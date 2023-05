Le BMW Concept Touring Coupé pourrait devenir une série limitée BMW dévoile le Concept Touring Coupé, un Z4 break « de chasse » unique qui ne manquera pas de raviver la flamme des amateurs des anciens Z3 Coupé et Z4 Coupé. Une série limitée à 50 exemplaires, affichée autour de 250 000 €, est envisageable mais reste à valider.

Voir les photos Le BMW Concept Touring Coupé pourrait donner naissance à une série limitée. BMW

BMW vient de présenter au Concours d’Elégance de la Villa d’Este, en Italie, le Concept Touring Coupé. Il s’agit d’une version break « de chasse » du dernier Z4, une déclinaison que les amateurs de Z3 Coupé et Z4 Coupé du passé n’attendaient plus. Comme son nom l’indique, le dernier-né du constructeur de Munich est un concept-car unique. Néanmoins, si les chances qu’un tel modèle soit commercialisé sont très faibles, elles ne sont pas nulles. Une petite série est envisageable.

Media Image Image Le coupé est un break "de chasse" sur base de Z4. BMW

Les breaks de chasse BMW, une lignée en pointillés

Imaginée avec soin par plusieurs designers indépendants depuis le lancement du Z4 actuel en 2018, sa déclinaison à toit fixe devient enfin une réalité officielle. Ses ailes arrière musclées, le détourage épais de ses vitres latérales, l’échancrure de son toit et sa poupe très sculptée donnent au coupé une allure musclée. Le hayon est surmonté d’un becquet en deux parties, et souligné par un spoiler proéminent. La teinte marron métallisé de la carrosserie est contrasté par des éléments couleur bronze comme les jantes exclusives de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière. Outre les coupés Z3 et Z4, BMW dit s’être inspiré de la 328 Touring Coupé de 1940 et de la version Touring de sa série 02 des années 1970 pour concevoir l’auto.

Media Image Image La poupe du véhicule est très sculptée. BMW

Intégralement habillé de cuir brun par Poltrona Frau, l’habitacle invite au grand tourisme. Des bagages sur mesure ont été réalisés par Schedoni. Sous le capot se trouve un six-cylindres dont les spécifications n’ont pas été précisées, vraisemblablement le bloc 3.0 turbo qui offre 340 ch au Z4 M40i en Europe.

Media Image Image L'habitacle reçoit une sellerie en cuir brun. Media Image Image Le coffre affiche le même niveau de finition que la partie avant de l'habitacle.

50 BMW Z4 Coupé à 250 000 € pièce ?

En marge de la présentation du Concept Touring Coupé, Adrian van Hooydonk, directeur du design de BMW, a indiqué qu’une commercialisation en série limitée était envisageable en fonction des éventuelles manifestations d’intérêt de clients potentiels. Et BMW en a déjà reçu une poignée selon le designer. Si production il y avait, elle pourrait se limiter à 50 unités, comme pour la nouvelle 3.0 CSL. Le Z4 coupé pourrait coûter autour de 250 000 €. Un positionnement très exclusif, mais bien moins que les 765 000 € de la 3.0 CSL.

Media Image Image Des détails couleur bronze contrastent la teinte dominante marron. BMW

L’expérience acquise avec cette dernière, commercialisée huit ans après la présentation du concept, serait mise à profit dans le cas du Touring Coupé. « Typiquement, quand on fait une voiture à faible volume, on doit le faire intelligemment. On ne peut pas l’intégrer au cycle de l’usine. C’est impossible avec un volume aussi bas. On doit le faire en dehors de nos structures de production, et l’on a besoin de plusieurs entreprises en mesure de fournir différents éléments. (…) Nous l’avons fait une fois auparavant, nous donc savons comment le faire », dixit Adrian van Hooydonk. Reste à savoir si la demande sera suffisante pour motiver BMW. Ce coupé pourrait marquer les adieux de la lignée des Z, aucun remplacement direct n’étant attendu pour le Z4.

BMW fait remonter la lignée du concept à la 328 Touring Coupé de 1940. BMW Dans les années 1970, la série 02 eut droit à ses coupés Touring. BMW La BMW Z3 Coupé, adorée ou détestée, aujourd'hui iconique. BMW Le premier Z4 eut droit à sa version Coupé de série. BMW

Sources : BMW, CarBuzz, BMWBlog

