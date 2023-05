Lexus LBX (2023). Quel est ce nouveau petit SUV électrique premium ? Le petit SUV électrique de Lexus s'appellera LBX, c'est désormais officiel. Ce futur concurrent des DS3 E-Tense, Peugeot e-2008 et Smart #1 sera dévoilé le 5 juin 2023 à 8 h 00. Premières infos et photos avant la présentation officielle.

Voir les photos Le petit SUV électrique Lexus LBX sera dévoilé le 5 juin 2023. La date de sortie est prévue pour début 2024. SP/Lexus

Il ne s'appellera pas BX. Longtemps baptisé comme la célèbre berline de Citroën, le petit SUV de Lexus sera finalement baptisé LBX. Du moins sur le marché européen. L’information a été confirmée par le constructeur japonais, qui en a profité pour dévoiler la date de présentation du modèle : le 5 juin 2023.

Un futur concurrent des DS3 E-Tense, Peugeot e-2008 et Smart #1

Le LBX fera office de modèle d’entrée de gamme dans l’univers de la marque, sous l’UX. Il devrait reposer sur la même plateforme e-TNGA que les SUV électriques BZ3X et BZ4X de chez Toyota. Il va permettre à Lexus de s’implanter sur le marché très porteur des SUV urbains du segment B. Son offre exclusivement électrique en fera un concurrent du Jeep Avenger et du futur Mini Aceman. Mais son gabarit, de 4,30 mètres environ, devrait davantage le rapprocher des Peugeot e-2008 restylé et Smart #1.

Media Image Image Dans sa version électrique, le nouveau Peugeot 2008 affiche une autonomie de 406 km. SP/Peugeot Media Image Image Le Smart #1 est un SUV 100% électrique, fabriqué en Chine. SP/Smart

Si aucune information technique n’a encore été officialisée, le Lexus LBX pourrait afficher une autonomie comprise entre 400 et 450 km grâce à une batterie de 50 à 60 kWh environ. Des versions à deux ou quatre roues motrices pourraient être proposées au catalogue.

Un design sobre pour une Lexus

Les premières photos dévoilées par Lexus confirment une chose : le LBX marquera une rupture de style avec les autres modèles de la marque. C’est surtout vrai pour la face avant qui arbore un look bien plus classique. S’il n’y avait pas le logo sur le calandre, on pourrait même douter qu’il s’agit d’un modèle de Lexus. L’arrière est plus familier avec un large bandeau lumineux en guise de signature des feux, comme sur l’UX.

Media Image Image Sous cet angle, difficile de reconnaître qu'il s'agit d'une Lexus. SP/Lexus Media Image Image Comme l'UX, le LBX se démarquera par un bandeau arrière en guise de signature lumineuse. SP/Lexus

Date de sortie du Lexus LBX

Le LBX sera donc dévoilé début juin. Les premiers essais se dérouleront à la fin de l’automne. La commercialisation en France débutera début 2024. Un lancement important pour la marque japonaise qui espère faire du volume avec ce nouveau modèle sur le marché européen.

