Les constructeurs qui vendent le plus de SUV dans le monde En 2022, c’est Toyota qui a écoulé le plus de SUV sur la planète, devant Volkswagen et Hyundai. Les marques françaises - Renault et Peugeot - sont loin derrière, selon un classement du cabinet Inovev.

Toyota est le constructeur qui a vendu le plus de SUV dans le monde en 2022. Son modèle le plus diffusé est le RAV4.

Le succès des SUV ne démérite pas. Selon une étude du cabinet Inovev, plus de 32 millions de modèles ont été vendus dans le monde en 2022. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le constructeur qui en écoule le plus n’est pas américain mais asiatique. Il s’agit de Toyota avec 3,2 millions d’unités diffusées l’année dernière, soit environ 10% de la production mondiale. C'est en grande partie grâce au RAV4 qui a été la voiture le plus vendue l'an passé (plus de 1 million d'unités selon les chiffres de Jato), toutes catégories confondues. « Toyota arrive en première position et devance largement ses concurrents », analyse Inovev. En effet, Volkswagen - deuxième du classement - arrive loin derrière avec « seulement » 1,9 million de SUV vendus (le Tiguan Allspace est le plus vendu devant le T-Roc).

Le top 15 des marques qui vendent le plus de SUV. En jaune, Renault (24e), Dacia (31e) et Peugeot (34e).

Les écarts sont ensuite plus serrés : Hyundai avec 1,8 million (grâce au Tucson), Honda avec 1,5 million (grâce au CR-V), Kia avec 1,4 million (grâce au Seltos, non vendu en France) ou encore Ford avec 1,3 million (grâce au Kuga/Espace). Nissan, Jeep, BMW et Chevrolet complètent le top 10. Le premier constructeur chinois est BYD. Il occupe la 12e place, derrière Tesla (merci au Model Y) mais devant Mercedes et Audi. Par groupe, Toyota conserve la tête des ventes avec 3,6 millions de SUV vendus dans le monde l'année dernière (avec sa marque premium Lexus qui a vendu près de 300 000 modèles), devant le groupe Volkswagen (3,4 millions) et Hyundai Motor Group (3,3 millions).

Où sont les constructeurs français ?

Si Toyota performe autant sur le segment des SUV, avec notamment son RAV 4 qui s'est vendu à près de 900 000 unités en 2022, c’est parce que le constructeur est bien implanté sur les marchés à très fort potentiel : la Chine (11,16 millions de modèles vendus en 2022) et les Etats-Unis (7,63 millions). Deux pays dans lesquels les marques françaises sont inexistantes. Ce qui explique leur absence aux avant-postes. Renault n'est que 24e avec 377 267 SUV écoulés en 2022, tandis que Peugeot est 34e avec 227 962 unités. Ni Citroën, ni DS ne sont présents dans le classement d'Inovev. En Europe (un peu plus de 5 millions de ventes l’année dernière), les SUV français sont déjà mieux représentés. Deux modèles occupent le top 10 des meilleures ventes en 2022 : le Peugeot 2008 (137 404 unités, 3e place) et le Renault Captur (128 898 unités, 7e place).

Le Volkswagen T-Roc a été le modèle le plus vendu en Europe l'an passé. Le Peugeot 2008 est le SUV français le plus vendu sur le sol européen.

La fin des SUV ?

Les ventes de SUV ont augmenté sur tous les continents ces cinq dernières années. En Europe, leur part de marché a même atteint les 50% en 2022, contre 23% en 2015. Si un risque de saturation n’est pas à exclure, Inovev ne croit pas à la mort prochaine des SUV. « Compte tenu de l’offre développée par les constructeurs, il est probable que le volume de SUV continue à augmenter à court terme dans le monde », précise le cabinet, estimant que les ventes annuelles de SUV pourraient atteindre les 35 millions d’unités dans le monde d’ici à 2025.

Marque Ventes mondiales de SUV en 2022 Toyota 3 228 859 Volkswagen 1 887 690 Hyundai 1 816 028 Honda 1 507 321 Kia 1 451 764 Ford 1 313 140 Nissan 1 024 113 Jeep 962 767 BMW 941 663 Chevrolet 932 787 Tesla 892 247 BYD 873 789 Changan 851 772 Mercedes 818 130 Audi 765 379 Chery 723 052 Haval 701 263 Mazda 696 599 Geely 631 940 Suzuki 617 187 Subaru 605 296 MG 493 798 Volvo 462 574 Renault 377 267 Tata 352 626 Mahindra 343 690 Skoda 332 302 Buick 322 521 Mitsubishi 311 356 Lexus 296 135 Dacia 283 192 GMC 260 891 Cadillac 243 801 Peugeot 227 962 Seat 227 273 GAC 209 389 Land Rover 206 768 Jetour 177 228 Opel 177 212 Autres 3 851 669

