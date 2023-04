Les coulisses et insolites du Tour Auto 2023

Du 17 au 22 avril, nos journalistes Géraldine Gaudy et Mathieu Sentis ont participé au Tour Auto au volant d'une BMW 2002 Turbo. Cinq jours de course, 14 épreuves chronométrées, plus de 2 000 km entre Paris et Cannes, ou moult occasions de vivre des situations insolites. En 50 images légendées, voici les coulisses absents des résumés officiels de ce rallye historique...