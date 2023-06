Lancia Delta S4. La Scuderia Grassi 044s revisite la terreur du Groupe B façon restomod La Lancia Delta S4 est l’un des monstres les plus sulfureux de l’histoire du Groupe B : c’est le décès d’un équipage à son volant qui a précipité la fin de cette période mythique du rallye. La petite entreprise Scuderia Grassi veut faire revivre cette icône à sa manière, avec son projet 044s.

Voir les photos La petite entreprise italienne Scuderia Grassi a imaginé une version modernisée de la Lancia Delta S4, baptisée 044s. Scuderia Grassi

Malgré sa très brève existence, la catégorie du Groupe B a marqué l’histoire du rallye comme aucune autre. Plus de quarante ans après ses grands débuts, elle sert encore de source d'inspiration pour de nouveaux projets. A l’image de la 044s, une sportive artisanale tout juste dévoilée par l’entreprise italienne Scuderia Grassi au Milano Monza Motor Show, alias MiMo. Même si le nom n’est jamais explicitement mentionné, cette création, limitée à 44 exemplaires, est clairement inspirée de la Lancia Delta S4. Les quatre phares ronds, la forme de la calandre, la silhouette générale ou encore les larges ouïes greffées au-dessus des passages de roues arrière évoquent tous cette illustre aïeule. Une ancêtre aussi mythique que macabre, puisque c’est dans son habitacle, au fond d’un ravin corse, que le jeune prodige Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto ont péri en 1986. Après cet accident, qui avait été précédé par d’autres drames, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a décidé de mettre fin au Groupe B pour privilégier un Groupe A beaucoup plus sage et mieux encadré.

Un quatre-cylindres de 650 ch !

Media Image Image Cette réinterprétation abandonne les feux arrière carrés de son illustre ancêtre, mais elle garde sa silhouette et arbore toujours d'imposantes ouïes en position haute. Scuderia Grassi Media Image Image Toutes les dimensions ont été revues à la hausse par rapport au modèle des années 1980, à l'image de la longueur et de l'empattement. Scuderia Grassi

Pour éviter que ses futurs clients ne subissent un sort aussi funeste, la Scuderia Grassi a revu les dimensions à la hausse. La 044s mesure 4,18 m en longueur, soit environ 17 cm de plus que la Delta S4, alors que la largeur a bondi de 20 cm pour atteindre 2 m. L’empattement augmente de 16 cm, ce qui devrait bénéficier à la stabilité. Des airbags et un ABS sont également là pour apporter un peu de sécurité supplémentaire. Mais la fiche technique laisse toujours présager d’un engin qu’il ne faudra pas mettre entre toutes les mains. Comme dans les années 1980, on retrouve un quatre-cylindres très musclé en position centrale arrière. Il développe désormais 650 ch et n’aurait ici que 1 200 kg en ordre de marche à entraîner, malgré la présence d’une transmission intégrale dotée de trois différentiels. Le rapport poids/puissance serait assez proche de celui d’une McLaren 765LT. De quoi revendiquer un 0 à 100 km/h en à peine 2,9 s et une vitesse de pointe de 300 km/h, malgré une carrosserie qui ne semble pas vraiment dictée par l’aérodynamique.

Une homologation routière incertaine

Media Image Image La société Scuderia Grassi n'a rien révélé sur la provenance du gros moteur quatre-cylindres utilisé ici. Scuderia Grassi

Pour atteindre une telle cavalerie, la 044s emploie un trois-litres à carter sec, dont l'origine n’a pas été communiquée. Pour un quatre-cylindres, une si grosse cylindrée est inhabituelle. En revanche, le choix de deux turbos pour lui souffler dans les bronches apparaît plus classique que la double suralimentation par turbo et compresseur utilisée sur la Delta S4 originelle. Une solution technique qu’on a pu récemment retrouver dans un autre projet de « groupe B restomod », la Kimera 037, inspirée pour sa part de la Lancia 037.

L’évocation d’un moteur seulement compatible avec la norme Euro 5 n’est pas de très bon augure pour une éventuelle homologation routière, malgré les règles moins strictes qui s'appliquent pour les petits constructeurs. La possibilité d’opter pour une boîte séquentielle plaide aussi pour un produit dédié à la piste, même si une transmission manuelle sera également disponible. Il reste donc de nombreuses zones d’ombre autour de cette 044s, qui n’a communiqué ni son prix, ni la date de ses premières livraisons, ni aucun détail sur ses soubassements. Mais le projet apparaît tout de même plus concret que la Delta S4 totalement virtuelle imaginée en 2021 par le designer Sebastiano Ciarcia.

Media Image Image Nécessaire pour l'homologation, la version routière de la Delta S4 n'a été produite qu'à 200 unités, aujourd'hui très recherchées. DR Media Image Image Les déclinaisons compétition de ce monstre des rallyes des années 1980 sont encore plus rares et prisées. Laurent Lacoste

