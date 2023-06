Le Mans Classic 2023. Infos pratiques, animations... Le programme de l’événement historique Le Mans Classic célébrera le centenaire des 24 Heures, du 29 juin au 2 juillet 2023. Des centaines de voitures historiques seront exposées, et nombre d’entre elles s’affronteront en piste de jour comme de nuit. Baptêmes de piste, parades, expositions, enchères et autres animation sont aussi prévus.

Les 24 Heures du Mans 2023 sont maintenant derrière nous, mais les festivités du centenaire d l’épreuve ne sont pas terminées sur le circuit sarthois. Il accueillera du 29 juin au 2 juillet 2023 la prochaine édition de l’événement annuel Le Mans Classic dédié aux véhicules historiques, qui aura une saveur toute particulière pour ce 100ème anniversaire. Les visiteurs ne manqueront pas d’activités.

De la compétition jour et nuit

Côté sportif, Le Mans Classic comptera six plateaux mixtes, un plateau de prototypes du Groupe C, un plateau Porsche ainsi que les plateaux Endurance Racing Legends et Benjafield’s Racing Club. Les qualifications se dérouleront le vendredi et déboucheront sur trois courses pour chaque plateau : la première le samedi après-midi, la seconde dans la nuit de samedi à dimanche, et la troisième dimanche entre le matin et le milieu d’après-midi. Des clubs prendront aussi la piste pour des parades et des baptêmes de circuit vendredi, samedi et dimanche. Deux parades uniques sont prévues pour le samedi après-midi : celle des voitures victorieuses des 24 Heures du Mans à 13 h 40 et Little Big Mans, celle des enfants en voiturettes rétro, à 15 h 20.

Media Image Image En piste, les voitures ne sont pas là pour la figuration. Peter Auto

Des centaines de voitures à admirer

Le Mans Classic, ce n’est pas que de la compétition. En marge de ce qui se passe en piste, de nombreuses animations et expositions sont prévues. Plusieurs constructeurs seront officiellement présents, avec des modèles anciens et/ou modernes. Les marques confirmées sont :

Alfa Romeo

Bentley

BMW

De Tomaso

McLaren

Porsche

Media Image Image Alfa Romeo sera présent officiellement. Peter Auto Media Image Image Une BMW M1 Gr.4 ayant participé aux 24 Heures du Mans 1981 sera présente, avec ses pilotes d'époque. BMW

Les visiteurs pourront aussi découvrir un concept-car hommage à la Matra Bagheera. Cette réinterprétation moderne du coupé, tout juste réalisé par les étudiants de l’école Espera Sbarro de Montbéliard, commémore le 50ème anniversaire de la sportive triplace française. La grande exposition du centenaire, qui réunit 90 voitures, se laissera parcourir dans le musée des 24 Heures. La FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) réunira pour sa part 24 voitures ayant participé aux 24 Heures du Mans inaugurales de 1923. Soixante-dix Bentley rappelant le palmarès de la marque dans les années 1920 seront présentées par ailleurs. Enfin, de nombreux clubs venus de différents pays sont également attendus, de quoi porter à environ 800 le nombre de véhicules exposés.

Media Image Image Un concept-car célébrant les 50 ans de la Matra Bagheera sera présenté. Espera Sbarro Montbéliard

La vente aux enchères du Mans Classic 2023

Le vendredi à 14 h 00 se tiendra une vente aux enchères de prestige organisée par la maison Artcurial. Des voitures estimées à plusieurs centaines de milliers (voire millions) d’euros y seront proposées telles qu’une Alfa Romeo 6C 1500 Torpedo Spider de 1928, une Aston Martin Ulster de 1934, une Porsche 962 C de 1990 ou encore une Bugatti Veyron de 2007. Des autos plus abordables figureront aussi parmi les lots comme une Citroën BX 16 Soupapes de 1992, une Alfa Romeo GTV Grand Prix de 1981 ou une Honda S600 cabriolet de 1968. Des combinaisons de pilotes, affiches et autres objets d’époque seront également à vendre.

Media Image Image Cette Alfa Romeo 6C 1500 sera mise en vente... Artcurial Media Image Image ...tout comme cette Fiat 600 Jungla d'un tout autre genre.

Des animations variées

Le Village du circuit accueillera de nombreux stands permettant d’acheter voitures miniatures, accessoires, livres, vêtements et autres. De nombreuses offres de restauration sont également annoncées, comptant des spécialités culinaires de différents pays et même de chefs étoilés. Un cinéma de jour en plein air (qui n’a de Drive-In que le nom puisque les spectateurs seront installés dans des transats) permettra de voir ou revoir des films dans lesquels l’automobile figure en bonne place. Le Mans 66, C’était Un Rendez-Vous, Retour Vers Le Futur et Spectre figurent parmi les dix long-métrages programmés. Pour 165 €, il sera possible de survoler la zone à bord d’un hélicoptère durant une session de 10 mn.

Media Image Image Des survols en hélicoptère seront proposés. Peter Auto

La billetterie en ligne de l’événement donne accès à de nombreux types de billets. Le ticket classique pour les quatre jours coûte 82 € en plein tarif. Les billets pour la seule journée du samedi sont épuisés. Pour le dimanche, comptez 50 €. Des prix réduits sont prévus pour les membres de l’Automobile Club de l’Ouest, les étudiants et les PMR. Des packs comprenant l’entrée ainsi qu’une place en tribune, et des offres complètes incluant hospitalité et restauration, sont également disponibles. Il est aussi possible de réserver une place de parking ou un emplacement pour camping-car ou caravane. Il est demandé aux visiteurs de respecter le code vestimentaire « sport-chic ». Si vous êtes intéressé, mieux vaut faire vite. A maintenant deux semaines de l’ouverture, plusieurs catégories de places ne sont plus disponibles.

