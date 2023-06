Les pires excès de vitesse relevés par les voitures-radars Révélation L’argus. Les voitures-radars confiées aux prestataires privés ont permis de relever 745 grands excès de vitesse en 2021 ! Combien de véhicules surpris en infraction roulaient à plus de 200 km/h ? Où ont-elles été commises ? À quel moment ? En avant sur la piste des délinquants du volant…

Par Pascal Pennec

Voir les photos Les voitures-radars conduites par des chauffeurs privés ont réalisé plus de 6 millions de contrôles en 2021. Pascal Pennec

Bévue administrative ou pas ? On ne saura peut-être jamais si le phénoménal fichier recensant les 6,65 millions de contrôles automatiques réalisés par les voitures radars conduites par des chauffeurs privés s’est retrouvé volontairement ou par erreur en ligne sur la plate-forme de données du Gouvernement, data.gouv.fr. L’argus a déjà eu l’occasion d’en diffuser les grandes lignes. Pour mémoire :

Après les régions Normandie en 2018, Bretagne, Pays de la Loire et une partie du Centre-Val-de-Loire en 2020, les voitures ont progressivement été confiées au privé en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine.

Entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre suivant, le nombre de départements concernés est ainsi passé de 18 à 39.

janvier 2021 et le 31 décembre suivant, le nombre de départements concernés est ainsi passé de 18 à 39. Dans le même temps, le nombre de voitures externalisées a bondi de 83 à 150.

Ces radars mobiles privés ont totalisé 6 650 776 contrôles en 2021, dont 8,2 % se sont révélés positifs, soit 545 000 messages d’infraction.

dont 8,2 % se sont révélés positifs, soit 545 000 messages d’infraction. Les contrôles ont eu lieu à 96,3 % sur des routes bidirectionnelles limitées à 80 ou 90 km/h hors agglomération (un peu plus de 70 % sur le réseau à 80 km/h et 26 % sur celui à 90 km/h), seulement 2,5 % sur celui à 70 km/h, et 1,16 % sur les voies rapides (58 000 sur les axes à 110 km/h et 19 000 sur autoroutes à 130 km/h). Quant aux bretelles et rues à 50 km/h, on y dénombre à peine 750 contrôles !

Combien d'excès de vitesse de plus de 50 km/h ?

Media Image Image Sur l'ensemble des infractions, 745 excès de vitesse de plus de 50 km/h ont été relevés. DURIS Guillaume - stock.adobe.co

Après avoir évoqué dans un précédent article les excès de vitesse de masse constatés par ces voitures radars, L’argus s’intéresse aujourd’hui aux grands excès de vitesse, ceux de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse limite… et après déduction de la marge technique de 10 % propre aux radars mobiles (à partir de 100 km/h) ! Il s’agit d’infractions sanctionnées d’un PV de 5e classe et même de délits en cas de récidive. Selon nos calculs, leur nombre s’est élevé à 745, soit 0,14 % du demi-million d’infractions constatées. Plus précisément :

518 excès entre 50 et 59,9 km/h au-delà de la vitesse autorisée ;

165 entre 60 et 69,9 km/h de trop ;

40 entre 70 et 79,9 km/h ;

12 entre 80 et 89,9 km/h ;

6 entre 90 et 99,9 km/h ;

4 « méga » grands excès de vitesse de 100 km/h et plus !

21 bolides à plus de 200 km/h !

La Sécurité routière ayant volontairement limité les contrôles sur voies rapides avec ce type de radars (77 000 recensés, soit 1,16 %), peu de prises spectaculaires sont à signaler. Mais on retiendra tout de même 21 bolides surpris à plus de 200 km/h : 4 sur autoroutes (limitées à 130 km/h), 14 sur voies à 110 km/h, 1 sur route à 90 km/h et 2 sur celles à 80 km/h. C’est sur une 2 x 2 voies limitée à 110 km/h que le record de vitesse de pointe (mais pas de vitesse retenue) a été enregistré : 235 km/h chrono ! ​​​​​

Les 5 pires excès sur le réseau à 130 km/h

Media Image Image Sur la vitesse relevée par le radar embarqué des voitures privées, on applique une marge d'erreur technique de 20 %. L'argus

Est-ce par peur du gendarme, et en particulier des ERI et leurs Alpine ? Parmi les 745 grands excès de vitesse comptabilisés, seuls quatre se sont donc produits sur autoroute, soit 0,5 %… à comparer au 0,3 % des 6,65 millions de contrôles qui ont eu lieu sur ce réseau. La plus grosse « perf' » a eu lieu le 16 décembre à 10 h 02 en Maine-et-Loire, sur l’A87 à la jonction avec l’A11 au niveau des Ponts-de-Cé (Angers), avec un 220 km/h chrono. Soit une vitesse retenue de 198 km/h sur le PV après retrait des 10 % de marge, donc un excès de « seulement » 68 km/h ! Trois autres fusées ont été surprises à plus de 200 km/h : une sur l’A84 près de Caen et deux autres tout proches l’une de l’autre sur l’A23, au sud-est de Lille. Bizarre, le cinquième excès a été repéré en Île-de-France, région où les voitures-radars sont encore aux mains des policiers et gendarmes (explication à suivre).

Date Heure Lieu (commune, dépt., axe) Vitesse enregistrée Vitesse

retenue* Excès 16/12/2021 10 h 02 Les Ponts-de-Cé (49), A87 220 198 + 68 km/h 29/5/2021 16 h 21 Mondrainville (14), A84 218 196 + 66 km/h 17/10/2021 15 h 08 Orchies (59), A23 206 185 + 55 km/h 24/9/2021 20 h 02 Péronne-en-Mélantois (59), A23 201 180 + 50 km/h 6/1/2021 09 h 22 Argenteuil (95), A15 193 173 + 43 km/h

* après application de la marge d'erreur technique de 10 %

Les 5 pires excès sur le réseau à 110 km/h

Media Image Image Le record absolu de flagrant délit d'excès de vitesse a été relevé à La Barbâtre (Vendée) sur la D38. Score enregistré : 235 km/h. L'argus

Quarante et un des 745 grands excès de vitesse ont été constatés sur ce réseau rapide, soit 5,5 % du total. Dont le record de V max à 235 km/h. C’était le 18 novembre 2021 à 12 h 43 dans le sud de l’île de Noirmoutier (Vendée) sur la RD38, entre le fameux pont et la commune de Barbâtre, dans une grande ligne droite heureusement à 2 x 2 voies. Après déduction de la marge de 10 %, c’est donc une vitesse de 211 km/h qui a été retenue, soit un excès de 101 km/h. On déplore aussi quatre excès à plus de 220 km/h, quatre autres d’au moins 210 km/h, cinq de 200 km/h et plus, tous sur des routes à 2 x 2 voies sauf à La Hague (une trois-voies bidirectionnelles). Rapporté au nombre restreint de contrôles sur ce type de voies (0,9 % des 6,65 millions), la pêche y est donc très bonne. Les conducteurs en mal de sensations peuvent se réjouir qu’il n’y en ait pas davantage.

Date Heure Lieu (commune, dépt., axe) Vitesse enregistrée Vitesse

retenue* Excès

(en km/h) 18/11/2021 12 h 43 Barbâtre (85), D38 235 211 + 101 24/11/2021 17 h 30 Saint-Laurent (22), D767 228 205 + 95 8/1/2021 15 h 20 Saint-Léger-les-Vignes (44), D751 227 204 + 94 21/12/2021 12 h 45 La Hague (50), D901 226 203 + 93 23/9/2021 17 h 57 Guégon (56), RN24 222 199 + 89

* après application de la marge d'erreur technique de 10 %

Les 5 pires excès sur les voies à 90 km/h

Media Image Image En juin 2021, un conducteur a été flashé à 229 km/h sur une portion de route limitée à 90 km/h ! L'argus

Alors que 26 % des contrôles se déroulent sur ce réseau, 15,3 % des grands excès y ont été enregistrés (114 faits précisément). C’est sur une voie à 90 km/h que la médaille d’argent des vitesses a été décrochée, à raison d’un 229 km/h. Après retrait de la marge, cela représente un excès de 116 km/h… soit le plus élevé constaté par un radar externalisé ! Heureusement, il n’a pas eu lieu sur une route bidirectionnelle mais sur une rocade autoroutière, la RN136 à Rennes, au niveau de la sortie n° 15. C’était le 1er juin 2021 à 10 h 09. Même constat pour trois des cas suivants, qui ont eu lieu respectivement sur les rocades de Lille et de Longwy, et sur l’A28 au nord du Mans. Contrairement à l’excès de 183 km/h relevé au nord-est d’Angers sur la simple D766.

Date Heure Lieu (commune, dépt., axe) Vitesse enregistrée Vitesse

retenue* Excès

(en km/h) 1/6/2021 10 h 09 Rennes (35), RN136 229 206 + 116 11/12/2021 23 h 33 Saint-André-lez-Lille (59), M652 196 176 + 86 28/9/2021 19 h 07 Herserange (54), N52 188 169 + 79 8/4/2021 16 h 29 Jarzé-Villages (49), D766 183 164 + 74 2/8/2021 14 h 18 Saint-Jean-d’Assé (72), A28 182 163 + 73

* après application de la marge d'erreur technique de 10 %

Les 5 pires excès sur les routes à 80 km/h

Voilà le terrain de chasse par excellence des voitures-radars privées : les routes à 80 km/h. Elles totalisent plus de 70 % des contrôles. Pour quel bilan ? Précisément 471 grands excès de vitesse, soit 63,2 %. On ne peut que déplorer ce genre de folie sur route bidirectionnelle, où l’inattendu peut survenir à tout moment (tracteur déboulant d’un chemin, groupe de cyclistes derrière un virage, véhicule en panne empiétant sur la chaussée…), en particulier dans des zones touristiques. C'est le cas de ce véhicule surpris à 214 km/h près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, ou de celui flashé à 210 km/h au niveau de La Bazouge-du-Désert, en peine campagne bretonne au cœur de l’été ! Même constat pour les autres cas mentionnés ici.

Date Heure Lieu (commune, dépt., axe) Vitesse enregistrée Vitesse

retenue* Excès

(en km/h) 19/9/2021 20 h 59 Saint-Hilaire-de-Riez (85), D38B 214 192 + 112 23/7/2021 13 h 30 La Bazouge-du-D. (35), D177 210 189 + 109 18/12/2021 9 h 25 Lourmais (35), D795 195 175 + 95 14/8/2021 17 h 46 Geloux (40), D38 189 170 + 90 25/6/2021 16 h 42 Suzay (27), D6014 186 167 + 87

* après application de la marge d'erreur technique de 10 %

Les 5 pires excès sur les voies à 70 km/h

Media Image Image Deux pour-cent des grands excès de vitesse ont été relevés sur les voies à 70 km/h. L'argus

Seuls 2 % des grands excès de vitesse ont été relevés sur les voies à 70 km/h, correspondant grosso modo à la proportion de contrôles (2,5 % des 6,65 millions). Parmi les cinq infractions mentionnées ci-dessous, seule celle de Darnétal (près de Rouen) a été relevée sur une voie rapide. Les autres ont eu lieu dans des zones de ralentissement en rase campagne, ce qui s’avère sans doute autrement plus grave. Car 161 km/h à une intersection, même dans une belle ligne droite de Sologne, ça ne pardonne pas en cas d’imprévu. Pas plus qu’un 154 km/h sur une nationale bidirectionnelle au sud de L’Aigle ou ailleurs.

Date Heure Lieu (commune, dépt., axe) Vitesse enregistrée Vitesse

retenue* Excès

(en km/h) 26/8/2021 8 h 52 Millançay (41), D922 161 144 + 74 11/7/2021 18 h 43 Charencey (61), RN12 154 138 + 68 4/4/2021 18 h 40 Darnétal (76), RN28 144 134 + 64 15/9/2021 20 h 45 Les Quatre-Tourelles (37), D751 143 128 + 58 8/6/2021 14 h 56 Cormainville (28), D927 141 126 + 56

* après application de la marge d'erreur technique de 10 %

Les pires excès sur les bretelles d'accès ou rues à 50 km/h

Media Image Image Il y a avait 150 voitures-radars externalisées en 2021. On en compte 223 depuis le début de l'année 2023. DR

Impressionnant : alors que les voies à 50 km/h ont fait l’objet de très peu de contrôles (749 seulement, dont aucun durant l’été), c’est là que 13 % des grands excès de vitesse ont été constatés ! Autre source d’étonnement, les excès les plus forts ont été commis sur l’A15, au nord-ouest de Paris, alors que cette courte autoroute à 2 x 3 ou 2 x 4 voies n’est pas limitée à 50 km/h, surtout que les sociétés privées chargées de manier les voitures-radars n’ont rien à faire en Île-de-France ! Les coordonnées GPS des infractions renvoient pour la plupart sur un périmètre autour d’Argenteuil, Franconville, Gennevilliers, Herblay-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, Sannois. Seule explication : ces mesures ont été faites sur des bretelles d’accès ou de sortie de l’A15 par la société en charge de la maintenance des voitures-radars (Fareco Fayat), dont le siège se trouve justement à Gennevilliers. À cela s’ajoutent de nombreuses mesures sur des petites routes du Calvados (à Tracy-Bocage, D17) et du Finistère en bord de mer (Concarneau, Le Conquet) à des allures respectables. Trois zones de test peut-être…

Date Heure Lieu (commune, dépt., axe) Vitesse enregistrée Vitesse

retenue* Excès

(en km/h) 25/1/2021 12 h 02 Herblay-sur-Seine (95), A15 139 125 + 75 2/9/2021 11 h 51 Argenteuil (95), A15 132 118 + 68 25/1/2021 12 h 16 Montigny-lès-Cormeilles (95), A15 132 118 + 68 20/10/2021 12 h 08 Herblay-sur-Seine (95), A15 130 117 + 67 31/3/2021 10 h 22 Gennevilliers (92), A15 128 115 + 65

* après application de la marge d'erreur technique de 10 %

En conclusion Avoir confié les voitures-radars à des sociétés privées dans huit premières régions a été énormément critiqué. Force est de reconnaître qu’elles font le job, puisque les 6,65 millions de contrôles de la vitesse réalisés uniquement en roulant (contrairement aux agents qui ont le droit de les utiliser en stationnement) ont permis de constater plus d’un demi-million d’excès de vitesse sur le réseau secondaire, de loin le plus dangereux et le moins surveillé par les autres radars, qu’ils soient automatiques ou aux mains des gendarmes. Quant aux 745 relevés à des allures folles, nul doute qu’ils auraient échappé aux pandores, bien en peine de les poursuivre avec leurs Kangoo de patrouille pour relever les immatriculations… Quoi qu’en disent les opposants à cette privatisation, force est de reconnaître que, si la Sécurité routière avait pour seul but de « faire du chiffre », elle imposerait une utilisation des radars mobiles sur le réseau à 110 km/h, voire sur celui à 50 km/h, de loin les plus prolifiques par rapport au temps passé. Or ce n’est pas le cas, bien au contraire.

Et maintenant ?

En décembre 2021, on comptait 150 voitures externalisées, qui ont effectué 1 016 927 contrôles. Soit une moyenne de 6 779 contrôles par auto ! À ce rythme, et sachant que leur nombre est passé au début de cette année à 223, une petite extrapolation montre que 1,5 million de relevés doivent être effectués chaque mois depuis janvier… ce qui en fera 18 millions donc pour l’année 2023. Et ça n’est pas fini. Quand les cinq dernières régions y seront également passées (Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur), probablement en 2025 ou 2026, ce seront alors 400 voitures qui seront en service. Sur cette base, elles totaliseraient 32,5 millions de contrôles par an !

