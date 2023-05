Lada Niva. Un exemplaire de 1980 comme neuf à plus de 250 000 € Près de 265 000 € pour un Lada Niva de 1980 ? C’est ce qu’espère obtenir un propriétaire du célèbre 4x4 russe sur un site d’annonce. Même si son exemplaire affiche un kilométrage inhabituellement faible, trouver un acheteur à ce tarif prohibitif s’annonce pour le moins compliqué.

Voir les photos Acheter un Lada Niva de 1980 avec seulement 220 km ? Voilà une opportunité rare... mais qui aura du mal à justifier les plus de 270 000 e demandés par un vendeur particulier russe. Auto.Ru

Lancé en 1977, le Lada Niva est encore commercialisé en Russie à partir de 821 900 roubles, soit moins de 10 000 €. Un prix très bas qui s’explique notamment par une apparence et des caractéristiques à peine modifiées depuis ses débuts. Mais un propriétaire espère malgré tout revendre son exemplaire de 1980 contre 23 millions de roubles, soit plus de 267 000 € ! Pour justifier ce prix qui permettrait de s'offrir aisément une Lamborghini Huracan, par exemple, le bref texte de l’annonce mentionne l’expression de « capsule temporelle. » Une tendance en vogue chez certains collectionneurs, parfois prêts à dépenser des fortunes pour acheter des modèles âgés au kilométrage proche de zéro. Le Niva trois-portes en question mérite bien cette appellation, avec ses 220 km effectués en 43 ans. Sur les différents clichés, son état apparaît ainsi proche du neuf. Sa peinture rouge semble resplendissante, ses soubassements ne présentent pas de trace de rouille et l’habitacle a même conservé ses plastiques de protection.

Media Image Image Contrairement à la plupart de ses congénères de la même époque, ce tout-terrain donne vraiment l'impression d'être comme neuf. Auto.Ru Media Image Image L'habitacle a conservé ses plastiques de protection, qui ont dû bien aider à sa bonne conservation. Auto.Ru

28 fois plus cher qu'un modèle vraiment neuf !

En règle générale, ce 4x4 est loin d’avoir droit à autant d’égards. Beaucoup d’exemplaires sont très fatigués à force d’avoir roulé par tous les temps et sur tous les terrains. Un type d’utilisation finalement bien plus naturel pour cette Lada, qui n’a jamais été vraiment pensée comme un futur modèle de collection. Même si on déjà vu une « simple » Citroën 2CV Charleston partir à plus de 140 000 € en France grâce à ses 9 km au compteur, la vente d’un Niva pour quasiment deux fois plus cher semble ainsi difficilement imaginable.

Media Image Image L'état des soubassements confirme que ce Niva n'a pas souvent été patauger dans la boue ou dans la neige. Auto.Ru

Surtout que le tout-terrain russe n’a pas encore cessé sa commercialisation, contrairement à la petite berline française. Il est donc toujours possible de repartir au volant d’un exemplaire vraiment neuf, doté de quelques améliorations en prime, pour 28 fois moins de roubles ! La carrière de cette icône du 4x4 est d’ailleurs encore loin d’être terminée. Alors que son remplaçant était prévu pour 2024, sur la même base que les Dacia Duster 3 et Bigster, l’abandon des activités du groupe Renault en Russie à la suite de la guerre en Ukraine a conduit à geler ce projet. Un abandon de succession qui ne va pas vraiment faire les affaire de notre vendeur-rêveur...

Media Image Image Né en 1977, le Niva est encore commercialisé en Russie sous une apparence presque inchangée. Il fait partie des plus anciens modèles encore en production. Lada Media Image Image Renault avait présenté une esquisse du futur Niva, qui devait sortir en 2024 sur la même base CMF-B que le Dacia Duster 3. Mais la guerre en Ukraine a fait couler le projet. Renault

