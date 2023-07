Le Mans Classic 2023. Les stands des constructeurs en photos Porsche, Renault, Bentley ou encore Maserati... De nombreux constructeurs sont présents au Mans Classic 2023. Même s’ils ne viennent pas tous tenter leur chance sur le circuit sarthois, cet événement reste l’occasion pour eux d’exposer leurs véhicules, des plus anciens aux plus récents.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Découvrez les stands des constructeurs présents au Mans Classic 2023. Robin Schmidt

Le Mans Classic fait son retour sur le circuit sarthois pour une onzième édition. Un événement quelque peu spécial cette année, puisqu'il intervient trois semaines seulement après la course du centenaire des 24 Heures du Mans. Du 29 juin au 2 juillet 2023, près de 500 bolides s’affrontent dans l’enceinte mancelle, de jour comme de nuit. Mais, Le Mans Classic n’est pas qu'une compétition, les visiteurs peuvent également venir admirer de nombreux véhicules, qui rendent hommage aux anciennes gloires du sport automobile. De grands noms comme BMW, Alfa Romeo ou encore McLaren, sont notamment de la partie pour mettre en avant leur passé et leur présent qui, souvent, se rejoignent.

BMW sort sa mythique 3.0 CSL

Media Image Image Sur le stand BMW Motorsport se trouve la mythique 3.0 CSL, qui a notamment remporté une victoire de classe aux 24 Heures du Mans 1973. Robin Schmidt Media Image Image Juste à côté d'elle, on retrouve sa version modernisée qui embarque un moteur de 560 ch. Robin Schmidt

Partenaire historique du Mans Classic, BMW fournit une nouvelle fois les voitures de sécurité pour les courses du week-end. Le constructeur bavarois sort également le grand jeu pour cette édition 2023, avec un stand consacré à son département compétition Motorsport. Deux BMW 3.0 CSL sont donc exposées, la version historique ayant remporté une victoire de classe aux 24 Heures du Mans 1973, ainsi que le nouveau coupé fort de 560 ch rendant hommage au modèle éponyme lancé il y a plus de quarante ans. Le SUV hybride XM, qui abrite la plus belle puissance jamais mise sur route par BMW avec ses 653 ch, et la i5 M60, dernière nouveauté de la marque allemande, sont aussi présents dans Le Village.

Alfa Romeo met en avant son passé et son présent

Alfa Romeo fait partie des constructeurs officiellement présents au Mans Classic 2023. Le constructeur italien y est même particulièrement mis à l’honneur puisque l’événement coïncide avec le centième anniversaire du Quadrifoglio Verde, l’emblème associé aux Alfa Romeo de sport et de compétition. Sur le stand, des véhicules historiques de la firme lombarde sont de sortie, telles qu’une 6C 3000 CM des 24 Heures du Mans 1953, une 33/3 Litri « Le Mans » de 1970 ou encore une 33 TT 12 de 1975. Aux côtés de ces modèles emblématiques trône fièrement le nouveau SUV compact de la marque italienne, l’Alfa Romeo Tonale.

Media Image Image Le constructeur italien Alfa Romeo, qui fête le centième anniversaire du Quadrifoglio Verde, expose quelques-unes de ses voitures de course iconiques, comme cette 6C 3000 CM, qui a participé aux 24 Heures du Mans 1953. Robin Schmidt Media Image Image À côté de ses modèles historiques, la marque au trèfle met également à l'honneur ses nouveautés comme le Tonale. Robin Schmidt

Renault expose 3 modèles historiques

Pour cette onzième édition du Mans Classic, le constructeur français Renault a notamment sorti sur son stand trois modèles historiques ayant déjà couru sur le circuit de la Sarthe. Les visiteurs peuvent d’abord y retrouver la barquette 4 CV 1064 préparée par Just-Emile Vernet, qui a participé aux 24 Heures du Mans 1953 et 1954, ainsi que sa version coupée redessinée par le grand carrossier parisien Jean Antem. La marque au losange met aussi à l’honneur la Renault-Alpine A443, qui a roulé à l’édition 1978 du Mans, avec son moteur V6 de 540 ch. Le constructeur français expose également sa célèbre Twingo, qui fête cette année ses 30 ans, et son étonnant hot rod.

Media Image Image La marque au losange expose fièrement la première génération de sa Renault Twingo au Mans Classic 2023, puisque la petite citadine fête ses 30 ans cette année. Robin Schmidt

L’écurie McLaren célèbre ses 60 ans au Mans

Si la course des 24 Heures du Mans célèbre son centenaire cette année, l'écurie britannique McLaren fête quant à elle ses 60 ans. Pour l’occasion, la F1 GTR victorieuse sur le circuit manceau en 1995 est exposée au musée du Mans, dans le cadre d'une exposition retraçant l'histoire de la célèbre course d'endurance. La McLaren Artura, la 720S, la 765 LT ou encore la Senna sont également de sortie sur le stand de l’écurie anglaise et présentées sur piste dans des démos à grande vitesse.

Media Image Image Sur le stand McLaren, place à la fête puisque l'écurie britannique célèbre cette année ses 60 ans. Robin Schmidt

