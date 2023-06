Lancia Ypsilon (2024). Tout est prêt pour la production de la citadine Lancia a terminé la mise en place de ses outils industriels pour la production à Saragosse de la future Ypsilon, qui sera lancée en juin 2024. Cette cousine technique des Peugeot 208 et Opel Corsa sera proposée en 1.2 micro-hybride 48V et en électrique.

Voir les photos Luca Napolitano, patron de Lancia, pose devant les outils industriels qui serviront à produire la prochaine Ypsilon à Saragosse. Luca Napolitano - Linkedin

Luca Napolitano, directeur général de Lancia, vient d’annoncer que les préparatifs de la production de la prochaine Ypsilon étaient terminés. Programmé pour juin 2024, le lancement de la citadine donnera le coup d’envoi de la « renaissance » de la marque. Celle-ci passera par trois modèles et verra le constructeur, aujourd’hui uniquement présent en Italie, faire son retour dans d’autres pays, dont la France.

Media Image Image L'Ypsilon actuelle est présente sur le marché (italien) depuis 2011. Lancia

Une italienne sur base française produite en Espagne

Lancée en 2011, l’actuelle Lancia Ypsilon continue de dominer son segment en Italie ; elle a permis à la firme de survivre durant la seconde moitié des années 2010. Si elle est produite à Tychy, en Pologne, sa remplaçante sera assemblée dans l’usine Stellantis de Saragosse, en Espagne. Elle partagera sa chaîne de montage avec ses « cousines » techniques Opel Corsa et Peugeot e-208 restylée (à partir de l'été 2023). Comme elles, l’italienne reposera sur la plate-forme CMP du groupe Stellantis, conçue par PSA. Elle sera commercialisée en versions 1.2 micro-hybride 48V (100 et 136 ch) et 100 % électrique (136 et 156 ch). En 2025, elle se déclinera en une variante sportive qui ressuscitera le blason HF et sera probablement « zéro émission ».

Media Image Image Le blason HF ressuscitera pour orner une version sportive de la prochaine Ypsilon. L'argus

Une nouvelle ère pour Lancia

Plus grande que sa devancière, la prochaine Lancia Ypsilon dépassera les 4 m de long et comptera cinq portes. Elle affichera un positionnement plutôt haut de gamme et élégant. Plus musclée, l’Ypsilon HF sera élargie de 4 cm. L’étendue de la gamme permettra au modèle de rivaliser avec les futures Renault 5 et Alpine A290, Mini Cooper et autre Cupra Raval. La voiture reprendra de nombreux éléments de style présentés sur le concept-car Pu+Ra HPE, ainsi que son système multimédia baptisé SALA. À compter de 2026, Lancia ne lancera plus que des modèles 100 % électriques. Cette année-là, son catalogue s’enrichira d’un SUV-coupé reprenant le nom de Gamma. Il sera produit dans l'usine italienne de Melfi, notamment avec l'Opel Manta et le futur DS 7 E-Tense. En 2028, une nouvelle berline compacte Delta verra le jour sur l'inédite plate-forme STLA Medium 100 % électrique. Elle sera développée en commun avec les futures Afa Romeo Giulietta et DS 4.

Media Image Image Le concept Pu+Ra HPE annonce le style des futures Lancia. SP/Lancia Media Image Image Les feux arrière ronds pourraient être communs à toutes les prochaines Lancia. SP/Lancia

