Laffite Automobili. Le neveu de Jacques Laffite lancera trois hypercars électriques en 2024

Laffite Automobili va dévoiler cinq hypercars 100% électriques en mai 2023.

Chez les Laffite, le sport automobile est une religion. Alors que Jacques et sa fille Margot se distinguent dans le milieu de la F1, Bruno Laffite, le neveu, lance cette année sa nouvelle marque automobile, baptisée Laffite Automobili. Après une première tentative en 2020 avec un buggy de 720 ch sous l’appellation Laffite Supercars, l’homme de 52 ans s'est entouré de grands noms de l'automobile pour batir son nouveau projet. Désormais basé à Turin, en Italie, le constructeur s’apprête à dévoiler trois hypercars 100% électriques accompagnées de deux variantes « Evolution ». Ces véhicules seront présentés à Miami début mai, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1.

Media Image Image Bruno Laffite (à droite) est le neveu du pilote Jacques Laffite. Il s'est associé à Fabrizio Giugiaro (à gauche) pour le dessin des modèles. Laffite Automobili

Bruno Laffite n’a jamais été aussi proche de concrétiser son rêve : celui de concevoir une voiture de course pour la route. Le Français voit encore plus grand puisque ce n'est pas un, mais trois modèles qui seront lancés l'an prochain. « Chacun des trois modèles sera positionné sur son propre segment et deux d’entre eux seront entièrement innovants dans l’industrie automobile », explique-t-il à L'argus. Pour dessiner ses voitures, il s'est attaché les services de Fabrizio et Giorgetto Giugiaro, créateur de GFG Style. Les deux hommes ont largement contribué à l'élaboration du projet. « Ils sont à l’origine de 95% du design de la première hypercar qui sera commercialisée », affirme-t-il. Son style pourrait d'ailleurs se rapprocher du concept-car GFG Kangaroo, créé par les deux Italiens en 2019.

Media Image Image Ce concept-car GFG Kangaroo, conçu par Fabrizio et Giorgetto Giugiaro, pourrait donner une idée du style de la première hypercar Laffite Automobili. GFG Style Media Image Image La société LM Gianetti, composé de Paolo Gianetti (à gauche) et Luisa Gianetti (à droite) a été en charge de la partie technique des véhicules. Laffite Automobili

La partie technique a été développée par LM Gianetti. Bruno Laffite est resté évasif sur le sujet mais a laissé échapper quelques informations. Les trois hypercars et leurs évolutions adoptent une motorisation électrique de plus de 1 200 ch. La première hypercar qui sera lancée affiche un poids de 1 600 kg, batterie comprise. C’est à peine plus lourd qu’une Lamborghini Aventador (1 575 kg à vide). Concernant les deux évolutions des hypercars, l'une des variantes est dérivé d'un SUV, une sorte de « Lamborghini Urus amélioré, aussi bien sur l'aspect tehnique que sur le design », explique Bruno Laffite. Désireux de proposer une expérience inédite à sa clientèle, Laffite Automobili s’est associé à une start-up pour développer un système capable de générer le son d’un modèle de compétition thermique. « Ce système est inédit et révolutionnaire », promet-il.

Media Image Image La première des trois hypercars à voir le jour sera livrée à ses clients en janvier 2024. Elle sera limitée à 26 exemplaires. Laffite Automobili

Les trois hypercars seront lancées en 2024. Le premier modèle sera livré à partir de janvier. Le second est prévu pour mai et le troisième arrivera en juillet. Chaque modèle sera limité à 26 exemplaires seulement. Un chiffre qui n'a pas été choisi par hasard : il fait référence au numéro porté par Jacques Laffite durant sa carrière de F1. Il faudra patienter jusqu'au 3 mai prochain pour en découvrir davantage sur cette gamme de modèles électriques qui, selon Paolo et Luisa Gianetti, « étonnera le monde entier ».

