Le marché automobile français boucle le premier semestre 2023 en hausse de 15 % Le marché automobile français a progressé de 11,5 % en juin 2023 pour atteindre 190 854 immatriculations. Au premier semestre, la hausse atteint 15,2 % avec 889 806 voitures neuves. Renault conserve sa place de leader devant Peugeot, Dacia creuse l’écart avec Citroën, et Tesla rebondit fortement.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Depuis le début de l'année, le match opposant Renault à Peugeot tourne à l'avantage du Losange sur le marché français. Ace Team

Grâce aux nombreuses commandes engrangées au second semestre 2022, à l’amélioration des cadences de production dans les usines, mais aussi à une détente sur le plan de la logistique, les immatriculations de voitures neuves ont affiché une progression sur l’ensemble du premier semestre 2023. Selon les données de NGC-Data®, le marché automobile français a progressé de 11,5 % en juin, avec un volume de 190 854 unités.

Le volume mensuel reste toutefois inférieur de 4,3 % comparé à juin 2021 (199 509 unités), de 18,4 % par rapport à juin 2020 (233 820 unités), qui avait marqué un rattrapage après deux mois de confinement, ou encore de 17,4 % comparé à juin 2019 (230 967 unités). Alors que notre relevé provisoire au 29 juin 2023 sur le portail NGC-Wiz faisait état de 169 823 voitures neuves, pas moins de 21 031 nouvelles cartes grises ont donc été générées sur la seule journée du 30 juin.

Media Image Image Depuis fin 2022, Dacia s'est ancré sur la troisième marche du podium, au détriment de Citroën, toujours en perte de vitesse. C.CHOULOT

À lire aussi Le marché des voitures neuves sur des bases élevées en juin 2023, le sursaut po…

Renault creuse l’écart devant Peugeot

Pour le troisième mois consécutif, Renault s’est hissé en tête du marché hexagonal des voitures particulières avec 33 347 immatriculations comptabilisées (– 8,5 %), soit une part de marché mensuelle de 17,5 %. Alors que les réseaux de distribution du Losange ont immatriculé 1 022 voitures sur le dernier jour du mois de juin, ceux de Peugeot ont été beaucoup plus actifs avec 4 838 cartes grises émises sur la journée du 30. Malgré tout, le Lion est resté en deuxième position avec 25 396 unités recensées (– 10,5 %), soit une part de 13,3 %.

Toujours solidement attaché à la troisième place du podium malgré des immatriculations en baisse de 10,5 % (soit 15 460 unités), Dacia s’adjuge 8,1 % du marché. Quatrième, Citroën a immatriculé 12 631 voitures (– 4,4 %) pour représenter 6,6 % du marché.

Media Image Image Citroën ne représentait plus que 6,6 % du marché français en juin 2023 et 7,5 % sur l'ensemble du premier semestre. SP/Citroën

À lire aussi Citroën. Comment le nouveau patron veut relancer la marque

Les immatriculations mensuelles de voitures neuves au 1er semestre 2023

Janvier : 111 944 unités (+ 8,8 %)

111 944 unités (+ 8,8 %) Février : 126 243 unités (+ 9,4 %)

126 243 unités (+ 9,4 %) Mars : 182 717 unités (+ 24,2 %)

182 717 unités (+ 24,2 %) Avril : 132 510 unités (+ 21,9 %)

132 510 unités (+ 21,9 %) Mai : 145 538 unités (+ 14,8 %)

145 538 unités (+ 14,8 %) Juin : 190 854 unités (+ 11,5 %)

190 854 unités (+ 11,5 %) 1er semestre : 889 806 unités (+ 15,2 %)

Volkswagen devant Toyota, Tesla en forte progression

Terminant à moins de 1 000 voitures d’écart de Citroën, soit 11 884 unités, Volkswagen (+ 30,5 %) a vu ses immatriculations progresser de manière significative en juin 2023, comme la plupart des constructeurs automobiles du top 30. C’est notamment le cas de Toyota (+ 32,4 % à 11 540 unités), mais aussi et surtout de Tesla, qui a profité de ses baisses de prix agressives pour immatriculer 8 516 voitures électriques, soit une envolée de 182,8 % comparé à juin 2022.

Les plus forts rebonds mensuels sont à mettre au crédit de Ford (+ 52,9 %), MG (+ 271,9 %), Volvo (+ 101 %), Mazda (+ 86,5 %), Lexus (+ 271,4 %) ou encore Alfa Romeo (+ 75,7 %). Notons aussi, à contre-courant du marché, la performance négative de Mercedes-Benz (– 12,8 %).

Media Image Image Les baisses de prix ont permis à Tesla de séduire en masse les automobilistes français et de plus que doubler sa part de marché. Adobe stock

À lire aussi Prix Tesla Model 3. Quelles évolutions depuis son lancement en France ?

Top 5 des voitures les plus vendues en France au 1er semestre 2023

Renault Clio : 47 737 unités (+ 36,9 %) Peugeot 208 : 46 799 unités (+ 0,7 %) Dacia Sandero : 35 648 unités (+ 12,7 %) Citroën C3 : 29 140 unités (0 %) Peugeot 2008 : 28 256 unités (+ 13,1 %)

Citroën perd encore du terrain

Depuis le début de l’année, tous les voyants sont donc au vert, avec un cumul de 889 806 immatriculations, soit + 15,2 %. Totalisant 144 723 unités, Renault s’affiche progression de 13,9 %, mais sa part de marché atteint 16,3 %, soit – 0,2 point comparé à fin juin 2022. Le deuxième, Peugeot, s’octroie 15 % du marché (– 1,6 point) avec 133 411 unités cumulées (+ 4,1 %), contre 9,1 % (+ 0,7 point) pour le troisième Dacia (80 563 unités, + 24,5 %) et 7,5 % (– 1,3 point) pour le quatrième Citroën (66 591 unités, – 1,6 %).

Dans le reste du top 10, notons que le cinquième Volkswagen a grappillé 0,6 point de marché (6,7 %) avec 59 834 unités enregistrées, tandis que le sixième Toyota est resté stable (5,7 %) à 50 773 unités. Septième avec plus de 3 000 immatriculations d’écart sur Audi, BMW a gagné 0,3 point de marché (3,1 %) avec 27 425 unités. S’imposant en huitième position, Tesla a de son côté plus que doublé sa part de marché (3,1 % contre 1,5 % l’an dernier) avec 27 179 immatriculations (+ 131,5 %). Malgré des immatriculations en légère progression, Ford (– 0,2 point) et Hyundai (– 0,3 point) perdent un peu de terrain.

Les immatriculations de voitures neuves des 30 premières marques en juin 2023

Juin 2023 6 mois 2023 Volume Part (%) Écart 2023/2022 (%) Volume Part (%) Écart 2023/2022 (%) Total 190 854 100 11,54 889 806 100,00 15,25 1 Renault 33 347 17,5 – 8,5 144 723 16,3 13,9 2 Peugeot 25 396 13,3 – 10,5 133 411 15 4,1 3 Dacia 15 460 8,1 – 10,5 80 563 9,1 24,5 4 Citroën 12 631 6,6 – 4,4 66 591 7,5 – 1,6 5 Volkswagen 11 884 6,2 30,5 59 834 6,7 27,1 6 Toyota 11 540 6 32,4 50 773 5,7 16,2 7 Tesla 8 516 4,5 182,8 27 179 3,1 131,5 8 Hyundai 5 751 3 28,5 25 166 2,8 4,9 9 Kia 5 458 2,9 34,6 23 968 2,7 4,5 10 Opel 5 416 2,8 14,5 22 262 2,5 11,9 11 Ford 5 411 2,8 52,9 26 097 2,9 7,8 12 BMW 5 249 2,8 28,2 27 425 3,1 25,2 13 Audi 4 947 2,6 18,7 24 183 2,7 15,3 14 Mercedes 4 729 2,5 – 12,8 21 690 2,4 – 7,5 15 Fiat 4 606 2,4 5,2 19 914 2,2 0,3 16 MG 4 084 2,1 271,9 13 117 1,5 216,5 17 Nissan 3 876 2 49 19 501 2,2 32,6 18 Skoda 3 138 1,6 7,1 17 106 1,9 15,8 19 Mini 2 650 1,4 39,1 13 324 1,5 11 20 DS 2 595 1,4 27,8 13 510 1,5 19,3 21 Suzuki 2 235 1,2 49,2 10 065 1,1 11,2 22 Volvo 1 853 1 101 7 507 0,8 36,2 23 Seat 1 700 0,9 21,4 9 704 1,1 18,7 24 Cupra 1 501 0,8 57 6 368 0,7 78,8 25 Mazda 1 294 0,7 86,5 5 011 0,6 40,8 26 Jeep 1 134 0,6 46,7 3 428 0,4 1,3 27 Lexus 754 0,4 271,4 2 165 0,2 24 28 Land Rover 659 0,3 43,6 3 326 0,4 87,3 29 Lynk & Co 594 0,3 30,8 2 203 0,2 50,9 30 Alfa Romeo 536 0,3 75,7 2 006 0,2 127,2

Tags