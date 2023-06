La Renault Mégane RS du pilote de F1 Giancarlo Fisichella est à vendre La Renault Mégane RS utilisée dans un contexte promotionnel par l’ex-pilote de F1 Giancarlo Fisichella est à vendre. Certaines de ses spécifications laissent à penser qu’il s’agit d’un modèle de présérie homologué.

Voir les photos Cette Renault Mégane RS fut conduite par l'ex-pilote de F1 Giancarlo Fisichella, et elle est à vendre. Daniel H.

En 2005, les pilotes Renault en Formule 1 se nommaient Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella. Ce duo se montra à plusieurs reprises au volant de Mégane RS grises à leur nom, faisant ainsi la promotion de la compacte sportive en marge des Grands Prix. Dès 2007, l’exemplaire de l’Espagnol fut proposé aux enchères. Celle de l’Italien vient vraisemblablement d’être mise en vente en France, et elle diffère du modèle de série par certains aspects.

Media Image Image Extérieurement, la voiture a tout d'une RS classique. Daniel H.

Une Trophy avant la Trophy

Extérieurement, cette Mégane RS est reconnaissable aux autocollants qui ornent ses portières. Ceux-ci portent les inscriptions « Renault F1 Team – Giancarlo Fisichella », ainsi qu’une illustration d’une F1 de la marque au losange sur le même modèle que les stickers visibles sur l’exemplaire d’Alonso. Une poignée de photos d'époque montent les voitures avec ces autocollants.

Media Image Image Sur chaque portière, un autocollant témoigne de l'histoire de la voiture. Daniel H.

On remarque également des jantes de Mégane RS Trophy, un modèle justement lancé en 2005 avec un châssis plus affûté et limité à 500 unités. Mais l’exemplaire dont il est question aujourd’hui, tout en étant doté du châssis renforcé selon son propriétaire, n’est pas une Trophy de série. Il semble s’agir d’un modèle de présérie. Arborant une carrosserie grise, elle est équipée de ceintures de sécurité orange qui n’étaient pas associées à cette teinte extérieure d’origine. En outre, un GPS Coyote, dont l’installation d’origine demeure sujette à caution, trône au-dessus du combiné d’instrumentation. Sous le capot se trouve le quatre-cylindres 2.0 turbo de 225 ch d’origine avec boîte manuelle, sans différentiel autobloquant (apparu sur la R26 de 2006).

Media Image Image La voiture est équipée du châssis et des jantes de la Mégane RS Trophy. Daniel H.

Une voiture connue chez Renault

Selon Daniel H., propriétaire de la voiture, cette dernière fit l’objet d’une réfection chez Renault une fois sa carrière « VIP » terminée. Elle passa ensuite de main en main entre plusieurs employés de Renault Sport avant d’atterrir dans son garage en 2008, avec 21 000 km au compteur. Daniel l’utilisa quotidiennement pour ses trajets domicile-travail pendant un an et fit une sortie sur le circuit belge de Spa-Francorchamps à son volant. L’auto roule toujours régulièrement aujourd’hui. « Les ronds-points sont des lignes droites avec cette voiture », s’enthousiasme-t-il.

Un GPS « rapporté » est installé à bord. Daniel H. Avec 65 000 km au compteur, la voiture a peu souffert des dix-huit ans passés depuis sa sortie d'usine. Daniel H. Les ceintures orange n'étaient pas associées à une carrosserie grise de série. Daniel H.

Toujours suivie chez Renault, cette Mégane RS unique a aujourd’hui 65 000 km à son actif. Elle est proposée au prix de 20 000 € sur Leboncoin et se trouve actuellement à Metz (Moselle).

Media Image Image La voiture est proposée au prix de 20 000 €. Daniel H.

La rédaction de L'argus remercie Daniel pour sa disponibilité.

