Le Ferrari Purosangue (2023) se met au vert avec Carlex Design L’entreprise de personnalisation polonaise Carlex Design propose déjà un pack pour le Ferrari Purosangue. Le SUV V12 se voit habillé d’une finition bi-ton mêlant vert et blanc, histoire de passer encore moins inaperçu. La transformation coûte plus de 60 000 €.

Carlex Design a encore frappé. A peine les premiers Ferrari Purosangue sont-ils sortis d’usine que l’entreprise polonaise présente sa première offre de personnalisation pour ce SUV hors du commun. Le premier véhicule « familial » orné du cheval cabré rejoint la gamme Racing Green de Carlex design dont le style, comme son nom l’indique, s’articule autour d’une teinte verte évoquant le célèbre vert anglais des voitures de course historiques. Les modifications sont purement esthétiques, la partie mécanique et son V12 atmosphérique de 725 ch ne faisant l’objet d’aucun traitement particulier.

Un SUV italien au style anglais

Le Ferrari Purosangue revu par Carlex Design est doté d’une carrosserie bi-ton. La partie supérieure de celle-ci est finie en vert bouteille tandis que la partie inférieure est blanc perlé. Quelques lignes de séparation viennent marquer la ceinture de caisse, le relief des flancs et le dessin plongeant du capot. Les ailes avant portent l’emblème de Carlex Design et les jantes bi-ton de 23 pouces sont en alliage forgé.

Une personnalisation vert billet

La finition intérieure du véhicule fait écho à la carrosserie, avec une disposition inversée des couleurs puisque c’est la partie inférieure de la sellerie qui est verte et les éléments supérieurs qui sont blancs. Le cuir et l’Alcantara se côtoient, et le logo du préparateur est visible sur les appuie-têtes. Les clients intéressés peuvent commander uniquement la finition extérieure moyennant 16 500 €, la transformation intérieure pour 36 000 €, ou les jantes affichées 12 000 € les quatre. La commande du pack complet donne lieu à une réduction de 5 %, soit 61 275 € à ajouter aux 384 229 € que coûte le Purosangue en France, hors options. Pas sûr que Ferrari, très regardant sur l’utilisation qui est faite de ses véhicules, voie d’un très bon œil cette offre de personnalisation concurrente de son programme Tailor Made.

