Les voitures électriques qui ont servi à La Poste depuis plus de 120 ans Saviez-vous que le véhicule électrique existe depuis plus de 120 ans ? La preuve avec La Poste qui a réalisé sa première tournée à bord d'un véhicule zéro émission en 1901. L’occasion de revenir sur ces quelques modèles parmi les Citroën, Peugeot ou Renault qui ont servi, et qui servent encore, au transport du courrier.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La Poste entretient une relation depuis plus de 120 ans avec le véhicule électrique. La Poste

Si la voiture électrique est au cœur de l'actualité, elle fait parler d’elle depuis la naissance de l'automobile à la fin du XIXe siècle. A l'époque, les artisans-constructeurs sont partagés entre le moteur à combustion (notamment celui inventé par Gottlieb Daimler) ou la machine électrique. Le véhicule à batterie, plombé par sa faible autonomie et son poids élevé - deux points toujours d’actualité - ne parvient pas à s'imposer face à la solution thermique. Pourtant, il fut d’une grande utilité dans certains secteurs, comme celui du transport postal qui se prête parfaitement à l’utilisation de ce type de véhicule.

La Poste, pionnière dans le domaine de l’électrique

Ce fourgon électrique Mildé a servi à la société des Messageries des Postes de France en 1904. Ses batteries pesaient 600 kg. La Poste Ce petit tricycle électrique a été conçu par Peugeot pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se nommait VLV pour Voiture Légère de Ville. La Poste L'entreprise française s'est également associée avec une société rochelaise dans les années 1990. Le Volta ci-contre est né de cette collaboration. La Poste En 1985, Renault s'associe à La Poste et lance son Express électrique. Mais une fois encore, l'autonomie du véhicule est jugée trop faible. DR Au début des années 1990, La Poste expérimente un autre partenariat avec un constructeur français : Peugeot. La marque au Lion lance alors en test sa Peugeot 106 électrique. eBay Dans le cadre de son plan "transports propres", La Poste s'équipe de 100 quads électriques en 2009, dont ce modèle de la marque Matra. DR En 2019, La Poste devient la première entreprise à tester ce nouveau prototype conçu par Renault. L'EZ-Flex est un petit véhicule électrique destiné aux livraisons en zone urbaine. La Poste

Qui a dit que Renault était pionnier dans le domaine de l’électrique ? En effet, La Poste a depuis longtemps utilisé des voitures électriques pour livrer ses clients. Dès 1901, le marché du transport postal de Paris s'équipe d’une dizaine de modèles capables de rouler jusqu’à 18 km/h et tracter 600 kg de courrier sur 65 km. En 1904, le fourgon électrique Mildé est envoyé dans les rues de la Capitale, mais le problème du poids des batteries pousse l'entreprise à se tourner vers une flotte thermique dès 1908. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir l'électrique faire son retour au sein de La Poste, afin de pallier à la pénurie de carburant. De 1941 à 1945, Peugeot fabrique alors 400 exemplaires de son tricycle VLV, doté d’une autonomie de 70 km pour une vitesse de 36 km/h, suffisant pour se rendre de boîte aux lettres en boîte aux lettres.

Media Image Image Dès sa sortie en 2011, le Renault Kangoo électrique de première génération file entre les mains des postiers. L'argus Media Image Image Il ne sera pas le seul utilitaire à se parer de la teinte jaune. Le Citroën Berlingo a également servi à la société française. L'argus

Dans les années 1970, les chocs pétroliers relancent la voie des véhicules électriques. En partenariat avec La Poste, Renault décide de lancer une version électrique de son Express, doté d'une autonomie comprise entre 100 et 120 km. De son côté, Peugeot propose un prototype J5 en1989 ainsi qu’une 106 électrique en 1992. Trente ans plus tard, l’entreprise française de transport postal a conservé ses liens avec les constructeurs tricolores. Elle s’est d'ailleurs attachée les services de Peugeot Partner, Citroën Berlingo ou encore Renault Kangoo.

Un investissement de 200 millions d’euros dans le véhicule électrique

Media Image Image En 2022, La Poste a annoncé un investissement de 200 millions d'euros sur trois ans pour l'achat de 8 000 nouveaux véhicules électriques. DR

L’avenir s’annonce en vert pour La Poste. L'an dernier, elle a annoncé investir à hauteur de 200 millions d’euros pour l'acquisition de 8 000 nouveaux véhicules électriques d’ici à 2025. Ces modèles vont venir s’ajouter à la flotte de 7 000 véhicules zéro émission déjà existante. De quoi porter le nombre d'unités total à 15 000 et ainsi accentuer le statut d'entreprise disposant de la première flotte de véhicules électriques au monde.

