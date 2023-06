Le Mans Classic 2023. Alfa Romeo à l’honneur pour un triple anniversaire Le Mans Classic 2023 est l’occasion pour Alfa Romeo de fêter les 100 ans du Quadrifoglio Verde et les 60 ans d’Autodelta en même temps que le centenaire des 24 Heures. 33 Stradale et Giulia SWB Zagato figurent parmi les modèles annoncés. Des Alfa Romeo historiques sont mises aux enchères.

Alfa Romeo fera partie des constructeurs officiellement présents au Mans Classic 2023. Le constructeur italien y est même particulièrement mis à l’honneur. Car, alors que l’événement dédié aux véhicules historiques poursuit les célébrations du centenaire des 24 Heures du Mans, il coïncide avec le 100ème anniversaire du Quadrifoglio Verde, emblème associé aux Alfa Romeo de sport et de compétition. On rappellera en outre que l’épreuve mancelle fut remportée quatre fois de suite par une Alfa Romeo dans les années 1930. La firme au Biscione célèbre également les 60 ans de feu son prestigieux département sportif Autodelta. Plusieurs véhicules notables de la marque sont présents dans l’enceinte du circuit Bugatti du Mans.

Media Image Image La 6C 3000 CM participa aux 24 Heures du Mans 1953. Alfa Romeo Media Image Image Seules 18 Alfa Romeo 33 Stradale furent construites. Alfa Romeo Media Image Image La 33 TT 12 participa aux qualifications des 24 Heures du Mans 1974, mais pas à la course. Alfa Romeo

Des sportives historiques exposées

Alfa Romeo expose dans le Village des Constructeurs une 6C 3000M de 1953, une 33/3 Litri « Le Mans » de 1970 et une 33 TT 12 de 1975, des autos toutes conçues en leur temps pour les 24 Heures du Mans, où elles n’ont cependant pas brillé. Une 33 Stradale « prototipo » de 1967 est également visible, venue comme elles du musée Alfa Romeo d’Arese. A leurs côtés, les nouvelles Giulia et Stelvio Quadrifoglio « 100° Anniversario » ainsi que le Tonale hybride rechargeable Q4 se laisseront aussi approcher. Tout aussi moderne mais bien plus exclusive, l’unique Giulia SWB Zagato est également de la partie, et prendra part à la parade du samedi matin sur la piste. Alfa Romeo profite par ailleurs de l’événement pour proposer à ses clients un week-end de « Tribe Days » entre les circuits du Mans et de Montlhéry.

Media Image Image L'unique Giulia SWB Zagato fera un tour de piste. Zagato

Des Alfa Romeo de choix aux enchères

La vente aux enchères organisée par la maison Aguttes dans le cadre du Mans Classic ce vendredi fait la part belle à Alfa Romeo. Pas moins de 27 voitures de la marque sont proposées, et il y en a pour toutes les bourses. Il est aussi bien possible de s’offrir une Alfa 6 de 1984 dans la rare configuration Quadrifoglio Oro (estimée entre 4 000 et 8 000 €) qu’une 6C 1500 Spider de 1928 évaluée à plus de 220 000 €. Citons également une Giulia Sprint GTA de 1965, des GTV et Alfasud Sprint des années 1980 en versions Grand Prix, des 8C Competizione coupé et Spider des années 2000, ou encore une 164 Q4 de 1995. Pour mémoire, Le Mans Classic se tient jusqu'au 2 juillet.

Cette 8C Competizione de première main est mise en vente. Aguttes Une rare et atypique SZ est proposée aux enchères. Aguttes On peut s'offrir une Giulia Sprint GT, icône des années 1960. Aguttes La 164 Q4 est aujourd'hui recherchée. Un bel exemplaire est mis en vente. Aguttes Cette 2000 Berlina très soignée est estimée à moins de 15 000 €. Aguttes

