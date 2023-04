Le contrôle technique collecte désormais les données de consommation À compter du 20 mai 2023, les données sur la consommation des voitures seront collectées lors de l'examen du contrôle technique. Pourra-t-on refuser de livrer ces informations ? Focus sur cette nouvelle réglementation européenne qui risque d'avoir des conséquences en cas de vente du véhicule.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Devenu obligatoire en France le 1er janvier 1992 pour tous les véhicules légers de moins de 3,5 t, le contrôle technique n'a cessé d'évoluer pour devenir toujours plus complet et onéreux. À partir du 20 mai 2023, les centres de contrôle technique devront notamment vérifier le fonctionnement du dispositif d'alerte des secours en cas d'accident appelé « eCall », équipant les nouveaux modèles homologués en Europe depuis le 1er avril 2018. Des données relatives à la consommation d'énergie des véhicules seront également récupérées pour être transmises à la Commission européenne. Une collecte de données qui ne peut être imposée mais qui devrait devenir la règle.

Le consentement au recueil des données sera la règle

Depuis le 1er janvier 2020, tous les véhicules fabriqués en Europe doivent être équipés d'un dispositif appelé « On Board Fuel Consumption Meter » (OBFCM). Ce mouchard électronique est destiné à comparer les valeurs obtenues lors de l'homologation en cycle WLTP avec les données réelles de conduite. Le 20 mai 2023 constitue la seconde étape dans la mise en place de cette surveillance décidée par la Commission européenne. À partir de cette date, les centres de contrôle technique vont récupérer les données de l'OBFCM relatives à la consommation de carburant et d'électricité des véhicules thermiques et hybrides mis en circulation depuis le 1er janvier 2021. Cette année ne seront concernés que ceux astreints à un contrôle technique annuel, à savoir les ambulances et véhicules sanitaires légers (VSL), ainsi que les taxis et véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Les premières voitures particulières seront donc soumises à ce nouveau contrôle à l'occasion de leur premier passage au contrôle technique, à partir du mois de juillet 2024.

Media Image Image Les véhicules dotés d'une motorisation thermique ou hybride immatriculés à partir du 1er janvier 2021 sont concernés par cette collecte d'informations sur la consommation d'énergie. Laurent Lacoste

S'agissant de données personnelles, les possesseurs des véhicules concernés pourront refuser que ces informations soient extraites de leur véhicule. Sauf que ce refus constitue l'exception et l'acceptation la règle. Dans les faits, le contrôleur devra interroger le propriétaire et lui demander s'il accepte ou non que ces données soient collectées. S'il accepte, aucune formalité ne sera nécessaire. S'il refuse, il devra en revanche remplir un document pour justifier officiellement son choix. Une formalité qui pourrait décourager bon nombre d'automobilistes et favoriser la récupération de ces informations.

Le rapport de consommation : un futur argument dans les annonces de vente ?

Une fois collectées, ces données de consommation seront transmises à l'UTAC, désigné Organisme technique central (OTC) du contrôle technique des véhicules en France, qui les enverra à son tour à la Commission européenne. Lorsque cette transmission à l'UTAC sera confirmée, le centre de contrôle technique devra de son côté supprimer toute trace de ces informations.

Media Image Image Le rapport de consommation du véhicule risque à l'avenir d'être réclamé par les acheteurs de voitures d'occasion. Clément Choulot

Un petit cadeau sera réservé à celui qui aura accepté la récupération des données de son véhicule. Le rapport des informations de consommation de son auto lui sera remis gratuitement en même temps que le procès-verbal de contrôle technique. Un document qui pourrait se transformer en véritable argument de vente dans les petites annonces pour attester la frugalité des autos d'occasion. Ce rapport pourrait aussi devenir une pièce appréciée et même exigée par les acheteurs désireux de vérifier l'utilisation réelle du véhicule convoité. Car une consommation élevée pourrait notamment révéler une sollicitation anormale de la mécanique ou encore la vétusté de celle-ci. Refuser la collecte des informations pourrait ainsi paraître suspect pour les acquéreurs potentiels. Un aspect qui pourrait pousser les automobilistes à accepter que ces informations soient récupérées.

Vers un contrôle technique plus cher ?

La récolte des données s'effectuera en branchant l'appareil de diagnostic sur la prise OBD du véhicule. La mise en œuvre de cette collecte d'informations va ainsi entraîner des investissements pour les centres de contrôle technique. Certains d'entre eux devront changer leur matériel, tandis que d'autres se limiteront à commander une mise à jour de celui-ci.

Media Image Image La récolte des données s'effectuera en branchant l'appareil de diagnostic sur la prise OBD du véhicule. Le matériel des centres de contrôle technique va devoir être remplacé ou mis à jour, avec à la clé une possible augmentation des tarifs pour les clients. Cédric Lecocq

Dans tous les cas, cette nouvelle mesure allongera la durée du contrôle en lui-même. Elle mettra à la charge des centres la gestion des refus de collecte de données et la transmission des informations recueillies à l'UTAC. Autant de formalités qui, couplées à la flambée du coût de l'énergie, pourraient bien entraîner une augmentation des tarifs du contrôle technique, dont le montant est libre puisque soumis à aucune réglementation.

