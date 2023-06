Lexus LBX (2023). A bord du SUV hybride, concurrent des Audi Q2 et DS3 Le Lexus LBX est un SUV urbain à moteur hybride développé sur la base du Toyota Yaris Cross. Voici nos premières impressions en vidéo sur ce futur rival des Audi Q2, DS 3 et autres Peugeot 2008, dont la commercialisation est prévue pour début 2024.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Le Lexus LBX est un petit SUV à moteur hybride développé sur la base du Toyota Yaris Cross. Il sera lancé en Europe début 2024 à partir de 34 000 euros, environ. Laurent Lacoste - L'argus

Lexus est connu pour ses grandes berlines et SUV taillés pour le marché américain. Par le passé, le constructeur japonais a déjà tenté de séduire la clientèle européenne avec la CT 200h, une Prius déguisée en berline premium. Sans grand succès. La marque revient à la charge cette année avec le LBX. Fini le profil de berline compacte, ce nouveau modèle - développé spécifiquement pour l’Europe - prend la forme d’un SUV urbain. Une carrosserie qui n’a pas été choisie au hasard : ce segment est l’un des plus importants sur le Vieux Continent.

Une cousine premium de la Toyota Yaris Cross

Le LBX n’est pas un modèle entièrement développé par Lexus. Il partage sa plate-forme GA-B avec sa cousine de chez Toyota, la Yaris Cross. Cependant, si cette dernière est fabriquée en France (Valenciennes), le LBX est produit au Japon, comme toutes les Lexus vendues en Europe. Avec ses 4,19 mètres de long (soit 1 cm de plus que la Yaris Cross), le LBX est de loin le modèle le plus court de la gamme.

Media Image Image L'Audi Q2 est l'un des principaux concurrents du Lexus LBX. SP/Audi Media Image Image Le DS 3 fait aussi partie des rivaux du SUV Lexus en Europe. SP/DS

Les ambitions de la marque sont élevées en matière de ventes. Elle vise plus de 25 000 immatriculations sur le marché européen en 2024. En France, l’objectif est d’en vendre au moins 3 500 unités en année pleine avec un taux de conquête de 70%. Les Audi Q2 (4,21 mètres), DS 3 (4,12 mètres) et autres Peugeot 2008 (4,30 mètres) sont dans le viseur de la marque japonaise, qui espère aussi séduire les clients de Mini. Un gros plan de communication sera prochainement mis en place pour faire connaître la marque auprès des jeunes. Il y a du travail : l’âge moyen des clients en France est actuellement de 65 ans !

Un design pas très Lexus

Pour séduire cette nouvelle clientèle, Lexus a revu son design. Fini le style taillé à la serpe qui était devenu l'identité visuelle de la marque, le LBX affiche un look, certes dynamique, mais bien moins original que les autres modèles japonais. S’il n’y avait pas le logo sur le capot, on aurait dû mal à identifier la marque. Certains lui trouveront des airs de Smart #1 (notamment la face avant et le bandeau lumineux arrière), d’autres de MG.

Media Image Image Le LBX mesure 4,19 mètres de long, soit un petit centimètre de plus que son cousin, le Toyota Yaris Cross. Laurent Lacoste - L'argus Media Image Image Difficile de savoir que le LBX est le cousin du Toyota Yaris Cross. Le style est clairement différent. Laurent Lacoste - L'argus

Lexus propose un large choix de coloris (9 teintes, dont un jaune, rouge et bleu) et la possibilité d’avoir une teinte bicolore (toit noir). A bord aussi, le constructeur n’a pas lésiné sur les possibilités de personnalisation. Différentes ambiances (Elegant, Relax, Emotion, Cool), baptisées « atmosphères », sont disponibles. Elles permettent de choisir différentes matières et couleurs de selleries (tissu, daim noir ou gris, similicuir noir ou brun avec ou sans surpiqures). Il n’y a pas de cuir dans le véhicule, même sur le volant. Ce qui n’empêche pas le LBX de présenter une qualité de fabrication de bon niveau. La partie haute de la planche de bord est habillée d'un plastique moussé à cœur très agréable au toucher.

Media Image Image Lexus propose 9 teintes de carrosserie. La gamme s'articule autour de 5 finitions : LBX, Elegant, Relax, Emotion et Cool. SP/Lexus

Une planche de bord réussie

On trouve facilement ses marques dans cet habitacle très moderne. Derrière le volant, un écran de 12,3 pouces regroupe l’instrumentation numérique. L’écran tactile de 9,8 pouces au format carré (livré de série sur toutes les versions en France) n’est pas sans rappeler celui de la nouvelle Mercedes Classe E. Il abrite un nouveau système multimédia connecté avec mises à jour à distance et une connexion à Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Si le design des menus n’en fait pas l'interface la plus jolie, cette dernière est facile à prendre en main. En outre, on apprécie que Lexus ait conservé de vraies commandes pour le réglage de la température de la climatisation. Parmi les équipements optionnels qui seront proposés, citons la caméra à 360 degrés, l’affichage tête haute ou encore un système audio à 13 HP signé Mark Levinson.

Media Image Image La planche de bord est moderne et la qualité de fabrication est de bon niveau. Laurent Lacoste - L'argus

Pas de miracle en matière d’espace à bord

Côté habitabilité, il ne faut pas s’attendre à des miracles vu le gabarit du véhicule. Néanmoins, on n’est pas trop mal installé à l’arrière. Il y a de la place sous les sièges avant pour caler ses pieds, le dossier creusé du fauteuil permet de libérer de l’espace aux genoux et la garde au toit est correcte pour un adulte.

Media Image Image L'habitabilité aux places arrière est correcte pour deux adultes. En revanche, on regrette l'absence d'aérateurs. Laurent Lacoste - L'argus Media Image Image Avec 332 litres de capacité, le coffre n'est pas très grand. Sur la version 4x4, le volume chute à moins de 300 litres. En outre, le plancher n'est pas plat une fois la banquette rabattue. Laurent Lacoste - L'argus

En matière de rangements, Lexus a eu la bonne idée d’intégrer un compartiment sous la console centrale. Tant mieux, car la boîte à gants et l’accoudoir ne permettent pas de ranger grand-chose. Le coffre confirme que le LBX n’a pas le statut de véhicule familial par excellence : 332 litres de capacité contre 350 litres pour un DS 3 et 405 litres pour un Audi Q2. En version 4x4, le volume passe même sous les 300 litres…

Media Image Image L'écran de 9,8 pouces au format carré rappelle l'univers de Mercedes. Le petit rangement sous la console centrale est appréciable. Laurent Lacoste - L'argus Media Image Image La poignée de porte intérieur est remplacée par cette tirette. On appuie de dessus pour ouvrir et on la tire pour fermer la porte. Laurent Lacoste - L'argus

Une unique motorisation hybride de 136 ch

La transition est parfaite pour parler de la partie technique. Avec une première confirmation : le LBX n’est pas un véhicule électrique. C’est un SUV hybride, animé par moteur 3-cylindres 1,5 litre (le premier du genre chez Lexus) et un petit moteur électrique. Ce n’est ni plus ni moins que la chaîne de traction de la nouvelle Yaris. A une différence près : la batterie spécifique (nickel-métal-hydrure) a permis de gagner 6 ch pour atteindre une puissance totale de 136 ch. En revanche, le couple maxi plafonne toujours à 185 Nm.

Media Image Image Le petit 3-cylindres hybride est repris de la nouvelle Toyota Yaris. Sur le LBX, il développe 136 ch et permet un 0 à 100 km/h en 9,2 secondes. Laurent Lacoste - L'argus

Le LBX est une traction, mais Lexus propose également une version à quatre roues motrices grâce à l’ajout d’un second moteur électrique sur le train arrière. Une offre qui reste assez rare sur le segment des SUV urbains.

Premières infos sur la gamme et les prix en France

Le lancement commercial du LBX débutera en France au début de l'année 2024. Cependant, les pré-commandes ouvriront le 15 juin avec le lancement d’une série spéciale haut de gamme tout équipée. Selon nos informations, elle devrait coûter entre 45 000 et 47 000 €. La gamme complète sera annoncée à l’automne, avec un premier prix débutant à 34 000 € environ. Baptisée « LBX », cette version de base devrait représenter une infime part des ventes dans l’Hexagone, même si l’équipement de série sera déjà complet avec l’écran tactile de 9,8 pouces, les compteurs numériques (écran de 7 pouces), la caméra de recul et plusieurs équipements d’aides à la conduite (Lexus Safety System+). Les versions de milieu de gamme - Elegant et Relax - coûteront 37 000 € environ. Ce seront les modèles les plus vendus. Enfin, le haut de gamme sera représenté par les finitions Emotion et Cool.

Notre avis Petit gabarit, moteur hybride à 3-cylindres, style moins atypique… le LBX marque une vraie rupture chez Lexus. Mais, le côté premium est bien présent à l’intérieur avec une qualité de fabrication sérieuse et des équipements à la pointe de la technologie. Difficile en tout cas pour le client lambda de deviner le lien de parenté avec la Toyota Yaris Cross.

Tags