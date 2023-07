Lexus LBX Original Edition (2023). Une version de lancement limitée à 100 unités Le Lexus LBX Original Edition est une édition de lancement, disponible à 100 unités en France. Découvrez les équipements de cette version spéciale, ainsi que les premières infos sur la gamme et les prix de ce petit SUV hybride.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Le Lexus LBX Original Edition est une série spéciale du petit SUV hybride. Seulement 100 unités sont prévues pour le marché français. Lexus

C’est une pratique devenue courante chez tous les constructeurs automobiles. Chaque lancement d’un nouveau modèle est précédé d’une version spéciale de lancement, généralement suréquipée. Dernier exemple en date : le Lexus LBX. Alors que la marque japonaise vient d’ouvrir les commandes en Europe, elle propose une version spéciale de son petit SUV hybride. Le LBX Original Edition (c’est son nom) est disponible avec trois des neuf teintes disponibles dans la gamme (bleu, cuivre et gris).

Ambiance sombre pour le LBX Original Edition

Pour marquer sa différence avec le reste de la gamme, cette version du SUV Lexus se démarque par de nombreux éléments de couleur noir : les jantes de 18 pouces, le toit, les coques de rétroviseurs, les spoilers avant et arrière. Même ambiance à bord où la sellerie en cuir/suède est noire avec des surpiqures de la même couleur. Un badge « Original Edition » sur le hayon et une plaque sur la planche de bord font également partie des éléments spécifiques de cette version.

Media Image Image Les jantes de 18 pouces noires sont spécifiques à cette version. Lexus Media Image Image Cette série spéciale dispose d'une sellerie en cuir de couleur noir. Lexus

En matière d’équipement, le LBX Original Edition dispose des phares adaptatifs à LED, d’une instrumentation numérique (écran de 12,3 pouces), du système multimédia à écran tactile de 9,8 pouces, de la caméra à 360 degrés, de l’affichage tête. Il offre également tous les systèmes d’aides à la conduite disponibles sur ce modèle : stationnement automatique à mémoire, régulateur adaptatif avec maintien dans la voie, avertisseur d’angles morts, assistance au changement de voie…

Seulement 100 unités pour la France

Cette série de lancement est proposée avec le 1.5 litre hybride de 136 ch - seul moteur disponible sur ce modèle - mais laisse le choix entre la transmission 4x2 ou 4x4. Lexus a prévu 1 500 unités de cette version pour toute l’Europe. Il n’y en aura que 100 pour la France, même si le constructeur pourra répondre à la demande si elle venait à dépasser ce quota. Reste une inconnue : le prix. Lexus ne le dévoile pas mais il devrait se situer entre 45 000 et 47 000 €, selon nos informations.

Media Image Image Un badge "Original Edition" est visible sur le hayon. Lexus

Un prix d’entrée de gamme à 34 500 €

Le lancement de cette série de lancement est l’occasion pour Lexus de dévoiler la gamme de son petit SUV. Avec une première fois concernant le prix : la finition de base « LBX » débute à 34 500 €. C'est 2 420 € de plus qu'un Audi Q2 - son principal concurrent - dans sa version 30 TFSI (110 ch) à boîte manuelle. Le japonais est plus cher, mais il dispose d'une motorisation électrifiée (pas le Q2), d'une boîte automatique (à variation continue) et d'une dotation plus riche. Cette version de base comprend le système multimédia (même écran de 9,8 pouces que les autres finitions), les phares à LED, la caméra de recul, le volant en cuir ou encore les jantes de 17 pouces de série. La finition supérieure « Elegant » ajoute les sièges avant chauffants, les capteurs de stationnement et les rétroviseurs extérieurs électriques. Selon nos informations, cette version de milieu de gamme devrait coûter 37 000 € environ.

Media Image Image L'écran tactile de 9,8 pouces est livré de série sur toutes les versions du LBX. Lexus Media Image Image Le Lexus LBX est disponible en neuf teintes de carrosserie. Lexus

Les clients ont ensuite le choix entre trois finitions à la philosophie différente : Emotion, Relax et Cool. La première se démarque par une peinture bi-ton et des vitres surteintées, la seconde par un hayon électrique et la troisième par une sellerie en cuir et des sièges électriques. Lexus dévoilera l’ensemble des prix du LBX à la rentrée, y compris pour la version spéciale Original Edition.

