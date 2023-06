Les carabinieri italiens ont reçu leur nouvelle voiture Les carabiniers (carabinieri en italien) vont rouler en Alfa Romeo Tonale hybride de 160 ch. Une flotte de 400 véhicules leur sera livrée d’ici à fin 2024. Le véhicule en question reçoit quelques modifications par rapport au SUV de série.

A l’instar de la Police et de la Gendarmerie, les carabinieri italiens vont désormais rouler en SUV. Pas en Peugeot 5008 comme dans l’Hexagone, mais en Alfa Romeo. Le choix de cette marque coule de source puisque les deux entités sont historiquement liées depuis les années 1950. « Le premier modèle a été la 1900 M ‘Matta’ en 1951. Un an plus tard, la berline 1900 devint la première ‘Gazzella’, qui signifie intervention d’urgence », rappelle le constructeur dans un communiqué. Le lien entre Alfa Romeo et les carabinieri s’est poursuivi avec notamment l’Alfetta, la 75, la 156 et jusqu’à la Giulia Quadrifoglio de 510 ch en 2016.

Le premier SUV des carabinieri italiens

Leur nouveau véhicule est l’Alfa Romeo Tonale, le dernier modèle lancé par la marque italienne. C’est la première fois que les carabinieri vont rouler en SUV. Qui plus est dans une version électrifiée. La motorisation retenue n’est pas l’hybride rechargeable de 280 ch, mais le 1.3 litre à hybridation légère de 160 ch. Le premier exemplaire a été livré fin juin en présence du patron d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, et de Teo Luzi, le commandant de l’Arme des carabiniers italiens. « Il fait partie d'un premier lot de 400 Tonale, qui feront partie de la flotte de véhicules entre juillet et la fin de l’année 2024 », indique le constructeur. Les Tonale des carabinieri serviront comme unités mobiles sur tout le territoire italien. Ils viendront en renfort de la flotte de Giulia 2.0 TB 200 déjà existante.

Media Image Image C'est la première fois que les carabinieri italiens roulent en SUV, qui plus en dans une version hybride. Alfa Romeo

Quelles différences avec un Tonale classique ?

L’Alfa Romeo Tonale hybride des carabinieri n’est pas exactement identique au modèle de série. Il dispose d’un blindage pour protéger les agents et d’un habitacle aménagé pour permettre le transport de prisonniers. Les habillages intérieurs ont également été modifiés pour permettre la conduite avec un gilet pare-balles, une arme à feu et une torche. Le Tonale présente aussi une livrée spécifique aux couleurs des forces de l’ordre italienne (rouge et bleu avec un toit blanc), d’une sirène et de feux à LED bleus sur le toit et les rétroviseurs.

