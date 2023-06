Le mariage d’une Volkswagen Coccinelle et d’un Combi à vendre au Brésil Les mélanges entre deux véhicules ne sont pas réservés au monde virtuel. Un garage brésilien a combiné la carrosserie d'une Volkswagen Coccinelle avec celle d’un Combi. Surnommé Fuskombi, le résultat vaut le coup d'œil et est proposé à la vente pour un peu plus de 16 000 €.

Voir les photos Le garage brésilien Garagem Hollywood a marié la carrosserie d'une Volkswagen Coccinelle et celle d'un Combi, avant de proposer le résultat à la vente. Garagem Hollywood

Grâce à l'intelligence artificielle, il n’a jamais été aussi facile de savoir ce que peut donner la combinaison de deux modèles. Quelques mots-clés bien trouvés, un abonnement à MidJourney, et le tour est joué. Vous pourrez même recevoir des dizaines de propositions en un rien de temps. Mais dans la réalité, réussir à marier la carrosserie de deux véhicules différents est loin d’être aussi simple et rapide. La « Fuskombi » du garage Garagem Hollywood a donc de quoi susciter la curiosité, voire l’admiration. Elle associe en effet l’avant et les ailes d’une Coccinelle, appelée Fusca au pays de la samba, avec la poupe et le profil des premiers Combi. Même si ses créateurs affirment que de « tels projets sont très populaires en Allemagne », ce n’est pas le genre d'engins qui se retrouvent à la vente tous les jours ! Moyennant 85 000 réals, soit un peu plus de 16 000 €, il est pourtant bien possible de devenir le propriétaire de cette drôle de Volkswagen. A défaut, l’annonce laisse également la porte ouverte à des « locations pour des opérations spéciales. »

Media Image Image Si la partie avant de ce monstre de Frankenstein automobile est reprise à la Coccinelle, tout l'arrière provient davantage du Combi. Garagem Hollywood

Une réalisation légale au Brésil

En France, un tel mélange n’aurait pratiquement aucune chance d’être approuvé par les autorités. Mais au Brésil, d’après Garagem Hollywood, la « Fuskombi » disposerait bien de papiers en règle. Une telle situation serait d’autant plus improbable dans l’Hexagone que le quatre-cylindres à plat de 1 300 cm3 a reçu ici une augmentation de puissance. Comme sur toutes les Coccinelle et Combi de premières générations, ce moteur demeure installé en porte-à-faux arrière et refroidi par air. Les suspensions ont également été revues, alors que les grandes jantes de 17 pouces ne sont pas du tout d’époque. Quant à l’habitacle, il a reçu une nouvelle sellerie en cuir marron matelassé, qui fait davantage Bentley que Beetle.

Les ailes de Coccinelle recouvrent ici des jantes de 17 pouces, un format pas vraiment d'époque. Garagem Hollywood Les sièges et contre-portes sont revêtus d'une sellerie en cuir marron matelassé, à la manière de certaines Bentley. Garagem Hollywood Le moteur reste installé en porte-à-faux arrière, mais ce 1 300 cm3 a bénéficié d'une hausse de puissance... sur laquelle aucun détail n'a été révélé. Garagem Hollywood Aux places avant, on reconnaît bien la planche de bord d'une Coccinelle, le tout premier modèle de Volkswagen. Garagem Hollywood

Une autre des modifications apportées se révèle plus conforme à l'esprit des premiers Combi : la présence d’un pare-brise capable de s’ouvrir vers l’avant. Sur les clichés qui accompagnent l’annonce, cette réalisation peu commune semble avoir été soignée dans les moindres détails. Tout en promettant un « entretien à jour » . Est-ce que cela suffira pour que cette « coxcombi » ou ce « combicox » trouve un acheteur rapidement ? Même une intelligence artificielle ne pourrait pas nous le dire. Mais on veut bien croire l’équipe de Garagem Hollywood quand elle affirme que ce projet « attire l'attention partout où il va et suscite la curiosité lors de toutes les réunions d'anciennes. »

