La patte Giugiaro

Comme nombre de concept-cars des années 1970 signés Giugiaro, la Pony Coupé était aussi en avance sur son temps qu’elle y est ancrée aujourd’hui. Son style épuré, inspiré par les origami selon Hyundai, repose sur de grandes surfaces planes et quelques arêtes saillantes. Le coupé 2+2 long de 4,08 m affiche une silhouette fastback ; l’inclinaison de ses montants arrière est mise en exergue par la double lunette qui baigne l’habitacle de lumière. A l’avant, les doubles feux ronds sont engoncés sous des paupières de phares qui se lèvent lorsqu’on les allume. Le capot abrite un moteur quatre-cylindres essence 1.2 de 82 ch associé aux roues arrière.

Media Image Image Les feux sont partiellement couverts par des paupières... Media Image Image ...qui se lèvent lorsque les projecteurs s'allument. Hyundai

Hyundai et Giugiaro, carrières parallèles

L’habitacle du concept-car de 1974 a été reproduit avec le même soin du détail que la carrosserie. Sa sellerie mêle cuir et tissu dans plusieurs teintes de bleu, de blanc de brun. Le tableau de bord rétro-futuriste, courbé, est occupé par des compteurs et des contrôles à mouvement vertical. Giorgetto Giugiaro a commenté : « J’ai dessiné la Hyundai Pony alors que j’étais encore un jeune designer en début de carrière. Je me sentais très fier d’avoir la responsabilité de créer un véhicule pour une entreprise et un pays qui allait se lancer sur un marché mondial extrêmement concurrentiel. Aujourd’hui, je suis profondément honoré que Hyundai m’ait demandé de le reconstruire pour la postérité comme une célébration de l’héritage de la marque. » Au cours de sa carrière, Giugiaro a supervisé le style de modèles devenus iconiques comme la Volkswagen Golf, la Fiat Panda, la Lotus Esprit ou la BMW M1, pour ne citer qu’elles.

Media Image Image Le coupé est doté d'une double lunette arrière.

Bien que disparu depuis longtemps, le concept Hyundai Pony Coupe de 1974 n’a cessé d’occuper l’esprit des designers de chez Hyundai, particulièrement ces dernières années. Il fut en effet cité comme la principale source d’inspiration du concept 45 de 2019 qui préfigurait la Ioniq 5, et en 2022 Hyundai en réinterpréta la silhouette sous la forme du prototype sportif à hydrogène N Vision 74. Qui sait ? Plus de 50 ans après sa présentation, la Pony Coupe pourrait bien finalement, d’une manière ou d’une autre, se retrouver sur les routes.

Media Image Image Le tableau de bord adopte une configuration atypique. Hyundai Media Image Image La finition intérieure est soignée. Hyundai

