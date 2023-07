Le Mans Classic 2023. Les résultats de la vente aux enchères Artcurial La maison Artcurial a organisé une vente aux enchères à l’occasion de la 11e édition du Mans Classic. Les modèles Ferrari étaient à l'honneur, moins d'un mois après la victoire du constructeur aux 24H du Mans. Plusieurs voitures françaises ont également conquis les visiteurs. Voici les résultats.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Mercedes-Benz 500 SEL ex-Jean-Paul Belmondo 1984. Estimation : 20 000 - 30 000 €. Prix de vente : 30 000 €. Artcurial

Après Rétromobile, Artcurial a organisé une nouvelle vente aux enchères à l’occasion de l’édition 2023 du Mans Classic. Tenue en ouverture de l’événement, qui se déroule jusqu'au 2 juillet, cette vente regroupait pas moins de 151 lots. Parmi eux, près de 120 véhicules, dont cinq qui ont participé à l’une des 92 éditions de la classique mancelle. Après plusieurs heures de délibération, parfois intense pour certains modèles, la maison Artcurial aura écoulé 110 lots pour une valeur totale de 8,2 millions d'euros, soit 4 millions euros de moins que l'an dernier. A noter que ces chiffres de ventes ne comprennent pas la taxe acheteur de 19,2 %. Si L’argus a résisté à la tentation d’enchérir sur quelques uns de ces modèles d'exception, nous vous proposons de revenir sur les résultats avec les véhicules qui ont marqué la vente.

L’italie à l’honneur

Media Image Image Dino 246 GT Tipo E 1972. Estimation : 260 000 - 300 000 €. Prix de vente : 245 000 €. Artcurial

Victorieux lors de l’édition du centenaire des 24H du Mans en 2023, Ferrari était l’une des stars de cette vente. Seize modèles du Cheval Cabré étaient proposés à la vente. Toutes n'ont pas été vendues, à l'image de l'un des deux exemplaires de la 512 BB. La seconde a trouvé preneur pour 170 000 €. La Dino 246 GT Tipo E est, quant à elle, partie pour la somme de 245 000 €, soit 15 000 € de moins que son estimation. Plus que Ferrari, c’est l’Italie qui a été mise à l'honneur avec la présence en nombre de véhicules Alfa Romeo. Des modèles des années 1960 avec une Giulia 1600 Spider, vendue pour 49 000 €, à ceux d'aujourd'hui avec la GTam berline de 2021 vendue à 205 000 €, il y en avait pour tous les goûts et même toutes les bourses.

Media Image Image Alfa Romeo Giulia 1600 Spider. Estimation : 50 000 - 70 000 €. Prix de vente : 49 000 €. Artcurial Media Image Image Alfa Romeo GTAm berline 2021. Estimation : 220 000 - 260 000 €. Prix de vente : 205 000 €. Artcurial

Renault 5 Turbo, R8 Gordini, Alpine A110, des modèles incontournables

A chaque vente aux enchères ou presque se glisse une Renault 5 Turbo ou encore une Alpine A110. Cette fois encore, les bolides français figuraient dans la liste des modèles à suivre. L’exemplaire de la R5 Turbo 2 exposé, datant de 1982, n’a connu qu’un seul propriétaire depuis 1984. Avec seulement 68 680 km au compteur, il a été vendu au tarif de 80 500 €. Plus âgée mais tout aussi iconique, une Renault 8 Gordini de 1969 a trouvé preneur pour 64 000 €, soit 4 000 € de plus que son estimation.

Media Image Image Renault 5 Turbo 2 1982. Estimation : 60 000 - 90 000 €. Prix de vente 80 500 €. Artcurial Media Image Image Renault Mégane Trophy V6 2008. Estimation : 10 000 - 20 000 €. Prix de vente : 46 000 €. Artcurial

Toujours chez la marque au losange, la Mégane Trophy V6, sportive emblématique des World Series by Renault, a vu son prix de vente dépasser de 26 000 € l'estimation, pour atteindre 46 000 €. L'Alpine A110 GT4 a trouvé preneur pour 30 000 €. Et que serait une vente aux enchères sans Citroën ! Quelques modèles du Chevron étaient évidemment à vendre, comme une 2CV 6 Spécial de 1991 avec seulement 11 700 km au compteur, qui a trouvé preneur contre la somme de 20 000 €.

Des raretés invendues

Dans l’automobile comme dans n’importe quel domaine, la rareté fait le prix. Si cette vente Artcurial n'a pas manqué de le rappeler, certains modèles des plus mythiques n'ont pas trouvé preneur. Ce fut le cas de la Mercedes SL300 Roadster de 1958, qui restera invendu ce jour-ci. Elle était estimée 1,2 et 1,5 million d'euros. Les vanlifeurs n'ont pas non plus été convaincu par le célèbre Combi Samba et ses fenêtres. L'une des stars du dernier Volkswagen Bus Festival ne brillera pas sous le soleil de la côte d'azur cet été. En revanche, la Mercedes 500 SE ayant appartenu à Jean-Paul Belmondo a été vendue 30 000 €. L’acteur l’avait offert à son garde du corps en 1993.

