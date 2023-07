Le top 30 des voitures neuves vendues en France en 2023 La passe d'armes se poursuit ! Au premier semestre 2023, la Renault Clio reprend la tête des ventes de voitures neuves devant sa rivale la Peugeot 208, leader depuis 2021. La Dacia Sandero s’accroche à la troisième place. Cinq modèles 100 % électriques sont présents dans le top 30.

Sans revenir à son niveau d’avant-crise, le marché automobile français retrouve des couleurs. Selon les données de NGC-Data®, 889 806 voitures particulières ont été vendues dans l’Hexagone au premier semestre 2023. C’est 15,25 % de plus que l’année précédente à la même période (772 071 unités au premier semestre 2022). Surprise : le modèle le plus vendu n’est pas la Peugeot 208. Solidement accrochée à la première place depuis 2021, la Lionne s’est fait dépasser par sa rivale de toujours, la Renault Clio, dont la version restylée sera lancée au mois de septembre. L’écart entre les deux françaises est infime : 47 737 unités pour la Clio, 46 799 unités pour la 208. Il faut dire que les ventes de la citadine Renault ont bondi de près de 37 % en ce début d’année. Celles de la Peugeot sont restées stables (+ 0,67 %). Cet embellie du marché est en trompe l'oeil car les constructeurs ont surtout immatriculé des véhicules commandés il y a de nombreux mois et qu'ils ne pouvaient pas produire en raison de la pénurie de pièces. A y regarder de plus près, les carnets de nouvelles commandes s'amenuisent depuis le début de l'année pour la grande majorité des marques.

>> Le top 30 des modèles les plus vendus au premier semestre 2023

Cinq voitures électriques dans le top 30

La progression de la Renault Clio fait chuter la Dacia Sandero. La roumaine conserve malgré tout sa place sur le podium, avec 35 648 immatriculations (+ 12,65 %). On retrouve ensuite la Citroën C3 (29 140 unités) qui termine une courte tête devant les SUV urbains, Peugeot 2008 (28 256 unités) et Renault Captur (25 799 unités). A noter la présence d’un modèle 100% électrique à la huitième position : la Tesla Model Y avec 17 741 unités. Quatre autres modèles « zéro émission » sont présents dans ce top 30 : la Fiat 500e (17 098 unités), la Renault Mégane E-Tech (17 058 unités), la Dacia Spring (15 083 unités) et la Tesla Model 3 (8 624 unités).

Les modèles qui progressent en 2023

La progression la plus importante sur ce premier semestre est à mettre au crédit de Tesla. Et plus particulièrement de son SUV Model Y dont les ventes sont passées de 3 936 unités en 2022 à près de 18 000 cette année. Une hausse de 350 % probablement liée à la baisse des prix du modèle en janvier (jusqu’à 13 500 € !). Le Nissan Qashqai enregistre une hausse de 61,5% des ventes (9 769 unités). Une progression qui s'explique en grande partie par le succès de la version hybride e-Power (80 % des ventes du modèle).

Jolis succès également chez Dacia : la Spring a profité de sa nouvelle version Extrême pour dépasser les 15 000 immatriculations (+ 64 %) et le Duster gagne du terrain (17 141 unités, + 10,12 %) alors qu’il arrive en fin de carrière. Bon début commercial pour le Renault Austral : déjà à la 13e place avec 16 460 immatriculations.

Les modèles en perte de vitesse

Le Renault Arkana souffre du lancement de l’Austral (15 801 unités, - 5,63 %). Mais il y a pire chez Renault : la petite Twingo a vu ses ventes chuter de 32,40 %. Chez Peugeot, on attend avec impatience l'arrivée du nouveau 3008 (présenté en septembre), car la génération actuelle a perdu de sa superbe : - 13,43 % sur les 6 premiers mois de l’année. Avec 17 554 unités, il reste cependant le SUV compact le plus vendu dans l'Hexagone. Les autres modèles dans le rouge sont aussi des véhicules qui seront prochainement renouvelés ou restylés : Citroën C3 Aircross (11 129 unités, - 10,83%), Renault Captur (25 799 unités, - 3,94 %).

