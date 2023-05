Lancia Ypsilon. Retour du blason HF en 100% électrique ? Lancée en juin 2024, la prochaine génération de Lancia Ypsilon bénéficiera aussi d'une version sportive. Autrefois apposé sur la mythique Delta au glorieux passé en rallye, le blason HF fera son retour en 2025 sur cette rivale des Mini Cooper SE, Cupra Raval et Alpine A290.

Voir les photos La prochaine Lancia Ypsilon va bénéficier d'une version sportive, vraisemblablement électrique, reprenant l'illustre blason HF. . L'argus

Seul modèle au catalogue Lancia, la petite Ypsilon cartonne en Italie, unique pays où elle est encore commercialisée. Elle a réalisé près de 41 000 ventes en 2022 chez nos voisins transalpins, soit à elle seule, un volume plus important qu'Alfa Romeo tous marchés confondus. Dans le cadre de sa stratégie pour les années à venir, la firme de Turin vient d'annoncer le lancement d'une version survitaminée de la prochaine génération d'Ypsilon à l'horizon 2025. Cette dernière signera le retour du fameux logo HF (High Fidelity), 25 ans après sa disparition du catalogue Lancia.

Le retour du blason HF pour 2025

2023 est décidément l'année du renouveau pour Lancia. Lors de la présentation du concept Pu+Ra HPE préfigurant le design des prochains modèles pour les 10 prochaines années, la firme de Turin a confirmé le lancement de l'Ypsilon en juin 2024 et annoncé une version sportive HF pour 2025. La prochaine Ypsilon HF devrait donc anticiper sur le plan d'électrification de la marque italienne impulsé par le groupe Stellantis. Car à partir de 2026 (lancement du SUV Gamma), Lancia ne lancera plus que des modèles électriques et à compter de 2028, date d'arrivée de la nouvelle Delta, la marque italienne ne vendra plus que des voitures électriques.

Media Image Image C'est désormais officiel : il y aura une Ypsilon sportive et ce sera une HF ! La récente présentation de la statégie de la firme italienne le confirme. L'argus

Pour son prochain modèle sportif, Lancia reprend ce que l'on pourrait qualifier d'armoiries maison puisque l'Ypsilon arborera le logo HF synonyme de sportIvité et de succès en compétition lorsqu'il était flanqué sur l'illustre Delta. On ne présente plus la Delta HF, lancée en 1983, qui détient toujours aujourd'hui des records de victoires en rallye avec 46 succès en championnat sur 65 participations et 10 titres mondiaux en Groupe A entre 1988 et 1992. La version civile de la compacte embarquait un quatre-cylindres 2.0 turbo culminant à 215 ch sur l'ultime HF Integrale Evoluzione Evo 2 produite entre 1993 et 1994. Le blason HF reviendra donc sur le devant de la scène en 2025, mais pas sur la Delta qui l'a pourtant étrenné ! Un projet ressorti des cartons après que la marque ait sondé ses clients en 2014 pour connaître leur avis sur un éventuel retour des deux lettres historiques sur la calandre des futurs réalisations sportives. Sauf qu'à l'époque, il n'était en revanche pas question de lancer un modèle électrique badgé HF.

Les premières informations

Annoncée par le P-DG de Lancia lui-même, Luca Napolitano, la future Ypsilon HF est encore mystérieuse. On ne connaît pas encore sa puissance même si certaines sources évoquent 240 ch. Le dirigeant italien ne s'est pas prononcé sur le type de motorisation qui animera cette version HF même s'il est vraisembable qu'elle soit 100 % électrique. Rappellons que Peugeot avait dans les cartons une 208 PSE électrique, un projet abandonné mais qui semble d'actualité chez Opel pour la Corsa GSe et par conséquent chez Lancia.

Media Image Image Le design de la Lancia Delta Integrale HF était très suggestif. Celui de la future Ypsilon sportive le sera-t-il autant ? Stellantis média

L'Ypsilon « standard » partagera ses motorisations (1.2 essence, 1.2 hybrid et électrique 156 ch en fonction des marchés) avec son clone technique, l'Opel Corsa. Idem pour la plateforme CMP (Common Modular Plateform) du groupe Stellantis ainsi que l'usine de Saragosse en Espagne. Outre son design plus sportif que la génération actuelle, la citadine italienne dépassera les 4 mètres de long et profitera de 5 portes comme toutes les berlines classiques du segment B. Luca Napolitano a précisé que la version HF « accentura ces caractéristiques » et sera « plus large de 4 cm », ce qui laisse présager une présentation spécifique au look bodybuildé. Sur le marché des petites sportives électriques, elle trouvera ainsi sur son chemin la nouvelle Mini Cooper SE (lancement en 2024) ainsi que les Cupra Raval et Alpine A290 en 2025.

