Le Tour Auto 2023 en BMW 2002 Turbo : le récit de l’intérieur ! Du 17 au 22 avril, nos journalistes Géraldine Gaudy et Mathieu Sentis ont bravé les 2 000 km et 14 épreuves chronométrées du Tour Auto 2023, ce rallye historique rassemblant 230 voitures échappées de leur musée. Voici le récit de cette aventure au volant d’une attachante BMW 2002 Turbo de 170 ch.

Mathieu Sentis Par

Voir les photos Pour la seconde année consécutive, l'équipage de L'argus composé de Géraldine Gaudy et Mathieu Sentis a participé au Tour Auto à bord d'une rare BMW 2002 Turbo de 1975. Ugo Missana

Dans la famille des journalistes de L’argus, je vous présente les deux chats noirs : Géraldine Gaudy, brillante rédactrice en chef adjointe, et Mathieu Sentis, votre humble serviteur. Au Tour Auto 2021, leur vaillante BMW 2002 tii de 1973 les laissait sur le bord de la route, après qu’une pompe à injection a rendu l’âme au quatrième jour de course. En 2022, une autre 2002, une Turbo de 1975 cette fois, grillait tantôt sa pompe à essence, tantôt son compteur de vitesse (panne quasi éliminatoire pour une épreuve de régularité) en les privant d’un nouveau podium au classement général. Malchanceux mais résilient, l’équipage à la guigne de plomb repartait pour une nouvelle campagne en 2023. Avec la même BMW 2002 Turbo désormais infaillible… ou presque.

Media Image Image Géraldine Gaudy et Mathieu Sentis Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Les 234 voitures exposées avant le départ. DR

Le Tour Auto 2023 débute au Grand Palais éphémère, à Paris, point de départ d’un rallye historique qui s’achèvera cinq jours plus tard à Cannes. Au programme : 4 épreuves sur circuit (Dijon, Bresse, Charade, Paul-Ricard), 10 spéciales sur route fermées et plus de 2 000 km de liaisons sur route ouverte, non chronométrées mais tout de même soumises à des horaires de pointage précis (tout retard est pénalisé !). À bord, point de GPS, pas même une carte routière, juste un épais road-book noirci de directions à prendre et de distances entre deux cases. Pour ne pas s’égarer, mieux vaut donc être bien réveillé… Et nous ne croyions pas si bien dire !

« La grasse matinée a été bonne ?! » lance un commissaire à Géraldine à l'arrivée au Grand Palais, le jour du départ. ll est 6 h 45 du matin et, sous la structure faisant face à la tour Eiffel, les 234 voitures en course ont déjà pris la direction du château de Vaux-le-Vicomte. Seules présentes ? Deux autos, dont la nôtre, à deux doigts d’être déplacée par les Fenwick de l’imminent Salon du livre car son étourdi de pilote a lu la mauvaise ligne sur le road-book : 7 h 55 était l’arrivée la plus tardive à Vaux-le-Vicomte, lieu de départ officiel de l’épreuve, et non la dernière heure de sortie du Grand Palais. Cette fois, nous ne pourrons pas incriminer la voiture…

Première journée… de rodage

Sans conséquence (à ce moment, le Tour Auto n’a pas officiellement débuté et ne peut donc appliquer de pénalités de retard), cette erreur donnera tout de même le ton de cette journée de rodage. Trente-quatre secondes d’écart avec le temps idéal sur la première spéciale sur route (la Vingeanne), où nous peinons à respecter la vitesse moyenne imposée. En cause : un compteur fonctionnel depuis la veille au soir seulement et dont nous n’avons pu mesurer la différence entre ce qu’il affiche et la distance réelle parcourue. Un étalonnage pourtant indispensable pour respecter le plus scrupuleusement la vitesse moyenne sur les spéciales chronométrées, malgré la précision relative du tachymètre et les sinuosités du tracé qui cherchent à vous ralentir (voir vidéo embarquée en fin d'article).

Media Image Image Les épreuves chronométrées se déroulent tantôt sur route fermée… DR Media Image Image … tantôt sur circuit, où il faut se montrer le plus régulier possible. DR

Nouvelle gymnastique sur le circuit de Dijon-Prenois. Cette fois, il faut rééditer quatre fois le même temps au tour, à la seconde près. Passé dans le baquet de droite, j’indique à Géraldine si elle arrive en avance ou en retard à certains repères visuels en m’aidant de deux chronomètres à aiguilles (un dans chaque main car, là encore, tout chrono numérique mesurant les temps intermédiaires est banni !). Mieux vaut donc les déclencher précisément au passage de la ligne de chronométrage… ce qui ne sera pas le cas à cause de mes gros doigts. Nous roulerons alors décalés de plus ou moins 2 secondes sur cette épreuve, achevée à la 8e place sur 25 partants dans notre catégorie. Pour l’heure, les espoirs de podium sont encore loin.

Nous arrivons à Beaune à 21 h 00 et pensons avoir déjà quitté Paris depuis trois jours. En deçà de nos attentes, les résultats du jour n’ont rien enlevé de la magie du Tour Auto, ce rallye parfois perçu comme hautain et qui atteint à l’inverse tous les records de passion et de partage. Impossible de compter les spectateurs souriants agglutinés le long des routes dès le Grand Palais parisien aux premières heures (ou aux suivantes, pour nous) jusqu’à Beaune et la tombée de la nuit. Entre ces deux villes-étapes, chaque carrefour, chaque feu rouge, chaque arrêt dans les parcs de regroupement était saturé de public, dont certains membres répétaient curieusement les mêmes gestes et les mêmes paroles à la vision de notre monture.

Media Image Image De sublimes voitures anciennes, des spectateurs nombreux et passionnés… DR Media Image Image … et moult kilomètres parcourus du matin au soir : bienvenue au Tour Auto ! Ugo Missana

La 2002 s’approche. L’un vous regarde, ouvre plus grands ses yeux, sourit, pointe du doigt le bouclier avant, puis clame à son voisin cette fameuse anecdote à quelques mots près : « Regarde cette BMW 2002, c’est la version Turbo, la plus rare ! L’appellation est écrite à l'envers sur le bouclier avant pour que le conducteur qui précède le lise à l'endroit dans son rétro… et libère la file de gauche. Une autre époque ! » Une spécificité connue de moult passionnés, qui la content pour l’occasion à leur fils, leur neveu, leur petit cousin. Et voilà la légende transmise à une nouvelle génération.

Le coup de la pompe

Après une petite nuit, entamée à affiner nos tables de moyenne, recalculer l’étalonnage du compteur en fonction des résultats du jour, rejouer nos échanges pilote/copilote pour davantage de fluidité, nous repartons avec Géraldine plus concentrés que jamais. L'objectif ? Remonter dans un classement loin d’être perdu : il reste 4 jours de course et quelque 12 épreuves chronométrées ! Le circuit de Bresse sera notre première cible, malgré un tracé étroit et sinueux qui ne facilite pas la gestion du trafic en piste.

Las ! Nous n’y achèverons même pas le tour de reconnaissance, la 2002 Turbo s’arrêtant net à la sortie d’un virage serré à gauche. Stationnés dans l’herbe juste avant une épingle, nous admirerons au moins le ballet des Porsche 911, Jaguar XK, Lancia Stratos et autres Ferrari 275 GTB depuis notre point de vue privilégié, dont rêveraient les spectateurs… mais pas les commissaires de piste. Drapeau rouge, arrêt de la séance, exfiltration derrière un pick-up au bout d’une sangle, et nous voilà rejoints par nos mécanos Jean et Sébastien, déjà affairés sous la voiture pour changer la pièce incriminée : cette foutue pompe à essence, grillée comme l’an dernier. Le mauvais état du réservoir d’origine serait en cause.

Media Image Image La 2002 Turbo en piste sur le superbe circuit de Charade. DR Media Image Image Nous avons été moins chanceux au circuit de Bresse… DR

Au Tour Auto, toute épreuve manquée coûte 50 minutes de pénalité à l’équipage. Autant dire une éternité dans un classement où chaque manche s’achève avec environ 5 secondes de retard sur piste, plutôt 10 à 15 secondes en spéciale. Restait alors deux solutions : pester contre notre malchance et l’ingratitude d’une 2002 Turbo pourtant choyée ou décupler notre rage de vaincre pour décrocher des victoires d’étape.

Remontés comme des coucous (et non des couscous comme voudrait l’écrire le correcteur orthographique), nous abordons la spéciale suivante en parfaite symbiose. Les « tops » de Géraldine tombent au bon moment sur le compteur, la 2002 virevolte de virage en virage, les pièges annoncés sur le road-book sont anticipés, et cette spéciale de la côte roannaise s’achève avec le sentiment de n’avoir pu faire beaucoup mieux. Le résultat vient comme une récompense : nous décrochons ici notre première victoire de catégorie.

La chasse aux médailles

Beaune > Clermont-Ferrand le mercredi. Clermont-Ferrand > Valence le jeudi. Valence > Le Castellet le vendredi. Les étapes quotidiennes de 500 km s’enchaînent (voir nos résumés d'étape en vidéo), les réussites aussi : huit podiums de catégorie, trois victoires au total et même un temps scratch (meilleur temps absolu du plateau Régularité) dans l’ultime épreuve spéciale du samedi. De quoi décupler notre plaisir… et dédramatiser la seconde panne de pompe à essence survenue le vendredi, sur la liaison, dans le village de Sahune (Drôme). Une galère que nous n’échangerions finalement pour rien au monde. D’abord pour le fou rire né de la tentative de « réanimation » de la pompe par notre mécano préféré (une batterie 12 V, deux câbles, une clef de 13, ou le meilleur défibrillateur du monde !). Ensuite car le retard pris à la remplacer nous a contraints à hausser le rythme pour arriver dans les temps au départ de la spéciale du Ventoux.

Media Image Image Cinquante ans après sa commercialisation, la 2002 Turbo sait encore imprimer un joli rythme sur petites routes tortueuses. Ugo Missana

Sans même dépasser les limitations de vitesse sur un parcours très, très sinueux, la 2002 Turbo s’est alors métamorphosée de fidèle routière en authentique sportive. Au-delà de 4 000 tr/min où son turbo expire enfin tout son souffle, les 170 ch propulsent la légère carcasse de la 2002 vers l’avant, ses passagers vers l'arrière, sans tordre son châssis qui enfile les épingles comme des perles sous les hourras des spectateurs massés sur les bas-côtés. Certes marqué, le roulis n’altère pas le bel équilibre de la 2002, qui mêle un train avant incisif et un train arrière aussi coopératif que facile à maîtriser pour aider l’auto à enrouler les courbes. Le différentiel autobloquant assure une étonnante motricité, et nous sommes loin – du moins sur sol sec – de la réputation de « faiseuse de veuves » traînée par la 2002 Turbo à son lancement (les gommes d’époque étaient sans doute bien moins performantes…). En descente de col, seul le freinage donne des signes de fatigue, avec une pédale qui s’allonge progressivement. Un mal parfois connu des sportives modernes, systématiquement plus puissantes, souvent plus ennuyeuses.

Déjà le dernier jour, le meilleur, avec deux victoires sur trois spéciales. Et une arrivée sur Cannes escortée par les motards de la gendarmerie, indispensables pour se faufiler dans une circulation saturée de spectateurs venus admirer les 230 mamies franchir l’arche finale. Elle sera pour nous synonyme d’émotion… et de symbolique passage retour vers le monde réel. Quelle sublime parenthèse.

Media Image Image Huit podiums (dont trois victoires) de catégorie sur quatorze épreuves, ou le joli bilan de notre 2002 Turbo ! MaxK - L'argus

Bonus vidéo

Curieux de voir comment se déroule une épreuve de régularité sur route fermée ? Embarquez à bord de notre 2002 Turbo pour la dernière spéciale du Tour Auto, celle du pays de Faïence, où nous décrocherons la première place malgré quelques soucis de compteur !

Résultats du Tour Auto 2023

Podium final Régularité (VHC)

1 - Hamoniau/Dupard sur Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

2 - Martens/Pyck sur Morris Mini Cooper S 1275

3 - Poels/Prat sur Mercedes-Benz 300 SL

Podium final Compétition (VHC)

1 - Berchon/Bordier sur Jaguar Type E 3.8

2 - Wakeman/Blakeney-Edwards sur Shelby Cobra 289

3 - Bonnardel/Bonnardel sur Jaguar Type E 3.8

À lire aussi La 2002 Turbo affronte la BMW M240i !

Tags