Laffite Automobili. L'hypercar, la GT et le SUV coupé électriques en photos Laffite Automobili, nouveau constructeur automobile fondé par le neveu de l’ex-pilote de F1 français Jacques Laffite, fait ses débuts avec trois super-sportives électriques dont les tarifs comptent sept chiffres. La gamme compte une hypercar, une GT et un SUV coupé, tous surpuissants.

Laffite Automobili, constructeur italien aux racines françaises, se lance avec trois modèles très exclusifs.

Bruno Laffite, entrepreneur, neveu de l’ex-pilote de F1 français Jacques Laffite et lui-même pilote par le passé, lance une nouvelle marque automobile avec son associé Pascal Cohen. Après des aventures du côté des Emirats Arabes Unis puis des Etats-Unis sous les bannières Zarooq Motors et Laffite Supercars respectivement, c’est en Italie qu’il a installé Laffite Automobili, son dernier projet en date. La firme, à l’orientation sportive et très haut de gamme, présente pas moins de trois modèles 100 % électriques en amont du Grand Prix de F1 de Miami. Deux de ces autos se déclinent déjà en deux variantes chacun. Pour le design, Bruno Laffite a fait appel à un duo de renom : Giorgetto et Fabrizio Giugiaro. En Italie toujours, ce sont les spécialistes de la compétition de chez LM Gianetti qui assurent l’ingénierie et la fabrication.

Bruno Laffite (à gauche) et Pascal Cohen (à droite).

Laffite Atrax, le désert à toute allure

L'Atrax est un tout-terrain très sportif.

Dans cette gamme de lancement, on trouve l’Atrax, un SUV coupé rappelant fortement les Laffite G-Tec X-Road et Zarooq SandRacer 500 GT qui l’ont précédé. Conçu comme une voiture de course, ce tout-terrain extrême est construit autour d’un châssis monocoque en fibre de carbone avec sièges fixes, pédalier ajustable. Le volant intègre un écran et l’ensemble des commandes. Ses prises d’air de toit, sa garde au sol ajustable depuis le volant et ses pneus tout-terrain de 22 pouces destinent l’Atrax au désert. Son aileron arrière et son diffuseur sont mobiles. Son groupe motopropulseur envoie pas moins de 1 167 ch et 2 500 Nm aux quatre roues. Sans révéler la capacité de la batterie, Laffite annonce une autonomie de 440 km. L’Atrax se catapulte de 0 à 100 km/h en 3,8 s vers une vitesse maximale de 240 km/h malgré une masse de 2 200 kg selon sa fiche technique. Une version Stradale, plus orientée « route », complète l’offre. 26 exemplaires doivent être produits, et vendus au prix unitaire de 1,69 million de dollars (1,53 M€). Les premières livraisons sont annoncées pour le mois de mars 2024.

Ce SUV coupé est fait de carbone. Dans chaque modèle, le volant comprend un écran.

Laffite Barchetta, réinvention d’un classique

La Barchetta intègre une structure de protection façon Halo.

Mais la véritable routière de la bande, c’est la Barchetta, inspirée par le concept Bandini Dora présenté en 2020 par GFG, le studio des Giugiaro. Cette GT à ciel ouvert longue de 5 mètres affiche une silhouette originale, sa cellule centrale en carbone étant surmontée d’arceau en aluminium inspirés par le système Halo des F1. Là encore, l’essentiel des commandes et information est à chercher sur l’écran.

Laffite promet 390 km d'autonomie pour la Barchetta. La Barchetta Coupé arbore un étonnant pare-brise.

La variante Barchetta Coupe est dotée d’un pare-brise formant un double cockpit et d’un toit rigide amovible. Cette pure propulsion affiche une puissance de 585 ch, un couple de 990 Nm, une autonomie de 390 km et un poids de 1 700 kg. Elle atteint les 100 km/h en 3,5 s et 320 km/h en pointe selon ses concepteurs. 26 exemplaires sont prévus, et leur prix de base a été fixé à 1,7 million de dollars (1,54 M€). Les premiers propriétaires doivent être livrés en juin 2024.

L'intrumentation est entièrement numérique.

Laffite LM1, échappée d’un circuit

La LM1 paraît sortie du circuit du Mans.

Au sommet de la gamme Laffite trône la LM1 qui, comme son nom l’indique, a des airs d’hypercar du Mans homologuée pour la route. Ce coupé, long de 5,20 m pour seulement 1,06 m de haut, sculpté pour offrir des performances aérodynamiques optimales, est doté d’une motorisation de 1 167 ch et 1 600 Nm, envoyés aux seules roues arrière. Sa batterie lui fournit théoriquement 410 km d’autonomie. Le 0 à 100 km/h ne lui demande officiellement que 1,98 s, vers une vitesse de pointe de 350 km/h. La LM1 est la moins lourde de lot, avec 1 650 kg revendiqués tout de même. C’est aussi la plus exclusive, avec une production limitée à 24 unités et un tarif unitaire de 2,4 millions de dollars (2,17 M€). Comme pour servir de vitrine à la marque, la LM1 sera le premier modèle livré, Laffite annonçant des livraisons pour janvier 2024.

L'hypercar électrique offre 1 167 ch. Mise à prix de la LM1 : 2,4 million de dollars. Les Laffite doivent être produites à 24 ou 26 exemplaires selon le modèle.

Des ambitions à concrétiser

Outre l’exposition médiatique du Grand Prix, Laffite a choisi Miami pour présenter sa gamme du fait que l’un de ses premiers distributeurs s’y trouve. Le constructeur annonce avoir déjà enregistré des commandes. Soutenu par des partenaires de premier ordre, ce nouveau projet de Bruno Laffite se révèle néanmoins très ambitieux, et on attendra de voir les premières voitures sur la route pour que sa viabilité, on l’espère, se confirme.

