Le Renault Trafic 1 encore vendu en Inde sous le nom de Tata Winger Disparue depuis plus de vingt ans en France, la première génération de Renault Trafic poursuit sa carrière en Inde. Dans cet immense pays, c’est sous l’appellation Tata Winger que le fourgon français est commercialisé. Mais en 2020 un gros restylage a rendu son faciès méconnaissable.

Voir les photos Vous le reconnaissez ? Derrière son faciès transfiguré en 2020, ce Tata Winger cache la silhouette et les soubassements du premier Renault Trafic. DR

En Inde, Renault dispose d’une gamme plutôt moderne. La citadine Kwid, jumelle thermique de notre Dacia Spring, y côtoie les Kiger et Triger. Inconnus chez nous, ces trois petits véhicules ont tous été conçus en tenant compte des spécificités de ce gigantesque marché. Mais il y a une autre production du Losange, bien plus ancienne, qui est également disponible dans ce sous-continent. Pour la retrouver, il faut toutefois regarder du côté d’une autre marque. C’est chez Tata Motors, l’un des fleurons industriels du pays, que la première génération de Trafic est commercialisée. Elle y porte un autre nom, Winger, qui ne dépareillerait pas dans la gamme indienne de Renault. Et elle affiche aujourd’hui un visage très moderne, avec un regard sur deux étages qui évoque le petit SUV Tata Punch… ou les Spring et Kiger. De profil, en revanche, cet utilitaire ne peut cacher son grand âge. Sa silhouette et son vitrage très rectilignes sont bien ceux du fourgon français qui a été vendu chez nous entre 1980 et 2000 avant de céder la place à une deuxième mouture. Depuis 2014, nous avons même eu droit à une troisième génération de Trafic, qui vient récemment de passer le cap du million d’exemplaires écoulés !

Une carrière encore loin d'être terminée

Pendant treize ans, de 2007 à 2020, le Winger a gardé une carrosserie encore plus proche de celle du Trafic 1. DR Dès le début, l'utilitaire Tata s'est offert le luxe de feux arrière inédits… qui pouvaient difficilement tromper grand monde sur ses origines. DR Jusqu'en 2020, la planche de bord était également identique à celle que l'on avait connue en France. Seul différait le volant implanté à droite et orné d'un autre logo. DR Même en Europe, le premier Trafic a eu une longue carrière, ponctuée de plusieurs restylages. Il a été vendu dans nos contrées entre 1980 et 2000. DR Le Tata Winger est notamment proposé en version ambulance… DR … ou en bus scolaire avec différentes configurations. DR

Le Winger est, lui, seulement commercialisé en Inde depuis 2007. Il n’a rien d’un plagiat. C’est bien Renault qui a accepté de revendre à Tata la licence pour le produire. L’histoire ne dit pas combien la marque a payé pour récupérer ces droits, mais elle a en tout cas bien pris le temps d’amortir cette acquisition. Surtout que la carrosserie et la planche de bord sont restées presque identiques à celles de la version française jusqu’au gros restylage effectué en 2020. Seuls les moteurs étaient réellement spécifiques.

Disponible uniquement en diesel, ce Trafic rebadgé a d’abord été animé par un quatre-cylindres 2.0 Tata, qui développait 68 ch en version atmosphérique et 90 ch avec un turbo. Aujourd’hui, il dispose d’un 2.2 plus moderne, compatible avec la norme antipollution locale BS6 grâce à son filtre à particules. Mais sa puissance plafonne encore à 99 ch, alors qu’il peut accueillir jusqu’à 20 passagers en version bus scolaire ! Autant dire que les performances doivent être assez limitées dans ce cas. Cela ne devrait toutefois pas l’empêcher de perdurer quelques années supplémentaires sur un marché dont les attentes sont encore bien différentes des nôtres.

