Le pilote de F1 Max Verstappen prend le volant d’un Honda CR-V Hybrid de 800 ch Avant de s’imposer au Grand Prix de Miami, le double champion du monde en titre et actuel leader du championnat de F1 2023, Max Verstappen, a pris le volant du Honda CR-V Hybrid Racer. Il s'agit d'un prototype à châssis tubulaire équipé d’un V6 hybride de 800 ch.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Max Verstappen a pris le volant de ce Honda CR-V de course, développant plus de 800 ch. Honda

Le pilote de F1 Max Verstappen profite de son temps libre pour s’adonner à des activités en lien avec les partenaires de son écurie. Il y a deux semaines à Miami, avant de disputer le Grand Prix (qu'il a aisément remporté), le pilote néerlandais a pris place au volant d’un prototype de Honda CR-V développant la bagatelle de 800 ch. Et, comme dans sa Red Bull F1, le double champion du monde en titre s’est plaint du manque d’adhérence.

Un Honda CR-V Hybrid équipé pour la course

Media Image Image La carrosserie du véhicule de sixième génération n'a rien à voir avec celle de la version de série. Elle a été adaptée pour transformer ce CR-V en bête de course. Honda Media Image Image Verstappen a pris le volant de ce bolide taillé pour la course. Honda

Sous sa silhouette de CR-V de nouvelle génération, ce « laboratoire roulant », comme décrit par Honda, abrite un moteur hybride V6 biturbo de 2.2 l de cylindrée, le même qui anime les monoplaces d'indyCar. Installé en position arrière, ce bloc est couplé à une transmission Xtrac à six rapports. Le SUV de course s’équipe également de pièces optimisées pour la compétition fournies par des spécialistes du sport mécanique comme Dallara (suspension arrière et radiateur), Brembo (freins) ou encore Firestone (pneus). Le tout emmené par un Max Verstappen que l’on voit parfois à la lutte dans les virages pour trouver de l’adhérence, comme le démontre une vidéo on board réalisée sur le Homestead-Miami Speedway.

POV: you are in the back seat while @Max33Verstappen is driving 😬 pic.twitter.com/sdgDSzm8Oj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 10, 2023

Des tests pour l’avenir

Connue pour être une vitrine technologique, la Formule 1 permet aux constructeurs de proposer des innovations sur leurs modèles. Malgré la fin annoncée de son partenariat avec Red Bull en 2025, Honda profite encore de ce privilège et réalise des expériences autour de l’électrification de ses véhicules, mais pas seulement. Avec ce CR-V de course, elle explore de nouveaux horizons, comme l’utilisation du carburant 100 % renouvelable, adopté en championnat IndyCar depuis cette saison. Une solution qui revient régulièrement sur la table ces dernières semaines et qui pourrait faire partie de l’avenir de la mobilité.

À lire aussi F1. Le palmarès 2023 des crashs les plus coûteux

Tags