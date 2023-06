La police filme la destruction d'une BMW de drift, son propriétaire s’indigne La police nationale de la Seine-Maritime vient de détruire une BMW Série 3 filmée en dérapage dans un rond-point. Selon le propriétaire de l’auto, celle-ci a été passée sous presse moins d’une semaine après sa saisie sans qu’il ait pu recourir à un avocat ou passer devant un juge.

Par MaxK

Voir les photos La police a saisi et détruit cette BMW en moins d'une semaine, après un drift illégal. Le propriétaire dit s'être vu refuser tout recours. Police nationale de la Seine-Maritime

À l’été 2022, le Gouvernement avait décidé de resserrer la vis sur la répression des « rodéos urbains » et autres pratiques aussi dangereuses qu’illégales à base d’infractions au Code de la route en véhicules motorisés à des fins démonstratives ou compétitives. Or, en avril dernier, un nouvel accident fit 13 blessés lorsqu’un conducteur perdit le contrôle de sa voiture sur le lieu d’un run. Un nouveau durcissement des sanctions s’est ensuivi, mais une opération récente de répression amène certains à penser que les autorités se lancent elles-mêmes dans une course à la limite de la légalité pour prendre de vitesse les fauteurs de troubles.

Une sanction disproportionnée ?

Le renforcement des mesures visant à empêcher, punir et dissuader les courses clandestines semble particulièrement intense dans les régions Hauts-de-France et Normandie. Selon nos confrères de France Bleu, au cours des deux derniers mois, rien qu’au Havre, des opérations anti-rodéos ont mené à 51 interpellations et 25 saisies de véhicules, dont 14 ont abouti à la destruction de ceux-ci. En Seine-Maritime, la police nationale s’est félicitée sur les réseaux sociaux de la destruction de deux voitures saisies en publiant la vidéo de ladite destruction le 21 juin dernier. On y voit deux BMW Série 3, une E46 et une E36 modifiées, passer sous la presse.

Le propriétaire de la seconde s’est aussi exprimé sur les réseaux. Il ne nie pas un épisode de conduite potentiellement dangereuse et clairement illégale, en l’occurrence un tour de rond-point en dérapage dans une zone industrielle de Tourville-la-Rivière sans autre véhicule alentour le 26 mai dernier, dont la captation en vidéo a permis aux forces de l’ordre de remonter jusqu’à lui d’après son récit. Il reconnaît également les modifications apportées à sa voiture (changement de moteur et de suspension, kit carrosserie…). Mais, selon lui, la sanction a été exécutée si rapidement que l’auto a été détruite avant même qu’il ait eu le temps de recourir à un avocat pour tenter de l’empêcher. La demande de recours émise avant l’écrasement de la voiture aurait été refusée par la police au motif que la procédure de destruction était déjà engagée.

Une procédure expéditive

Le conducteur et propriétaire de ladite BMW, un homme de 27 ans, dit avoir été arrêté par la police sur son lieu de travail le 14 juin pour être auditionné. En parallèle, la voiture était saisie sans qu’il puisse récupérer tous les effets personnels se trouvant à l’intérieur selon ses dires. Une semaine plus tard, l’auto n’était plus qu’un amas de métal compacté. Son titulaire s’indigne que la procédure ait été « expédiée » sans qu’il soit passé devant un tribunal. Il est à noter qu’aucun blessé ou dégât matériel lié à ce rodéo n’a été signalé publiquement par les forces de l’ordre. Le contrevenant se défend pour sa part de toute consommation d’alcool ou de stupéfiants et assure détenir un permis en règle. Il a ouvert une cagnotte en ligne pour financer le recours à un avocat en vue du procès qui doit débuter le 15 janvier 2024. Depuis un renforcement en 2018, la loi prévoit à l’encontre des auteurs de rodéos urbains des peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement, la confiscation du véhicule, 15 000 € d’amende et le retrait de six points du permis de conduire. En cas de circonstances aggravantes, (dégâts corporels, alcool, stupéfiants…), l’auteur du délit encourt jusqu’à cinq ans de prison, 75 000 € d’amende et le retrait de son permis.

