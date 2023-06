Leclerc va vendre l'essence à prix coûtant cet été Leclerc annonce une nouvelle opération en faveur des automobilistes pour les grandes vacances d’été. Le carburant sera vendu à prix coûtant dans toutes les stations de l’enseigne les week-ends du 30 juin au 13 août 2023. Aucune offre similaire n'a été annoncée chez les autres distributeurs pour l'instant.

Bonne nouvelle pour les automobilistes à l’approche des premiers départs en vacances. Leclerc vient d'annoncer une nouvelle opération de vente de carburant à prix coûtant pour cet été. Elle sera valable tous les week-ends du 30 juin au 13 août et dans les 696 stations-service de l’enseigne de grande distribution. « C'est la première fois que l'enseigne reconduit cette opération pendant 7 week-ends d'affilée lors des grandes vacances », précise Leclerc dans son communiqué.

Une baisse de 1 à 2 centimes par litre de carburant

Avec cette opération à prix coûtant, il ne faut pas s’attendre à une grande baisse des tarifs à la pompe. Elle représente généralement 1 à 2 centimes par litre de carburant, ce qui représente environ 1 euro d’économie sur un plein de 50 litres. Il faut dire que la marge des distributeurs n’est pas élevée et ils n’ont pas le droit de vendre l’essence à perte. Il faut également rappeler que les carburants sont des produits fortement taxés. La TVA et la TICPE constituent plus de la moitié du prix d’un litre de carburant en France.

Des offres similaires chez les autres distributeurs ?

A l’heure d’écrire ces lignes, aucune autre enseigne n’a annoncé une opération similaire à celle de Leclerc pour cet été. Seul Casino propose une offre sur les carburants. « C’est une opération que l’on propose depuis maintenant plus d’un an. Elle permet d’avoir le carburant à 1 euro le litre grâce à un système de bons d’achat à dépenser dans nos magasins », précise un porte-parole de l’enseigne, contacté par L'argus. Avant d’ajouter que « cette offre devrait perdurer tout l’été, sans certitude à ce jour ».

Il faut également mentionner Total Energies. Depuis février, le pétrolier plafonne le prix de ses carburants à 1,99 euro le litre. Une opération qui profite peu aux automobilistes ces derniers temps. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Transition énergétique, le prix de l’essence SP95-E10 est à 1,84 € le litre en moyenne, celui du diesel à 1,70 € le litre. Pour info, l'offre de Total Energies sera valable toute l'année 2023.

