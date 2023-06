La Volkswagen Golf Country réinventée par Delta 4x4 Delta 4x4 imagine un concept de Golf tout-terrain, basé sur la 8e génération de la berline compacte. Cette création est une réinterprétation moderne de la Volkswagen Golf Country née en 1989. Le fournisseur d'accessoires offroad envisage une production en série limitée, si la demande est suffisante.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Delta 4x4 a imaginé cette Golf R en version tout-terrain. Delta 4x4

Alors que Volkswagen vient de commercialiser une série limitée à 333 exemplaires de sa Golf R, toutes vendues en seulement 8 minutes, Delta 4x4 décline la berline sportive en une nouvelle version . Le spécialiste allemand d'accessoires tout-terrain l'a transformée en tout-terrain. Il s'agit ni plus, ni moins que d'une réinterprétation moderne d'un modèle commercialisé par Volkswagen en 1990 : la Golf Country.

Une Golf R Country dans l'ère du temps

Ce concept baptisé Golf R Country est basé sur la version radicale de la berline compacte. Delta 4x4 Il rappelle cette Golf Country II lancée par Volkswagen en 1990. L'argus Mais cette déclinaison avait été un flop à l'époque. L'argus

Si à sa sortie la Golf Country n'a pas suscité un grand intérêt, c'est qu'à cette époque les modèles baroudeurs n'étaient pas aussi plébiscités . Pour preuve, elle n'a été produite qu 'un an et à seulement 7 735 exemplaires . Mais 33 ans plus tard, les temps ont bien changé. Cette déclinaison de la Golf R a été rehaussée de 8 cm par Delta 4x4.

Media Image Image Le berline devenue SUV s'équipe d'une galerie de toit... Delta 4x4 Media Image Image ...ainsi que de jantes 18 pouces et de pneus tout-terrain. Delta 4x4

Elle se pare de jantes 18 pouces et de pneus tout-terrain. Imaginée pour partir à l'aventure, la Golf R Country s'équipe également d'une galerie de toit permettant d'accueillir divers accessoires comme une roue de secours ou encore des bidons d'essence. Elle est équipée d'une rampe de LED intégrée. A l'avant, sur le capot, le véhicule reçoit une rampe de phares additionnels. De quoi pratiquer le hors-piste sans aucune crainte.

Inspirée par les Porsche 911 Dakar et Lamborghini Huracan Sterrato

Media Image Image Le kit de transformation de la berline compacte en véhicule tout-terrain est estimé à environ 35 000 €. Delta 4x4

Cette Golf R Country n'est pour le moment qu'un concept, mais Delta 4x4 réfléchit à produire le modèle en petite quantité. Pour cela, il faudrait que le spécialiste réussisse à trouver 25 clients afin de concrétiser son projet. Un objectif loin d'être insurmontable. Il n'y a qu'à voir l'attrait des clients pour la Porsche 911 Dakar ou la Lamborghini Huracan Sterrato . Mais avant de venir concurrencer ces deux modèles, cette Golf R de 320 ch aura besoin de plusieurs mois de travaux. Cette conversion à évidemment un coût, et il est estimé à 35 000 €. A cela vient s'ajouter le prix du véhicule, ce qui signifie que cette Golf R Country pourrait être proposée à un tarif proche des 100 000 €.

