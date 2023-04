Lancia Gamma (2026). Un SUV coupé électrique au nom historique Le SUV électrique annoncé par Lancia pour 2026 reprendra le nom Gamma. Il affichera un profil « fastback », comme le futur Peugeot 3008 avec lequel il partagera son architecture. Lancia présente ce modèle comme le porte-étendard de sa future gamme qui comptera également une Ypsilon et une Delta.

Au cours de l’année passée, Lancia a annoncé que la gamme de sa renaissance compterait trois modèles : une nouvelle génération de la citadine Ypsilon en 2024, une compacte reprenant nom Delta en 2028 et, entre les deux, un SUV prévu pour 2026. Le nom de celui-ci restait à connaître. Des rumeurs évoquaient le retour de l’appellation Aurelia, autrefois celle de berlines, coupés et roadsters dont la finesse des lignes pourraient être difficiles à retrouver sur un SUV. C’est finalement un autre nom historique que le modèle surélevé reprendra. « Notre deuxième voiture, notre porte-étendard qui arrivera en 2026, se nommera Gamma », a annoncé Luca Napolitano, directeur général de Lancia, à la presse italienne en marge de la présentation du concept Pu+Ra HPE. Commercialisée dans les années 1970 et 1980, la précédente Lancia Gamma ne fut pas un succès commercial. L’explication du choix de ce nom est à chercher ailleurs.

Media Image Image Le concept Pu+Ra HPE annonce le design des prochaines Lancia. SP/Lancia

Gamma, un pont entre Lancia et Citroën

Naolitano a ajouté que le SUV Gamma afficherait un profil « fastback » rapprochant son allure de celle d’un coupé. La filiation avec la Lancia Gamma des années 1970 est donc toute tracée puisque cette dernière, une berline (déclinée par la suite en coupé), se distinguait déjà par une silhouette de ce type. Les travaux qui menèrent à sa commercialisation avaient pris racine dans le concept-car 1800 Berlina Aerodinamica proposé en 1967 par Pininfarina au consortium britannique BMC, sur la base de l’Austin 1800.

Media Image Image Le concept BMC 1800 Berlina Aerodinamica de Pininfarina influenca la Lancia Gamma de 1974. DR

Les Anglais ne donnèrent pas suite (ou indirectement avec la Rover 3500) mais l’idée fit son chemin via le studio de design italien jusque dans le groupe Fiat, alors que ce dernier s’engageait dans un partenariat avec Citroën en 1968. Le projet prit alors une double direction, chez Lancia d’une part, chez la marque aux chevrons d’autres part. Cette alliance italo-française prit fin en 1973 mais la 1800 Berlina Aerodinamica enfanta tout de même une double descendance à cheval sur les Alpes en 1974 : la Lancia Gamma signée Pininfarina, et la Citroën CX supervisée par Robert Opron. Aujourd’hui, les marques Lancia et Citroën sont de nouveau réunies au sein du groupe Stellantis.

Media Image Image La Gamma des années 1970 arborait un profil "fastback". Lancia Media Image Image La Gamma fut déclinée en un coupé tricorps. Lancia

Offensive de SUV coupés électriques chez Stellantis

Le futur Lancia Gamma reposera sur la plate-forme modulaire STLA Medium de Stellantis. Il sera en cela un cousin technique du prochain Citroën C5 Aircross (2025) mais aussi, voire surtout, du Peugeot 3008 de troisième génération qui sera également un SUV « coupé ». Contrairement à ce dernier qui sera disponible en thermique comme en électrique, le Gamma sera exclusivement proposé avec une motorisation « zéro émission », comme toutes les nouvelles Lancia à compter de 2026. La marque arrêtera le thermique en 2028. Luca Napolitano a annoncé viser 700 km d’autonomie.

Media Image Image Le futur Peugeot 3008, vu ici par notre illustrateur, sera aussi un SUV "coupé". Le Lancia Gamma disposera de la même base technique. Oufti Design - L'argus

Le Lancia Gamma sera produit à Melfi, en Italie, aux côtés du futur DS 7 mais aussi d’un autre SUV DS (SUV coupé D85 en 2024) et du SUV Opel Manta qui auront également une silhouette « fastback » et une motorisation exclusivement électrique.

Media Image Image La toute première Lancia Gamma est la Gamma 20 HP de 1910. Lancia

