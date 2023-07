Le Mans Classic 2023. Retour en images sur la 11e édition

Clap de fin sur la 11e édition du Mans Classic ! Le grand rendez-vous dédié aux passionnés de voitures de course et de collection s'est achevé le 2 juillet 2023 après avoir accueilli 235 000 spectateurs. Un record ! Pas moins de 800 voitures de course datant de 1923 à 2010 étaient présentes en piste pour célébrer dignement le centenaire de la classique mancelle. Du côté du village, les visiteurs ont pu découvrir quelque 210 clubs de marque et multimarques venus de toute l’Europe pour un total de 8 500 voitures. Quant aux constructeurs, ils ont aussi joué le jeu en apportant dans leurs bagages de nombreux véhicules anciens ou modernes, à l'image de l’unique Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, du concept-car Lancia Pu+Ra HPE, de la Peugeot 905 ou encore de l'Alpine-Renault A442B. Des animations originales étaient également proposées aux visiteurs, dont certains ont suivi à la lettre le dress code imposé. Pour revivre les moments forts du Mans Classic 2023, il vous suffit de faire défiler les photos de notre diaporama.