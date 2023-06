Les Renault Twin’Run et Zoe e-Sport annonçaient déjà l'Alpine A290 Avec l’Alpine A290 attendue fin 2024, Renault proposera une citadine électrique sportive inspirée par la R5. Le constructeur concrétisera ainsi ce que préfiguraient les concept-cars Twin’Run et Zoe e-Sport Concept, datant de 2013 et 2017 respectivement.

Par MaxK

Voir les photos Le concept Renault Twin'Run (ci-dessus) préfigurait déjà, par certains aspects, la future Alpine A290. Renault

La future Alpine A290, préfigurée par le concept A290_B, annonce une citadine sportive électrique au "A" fléché étroitement dérivée de la future Renault 5 E-Tech. Sa version de série doit entrer en production fin 2024 à Douai. Avant l’A290_B, Renault avait déjà présenté deux concepts de citadines très musclés qui, eux, n’ont jamais été décliné en série. Chacune à leur manière, la Twin’Run de 2013 et la Zoe e-Sport de 2017 annonçaient déjà l’Alpine A290.

Media Image Image Le concept A290_B annonce l'A290 qui sortira fin 2024. Alpine

Twin’Run, ou la R5 Turbo réincarnée en Twingo

Au Grand Prix de Monaco 2013, Renault présenta au public le concept Twin’Run. Celui-ci annonçait le style de la Twingo de troisième génération, inspiré, déjà, par la silhouette de la Renault 5. Et déjà, elle était équipée de feux avant additionnels et carrés évoquant ceux, ronds, des R5 Turbo de rallye. Ces blocs optiques étaient au nombre de quatre, contre deux sur l’A290.

Media Image Image La Twin'Run était animée par un V6 central-arrière de 320ch. Renault Media Image Image Avec la Twin'Run, Renault annonçait la Twingo III inspirée par la R5. Renault

La Twin’Run était mue par un V6 3.5 de Mégane Trophy installé en position centrale, délivrant 320 ch aux roues arrière. Hélas, la seule tentative sportive de la Twingo III de série fut sa version GT de 110 ch, timide même comparée à la Twingo II RS de 133 ch qui l’avait précédée.

Les designers de la Renault Twingo III utilisaient une R5 Turbo comme référence visuelle. Renault Comme celui de la R5 Turbo, le moteur de la Twingo III se trouve dans la moitié postérieure de la voiture. Renault Certains croquis préparatoires mettent en exergue la filiation stylistique entre la R5 Turbo et la Twingo III. Renault

Zoe e-Sport Concept, une idée de sportivité électrique

Au salon de Genève 2017, Renault, alors engagé en Formule E et toujours pionnier sur le segment des citadines électriques avec la Zoe, voulut prouver que cette dernière pouvait être sportive. Le constructeur au losange y présenta donc le concept Zoe e-Sport, animé par deux moteurs électriques lui fournissant 460 ch et une transmission intégrale.

Media Image Image La Renault Zoe e-Sport Concept affiche une puissance de 460 ch. Renault

Cette mécanique s’accompagnait de voies élargies, d’un châssis renforcé et d’une carrosserie bodybuildée, sans oublier un allègement digne d’une voiture de course permettant de contenir le poids du véhicule à 1 400 kg malgré la présence de deux batteries de 40 kWh chacune. Au cours des deux années qui suivirent, certains responsables du projet laissèrent entendre dans divers médias que l’idée d’une citadine électrique sportive de série dérivée de ce concept n’était pas à exclure. Mais la Zoe n’a pas eu droit à sa variante vitaminée et doit quitter le marché en 2024, comme la Twingo. Le prototype e-Sport est donc resté sans suite...pour l’instant.

Media Image Image Le concept e-Sport fut conçu comme une voiture de circuit 100 % électrique. Renault

Alpine A290, une « GTI » de l’ère électrique

L’Alpine A290 combinera donc une silhouette inspirée par la Renault 5 et un groupe motopropulseur électrique à hautes performances, synthétisant les travaux ayant abouti aux concept-cars Twin’Run et Zoe e-Sport. Elle reposera sur la plate-forme CMF B-EV de l’Alliance Renault Nissan. Selon nos informations, elle sera lancée avec le moteur électrique de 220 ch déjà proposé pour la Mégane E-Tech, associé aux roues avant, à un prix proche des 40 000 €. Une variante plus accessible, reprenant le moteur de 150 ch de la future R5, se positionnera en entrée de gamme dans un second temps autour de 35 000 €. Ces deux versions partageront une batterie de 52 kWh. Elles concurrenceront la nouvelle Abarth 500e ainsi que les prochaines Mini Cooper E et SE.

Media Image Image L'Alpine A290 sera étroitement dérivée... Alpine Media Image Image ...de la future Renault 5 électrique. Renault

Toujours d’après nos sources, Alpine envisage une version bimoteur à transmission intégrale, soit une configuration semblable à celle de la Zoe e-Sport. La puissance de cette A290 serait toutefois inférieure et s’établirait à 280 ch, de quoi rivaliser avec la Volkswagen ID.2 GTX à venir. L’ère des « GTI » électriques point à l’horizon.

Media Image Image Imaginée ici par notre illustrateur, l'Alpine A290 de série se montrera un peu plus sage que le concept. L'argus - Oufti design

Tags