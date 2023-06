La Tesla Roadster de nouveau reportée… mais de nouveau réservable ! Initialement annoncée pour 2020, puis moult fois reportée, la prochaine Tesla Roadster est maintenant envisagée avec prudence pour 2024 par Elon Musk. Toutefois, son développement avance bien selon le responsable. Il est de nouveau possible de réserver la super-sportive électrique.

Par MaxK

Voir les photos Il est de nouveau possible de réserver la prochaine Tesla Roadster en France. Tesla

La prochaine Tesla Roadster refait parler d’elle. Les réactions à cette annonce seront paradoxalement partagées entre des « la quoi ? » et des « encore ? », à juste titre. La découvrable électrique aux performances de supercar fut annoncée en 2017 avec la présentation d’un prototype. Elle devait alors être lancée en 2020. Mais depuis cette date elle est reportée d'un an supplémentaire chaque fois. Sans grande surprise, donc, la voilà maintenant évoquée pour 2024 par Elon Musk, le très médiatique patron de Tesla. Néanmoins, l’auto semble être de nouveau en bonne voie.

Media Image Image La découvrable doit proposer quatre places et un panneau de toit amovible. Tesla

La conception du roadster terminée en 2023 ?

À la question d’un investisseur sur l’avancement du Roadster au cours d’une conférence, Elon Musk a répondu : « Nous pensons terminer l’ingénierie et le design de la Tesla Roadster de prochaine génération cette année. Avec un peu de chance – ce n’est pas un engagement – nous débuterons la production l’année prochaine. » De bonnes nouvelles donc, malgré la priorité accordée aux modèles à plus forts volumes de vente. Le Roadster était d’ailleurs le grand absent de la présentation officielle aux investisseurs, alors que Tesla y a livré les premières informations officielles sur son futur véhicule d’entrée de gamme. Concernant la place de la sportive dans la stratégie de Tesla, Musk a souligné : « Elle contribuera clairement peu à nos recettes et modestement à nos bénéfices, mais elle sera incroyable. »

Media Image Image Tesla annonce des performances de supercar pour son Roadster. Tesla Media Image Image Le Roadster ne compte pas parmi les modèles prioritaires pour Tesla. Tesla

La Tesla Roadster de nouveau en précommande

Outre ces déclarations, un élément indique que la future Tesla Roadster est de nouveau sur les rails. Les précommandes pour ce modèle, ouvertes dès 2017 et qui avaient disparu du site web du constructeur dans différents pays, sont de nouveau possibles, y compris en France. Pour réserver la voiture, un acompte remboursable de 43 000 € est demandé (4 000 € dans un premier temps, puis 39 000 € dans les dix jours qui suivent) sur une page dédiée. Le prix final de la voiture n’est plus indiqué. Un tarif de 172 000 € était précédemment prévu en France pour la version de base, contre 215 000 € pour l’édition limitée de lancement Founders Series. La fiche technique promise, elle, n’a pas changé et se montre toujours aussi ambitieuse. Elle indique une transmission intégrale, un chrono de 2,1 s pour passer de 0 à 100 km/h, 8,8 s pour s’affranchir du 400 m départ arrêté, plus de 400 km/h en pointe et une autonomie de 1 000 km. Le tout avec quatre places à bord et un panneau de toit vitré escamotable. Rendez-vous dans un an pour vérifier ce qu’il en sera… ou pour vous annoncer un nouveau report.

Media Image Image Le lancement de la sportive est maintenant envisagé pour 2024. Tesla

