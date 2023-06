Le Mans Classic 2023. Quelle est cette drôle de dépanneuse Renault inspirée du film Cars ? Renault est présent au Mans Classic 2023 avec, entre autres, une Primaquatre restaurée et transformée en dépanneuse par un mécanicien de son département Classic. L’utilitaire a été surnommé Martin.

Voir les photos

Comme l’année dernière, les visiteurs et participants du Mans Classic 2023 pourront voir circuler, entre autres véhicules historiques riches d’histoire(s), une voiture d’assistance Renault qui ne déparera pas au beau milieu de ce plateau d’exception. En effet, plutôt que d'opter pour un véhicule moderne, le constructeur au losange se servira d’un modèle des années 1930 sorti de la collection Renault Classic, restauré et transformé à cet effet. La dépanneuse a été surnommée Martin, comme son homologue des films d’animation Cars.

Media Image Image Cette KZ10 revoit le jour après des décennies de sommeil. François Chiron

Berline, pick-up puis dépanneuse

Sortie d’usine le 14 avril 1933, l’auto était à l’origine une Renault Primaquatre Berline à six glaces (type KZ10). Dans les années 1950, elle fut transformée en pick-up. Sa récente renaissance est l’œuvre de François Chiron, mécanicien chez Renault Classic. « La collection comprend deux parties, dont une qui regroupe de nombreuses voitures récupérées dans les années 1970 et 1980 en attente de restauration. Nous cherchions un véhicule pour assurer l’assistance au Mans Classic et, en soulevant les bâches, nous sommes tombés sur celui-ci », nous raconte-t-il.

Berline à l'origine, cette Primaquatre fut d'abord transformée en pick-up. François Chiron La restauration de la voiture a demandé six mois de travail. François Chiron François Chiron a remis la mécanique à neuf. François Chiron La partie électrique a également été refaite. François Chiron Une grue a été spécialement construite à l'arrière.

Une remise à neuf dans l’esprit de l’époque

François Chiron a donc entamé la transformation de l’utilitaire en dépanneuse, ainsi qu’une restauration complète de sa partie mécanique. « Cela faisait au moins cinquante ans que le moteur n’avait pas tourné. L’huile s’était transformée en une pâte épaisse. J’ai refait les freins, le joint de culasse, l’électricité et accentué l’esprit dépanneuse. J’ai fabriqué une grue derrière, puis j’ai patiné le tout avec de l’acide de batterie », détaille-t-il.

Ce projet, mené en parallèle de ses tâches prioritaires, lui a demandé six mois. « J’ai poussé le vice jusqu’à installer un toit ouvrant en toile. Mais aucun travail de carrosserie ou de peinture n’a été nécessaire. L’idée était de garder le véhicule dans son jus, tout en réalisant quelque chose de fiable et de fonctionnel. Seul sacrifice à la modernité, car au Mans on roule la nuit, j’ai installé un alternateur et un réseau électrique 12 V », ajoute le mécano. Et de souligner : « Ce sont les enfants qui ont baptisé le véhicule Martin, comme dans Cars ! »

Media Image Image La dépanneuse a été surnommée Martin, en référence au personnage des films « Cars ». Disney

Une voiture restaurée pour être utilisée

Renault est officiellement présent au Mans Classic avec plusieurs véhicules. Parmi eux se trouve le hot rod électrique qui fut dévoilé au Salon Rétromobile 2023 et dont la création fut également supervisée par François Chiron. Mais Martin la dépanneuse ne sort pas que pour les grandes occasions, comme le souligne ce dernier : « Il sert à tout, même au quotidien, comme pour aller chercher des pièces. Avant, nous avions un Twizy comme paddock car, c’était moins glamour ! » Pour mémoire, Le Mans Classic se tient jusqu'au 2 juillet 2023 sur le circuit Bugatti du Mans.

Media Image Image La dépanneuse ne dépare pas sur le paddock. DR

