Land Rover Defender (2023). Le cabriolet que la marque ne commercialisera pas Rouler cheveux au vent en Defender n’est plus permis chez Land Rover depuis 2020. La marque a décidé de ne pas proposer de version cabriolet sur son nouveau baroudeur, au grand dam de la clientèle. Mais cette dernière peut s’en procurer un via une entreprise hollandaise contre la somme de 99 500 €.

La société néerlandaise Heritage Customs propose ce Defender 90 en version cabriolet. Heritage Customs

Dévoilé au salon de Francfort en 2019 puis commercialisé en Europe depuis 2020, le Land Rover Defender deuxième du nom n’est pas disponible au catalogue en déclinaison pick-up et cabriolet. Une volonté du constructeur britannique qui n’avait pas manqué de faire des déçus du côté de la clientèle lors de cette annonce. En septembre 2019, le designer hongrois X-Tomi avait alors imaginé une version découvrable du baroudeur, mais c’est bien l’entreprise néerlandaise Héritage Customs qui a donné vie à ce projet en proposant le premier Defender cabriolet de deuxième génération au monde. Ce dernier est rebaptisé Valiance Cabriolet et se décline selon trois configurations esthétiques.

Une version unique du Defender

Cette configuration du Valiance Cabriolet baptisée Solihull Sable se distingue par ses jantes façon tôle qui font référence au premier Land Rover de 1948. Heritage Customs Heritage Customs devient l'unique entreprise à décliner le baroudeur en version décapotable puisque Land Rover a décidé de faire l'impasse. Heritage Customs Un fois l'attache déclipsée, la capote s'ouvre de manière électrique. Heritage Customs Le Valiance Cabriolet bénéficie d'une sellerie en cuir. Heritage Customs La planche de bord du véhicule est similaire au Defender classique. Heritage Customs

La société hollandaise s’est appuyée sur le Defender 90, long de 4,32 m, pour réaliser ses travaux. Sa transformation se fait en trois étapes :

La réalisation du contrat et des croquis numériques incluant un premier versement

Le démontage et la découpe de la voiture, l’intégration de la nouvelle carrosserie, la peinture, le rembourrage intérieur ainsi que le second paiement

L’essai suivi du dernier paiement avant la remise du véhicule

Les artisans ont remplacé le toit, le pare-brise et les vitres latérales arrière par une capote souple cousue à la main et semi-électrique. Cette dernière se rétracte électriquement mais son déverrouillage de l’arceau de sécurité, ajouté pour conserver l’intégrité structurelle du châssis, se fait de manière manuelle. En plus de son toit découvrable, le Valiance Cabriolet se distingue d’un Defender classique par son troisième feu stop mais aussi par ses roues sur mesure, ses peintures spéciales et ses détails extérieurs uniques comme le logo Heritage Customs en émail fait à la main.

Disponible à seulement 5 exemplaires

Media Image Image Cette configuration reprend les couleurs de la Côte d'Azur et s'équipe d'une capote marron, de jantes biton et de pneus à flancs blancs. Heritage Customs Media Image Image L'autre configuration est baptisée Kokkini Paralia, en référence à la plage rouge de l'île de Santorin, en Grèce. Heritage Customs

Dans sa version cabriolet, le Land Rover Defender ne sera disponible qu’à cinq exemplaires par an dans le monde, et ce, grâce à l’entreprise hollandaise. Trois configurations du Valiance Cabriolet sont proposées au catalogue : Côte d’Azur, Solihull Sable et Kokkini Parali. Toutes disposent de combinaisons de couleurs personnalisées et se distinguent entre elles par quelques éléments comme le design des jantes. La conversion du véhicule comprend également l’ajout d’une sellerie tout cuir, de sièges sport Heritage Customs en option, ou encore de décalcomanies et emblèmes en référence à l’entreprise. Le modèle est pour le moment disponible à l’achat dans trois coloris. Il s’affiche au tarif de 98 677,68 € en configuration Solihull Sable et atteint 99 500 € pour les deux autres versions. La personnalisation de son véhicule sera possible dès le mois de juin.

