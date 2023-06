La Renault 4 a 60 ans...en Argentine Après avoir fêté les 60 ans de la R4 en France en 2021, Renault remet le couvert en Argentine où ce modèle aujourd’hui légendaire fut assemblé de 1963 à 1987. La version locale de l’auto différait de sa jumelle française par certains aspects.

Par MaxK

Voir les photos Renault fête les 60 ans de la R4 en Argentine. Renault

En France, Renault avait célébré en grande pompe le 60ème anniversaire de la R4 tout au long de l’année 2021. Evénements, concept-cars et produits dérivés s’étaient succédé pour rappeler à notre bon souvenir cette icône de l’automobile populaire tricolore, d’autant plus qu’elle s’apprête à connaître une seconde génération qui prendra la forme d’un petit SUV électrique. Comme d’autres Renault, la R4 connut aussi son heure de gloire en Argentine, suite à la prise de participation de la marque au losange dans le capital du constructeur local Kaiser Argentina (IKA). Elle fut produite dans l’usine Renault de Santa Isabel, non loin de Cordoba, à partir de 1963. La Renault 4 a donc maintenant 60 ans au pays de Fangio, l’occasion pour la firme française de revenir sur la carrière particulière qu’elle a connu là-bas.

Media Image Image Renault a organisé un événement pour le 60ème anniversaire de la R4 en Argentine. Renault

Une 4L plus puissante pour l’Argentine

Comme en France, la Renault 4 fut la première voiture de tourisme cinq-portes à hayon de grande série sur le marché Argentin. Sa praticité, combinée à sa simplicité et son accessibilité tarifaire, en firent un succès immédiat. Alors que dans l’Hexagone, l’auto fut lancée avec les versions 603 cm³ (17 ch) et 747 cm³ (24 ch) du moteur « Billancourt », en Argentine elle fut dotée d’office de la version sportive « Ventoux » de ce bloc cubant 845 cm³ (33 ch). Comme ici, son offre mécanique évolua par la suite pour adopter des motorisations « Cléon-Fonte », avec là-bas des cylindrées de 1 020 puis 1 118 cm³ et une puissance culminant à 51 ch, soit tout de même 17 ch de plus que dans nos contrées en fin de carrière.

La R4 argentine avait droit à de plus gros moteurs qu'en France. Renault Extérieurement, la R4 argentine diffère peu du modèle français. Renault La R4 fut la première voiture particulière cinq-portes. Renault

Utilitaires et séries spéciales de la R4 en Argentine

Dès 1964, Renault Argentine ajouta aux R4 de tourisme une version utilitaire nommée Van, en versions vitrée et tôlée. Deux ans plus tard, une 4L devint la 100 000ème Renault produite à Santa Isabel en six ans. En 1968, la série spéciale Parisienne que nous connaissons fut déclinée en une série limitée éponyme en Argentine, proposée en vert ou en bordeaux et limitée à 100 exemplaires. D’autres variantes, destinées à des usages professionnels virent le jour. La compacte fut notamment déclinée en ambulance urbaine avec un seul siège avant, deux strapontins à l’arrière, une civière de 1,80 m de long et des fenêtres translucides. Une déclinaison pick-up fut lancée en 1978.

Media Image Image La Renault 4 est toujours populaire en Argentine. Renault Media Image Image La française connut plusieurs évolutions outre-Atlantique. Renault

Une française au succès international

La Renault 4 connut de multiples évolutions et restylages tout au long de sa carrière argentine, longue de 25 ans. La production de la Renault 4 à Santa Isabel cessa en 1987 après la sortie d’usine du 157 315ème exemplaire. En France, le modèle poursuivit sa carrière jusqu’en 1992. Mais c’est en Espagne qu’il dura le plus longtemps, y étant assemblé jusqu’en 1994. A l’échelle mondiale, Renault a produit 8 135 424 unités de R4 en 33 ans. C’est en 2025, soit 31 ans après son retrait du marché, que la Renault 4 fera son retour.

Media Image Image Renault a produit plus de 8 millions de R4. Renault

